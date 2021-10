Un gran derrame de petróleo en la costa de California provocó la muerte de aves, peces y el líquido llegó a Huntington Beach, dicen autoridades

(CNN) -- Un derrame de unos 3.000 barriles de petróleo -o unos 126.000 galones de crudo de posproducción- en la costa del sur de California es un "potencial desastre ecológico", informó el sábado la alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr.

Para este domingo por la mañana, "empezamos a encontrar pájaros y peces muertos en la orilla", tuiteó la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley.

Significant ecological impacts in HB.o Oil has washed up now onto the HB beachfront. · We’ve started to find dead birds & fish washing up on the shore. o @Calwild has a hotline for wildlife impacted from the oil. Oiled Wildlife Care Network at (877) 823-6926. pic.twitter.com/rtgExxTXZj — Supervisor Katrina Foley (@SupervisorFoley) October 3, 2021

Foley dijo que la fuga estaba a unos 8 kilómetros de la costa de Huntington Beach, y el petróleo comenzó a llegar a las costas de la ciudad de 200.000 habitantes.

En la mañana de este domingo, "la fuga no se ha detenido por completo", señaló Huntington Beach en un comunicado de prensa. Agregó que se completó el proceso de parcheo preliminar para reparar el lugar del derrame de petróleo, y se intentarán "labores adicionales de reparación por la mañana".

"Actualmente, la extensión de la mancha de petróleo se estima en 5,8 millas náuticas, y va desde el muelle de Huntington Beach hasta Newport Beach", detalló el comunicado de prensa.

Aún no se conoce la causa exacta del derrame

Carr dijo que la información de los guardacostas de EE.UU. indica que el derrame puede ser el resultado de una fuga de petróleo procedente de una operación de producción de petróleo en alta mar cerca de Huntington Beach.

No se ha determinado la causa exacta del derrame y se desconoce el propietario de la tubería, dijeron las autoridades municipales. Añadieron que la Guardia Costera (USCG por sus siglas en inglés) está investigando.

El derrame de petróleo se reportó por primera vez a la USCG poco después de las 9 de la mañana del sábado, indicó la Guardia Costera en un comunicado de prensa.

La Guardia Costera clasificó la situación como un gran derrame de petróleo, dijo el Jefe de Seguridad Marina de Huntington Beach, Eric McCoy.

Las autoridades de Huntington Beach cancelaron el último día del Pacific Airshow e invitan a la gente a mantenerse alejada de las áreas Santa Ana River Trail, Talbert Park y Talbert Marsh, y de las playas en las áreas impactadas para evitar el contacto con las zonas potencialmente tóxicas de petróleo.

