Pelosi retrasa votación sobre proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares después de horas de negociaciones

(CNN) -- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, falló en contra de llevar un proyecto de ley de infraestructura de US$ 1 billón al pleno el jueves por la noche, según un asesor, después de que los progresistas se rebelaron, lo que podría retrasar la consideración hasta que los demócratas lleguen a un acuerdo sobre una red de seguridad social y una legislación climática mucho más amplias.

La decisión de Pelosi se produjo después de horas de intensas negociaciones, incluida una llamada con el presidente Joe Biden y una avalancha de reuniones y llamadas con miembros del grupo demócrata de la Cámara de Representantes. La demora coloca a la presidenta más allá de su segundo plazo autoimpuesto para celebrar una votación sobre el plan después de posponer la votación que originalmente estaba programada para el lunes.

Se esperaba que las negociaciones se reanudaran el viernes, a lo que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aludió en un comunicado el jueves por la noche en el que agradecía a Pelosi y al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, por sus esfuerzos.

"Se ha avanzado mucho esta semana y estamos más cerca que nunca de un acuerdo", escribió Psaki. "Pero todavía no hemos llegado allí, por lo que necesitaremos algo de tiempo adicional para terminar el trabajo, comenzando mañana por la mañana a primera hora".

Los demócratas liberales confiaban esta semana en que tenían las cifras para bloquear el proyecto de ley, que gastaría cientos de miles de millones de dólares en la mejora de carreteras, puentes, tránsito, ferrocarriles, banda ancha, aeropuertos, puertos y vías fluviales.

Esperan que sus tácticas duras empujen a los moderados a apoyar su principal prioridad: un proyecto de ley de US$ 3,5 billones conocido como Build Back Better Act (Ley de Reconstruir Mejor). Esa legislación ampliaría el crédito tributario por hijos y la capacidad de Medicare para cubrir la atención de la vista, la audición y la odontología, financiar universidades comunitarias e iniciativas universales de prejardín de infantes, combatir el cambio climático y financiar el cuidado de ancianos y programas de licencia pagada. La factura de US$ 3,5 billones se pagaría, al menos en parte, mediante aumentos de impuestos principalmente sobre las corporaciones y los ricos.

El senador de Vermont Bernie Sanders le dijo a CNN que el acuerdo de infraestructura debería ser "derrotado" y criticó el esfuerzo de Pelosi para llegar a un acuerdo a altas horas de la noche.

"Es una forma absurda de hacer negocios, estar negociando un proyecto de ley de varios billones de dólares unos minutos antes de una votación importante sin que prácticamente nadie sepa lo que está pasando", dijo Sanders. "Eso es inaceptable. Y creo que lo que tiene que suceder es que esta noche, el proyecto de ley de infraestructura bipartidista debe ser derrotado. Y podemos sentarnos y encontrar una manera de aprobar ambas leyes".

El esfuerzo de Pelosi para aprobar el proyecto de ley de infraestructura es complicado por el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, quien dijo el jueves que apoyaría un proyecto de ley mucho más pequeño de US$ 1,5 billones que expande la red de seguridad social, y el senador de Arizona Kyrsten Sinema. Los dos demócratas moderados del Senado se reunieron durante unos 45 minutos el jueves por la noche, mientras trataban de encontrar un camino a seguir tanto en la infraestructura como en los planes de Build Back Better.

Con un Senado dividido y un escaso control en la Cámara, los demócratas están aprovechando su poder para asegurarse de que sus colegas apoyen sus proyectos de ley, que comprenden la agenda nacional de Biden.

Los progresistas dicen que retendrán su apoyo al paquete de infraestructura bipartidista hasta que los moderados lleguen a un acuerdo con ellos sobre Build Back Better. La representante del estado de Washington, Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista del Congreso, le dijo a CNN que no le preocupaba que sus colegas liberales rompieran filas.

"Nunca había visto a nuestro grupo tan fuerte", dijo Jayapal. "Y también soy buena contadora de votos, quizás no tan buena como Nancy Pelosi a veces, pero soy excelente".

Pero se espera que al menos una docena de republicanos de la Cámara de Representantes voten por el proyecto de ley de carreteras y puentes, lo que permitirá que Pelosi pierda algunos miembros en su flanco izquierdo.

Una fuente le dijo a CNN que Pelosi tuvo éxito el jueves al colocar a algunos demócratas en la columna del "sí".

"El número (de votos por el no) está bajando", dijo la fuente.

El representante de Nueva Jersey Josh Gottheimer, copresidente del Caucus bipartidista de solucionadores de problemas, promocionó que él y Pelosi estaban azotando a los demócratas en la cancha.

"Ella lo está haciendo", dijo el jueves temprano. "Es la magia de Pelosi".

Tras el anuncio de que la votación se había pospuesto, Gottheimer tuiteó: "¡Todavía no ha terminado!"

"Este es solo un largo día legislativo; literalmente, no vamos a levantar la sesión", escribió, refiriéndose a que la Cámara no se había levantado por completo y está programada para volver a reunirse a las 9:30 am ET del viernes. "Las negociaciones aún están en curso y seguimos trabajando. Como dije antes: compren Gatorade y Red Bull".

Manu Raju, Ryan Nobles, Jessica Dean, Lauren Fox, Annie Grayer y Morgan Rimmer de CNN contribuyeron a este informe.

