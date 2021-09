5 frases demoledoras del mensaje de Residente a J Balvin por llamar a boicotear los Latin Grammy

(CNN Español) -- El reguetonero colombiano J Balvin llamó el martes a boicotear los Latin Grammy, criticando que no respetaban el género urbano. Un día después, el rapero y compositor puertorriqueño Residente le respondió directamente, en un video de IGTV que rápidamente se hizo viral y que luego eliminó. J Balvin le había comentado en esa publicación de Instagram: "Respeto tu opinión".

Aquí cinco frases del mensaje de Residente, llamado René Pérez Joglar, a J Balvin, cuyo nombre completo es José Álvaro Osorio Balvín.

Residente responde al boicot de J Balvin a los Latin Grammy: "Si tu no tienes lápiz, le tienes que bajar 20"

"¿De qué género estamos hablando?"

"Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", dijo Residente a J Balvin, resaltando que muchos "colegas" han sido nominados.

Entre los cantantes que nombró el puertorriqueño están C.Tangana, Karol G., Ozuna, Mike Towers, y otros. Además, dijo que "todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade".

"Celebrarle la vida artística a Rubén Blades"

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades", dijo Residente.

Y añadió: "Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente".

"Según tú, haces historia cada 15 segundos"

"Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", criticó el rapero.

Además, le dijo: "Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos".

"Un carrito de hot dog"

"Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", dijo Residente.

"Si no tienes lápiz"

Finalmente, el boricua concluyó: "El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20".

Con información de Marysabel Huston-Crespo.

