La búsqueda del prometido de Gabby Petito, liderada por el FBI, se reduce, pero se orienta más a la inteligencia, según la policía

(CNN) -- El FBI está reduciendo su búsqueda del prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, para ser más específico basado en la inteligencia después de que los funcionarios pasaron más de 10 días peinando a través de una reserva natural de más de 10.000 hectáreas, dijo este lunes la policía en North Point, Florida.

El desarrollo se produjo después de que el FBI visitara la casa de la familia de Laundrie para solicitar artículos personales suyos para ayudar a la coincidencia de ADN, dijo el abogado de los Laundrie a múltiples medios de comunicación.

Los padres de Laundrie dijeron a los investigadores que lo vieron por última vez el 14 de septiembre, tres días después de que se denunciara la desaparición de Petito. Sus padres dijeron a la policía que salió de su casa con una mochila, diciendo que iba a la cercana Reserva Carlton.

Una fuente cercana a la familia dijo a Chris Cuomo, de CNN, que Laundrie salió de casa de sus padres sin su teléfono móvil y su cartera, y que a sus padres les preocupaba que pudiera hacerse daño.

Ese fin de semana, la búsqueda de Laundrie se volvió más crítica cuando las autoridades encontraron los restos de Petito en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming. El forense dictaminó que su muerte fue un homicidio.

La familia de Petito pidió privacidad tras el hallazgo de sus restos, y se limitó a hacer comentarios sobre la mujer, a la que describieron como alegre, cariñosa y aventurera, en Internet y en algunos de los numerosos actos conmemorativos celebrados en su honor.

Pero este martes por la tarde se espera que la familia celebre una conferencia de prensa, según el despacho de abogados de Richard Stafford, que representa a la familia.

El caso de Petito ha puesto de relieve las decenas de miles de casos de personas desaparecidas en todo el país y ha despertado la angustia y la indignación de muchos.

La búsqueda de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, continúa mientras el FBI busca nuevas pruebas

Los interrogantes que se ciernen sobre lo que ocurrió en su viaje por carretera con Laundrie han impulsado a los detectives digitales a rastrear el rastro de la pareja en Internet para tratar de resolver el caso y han hecho aflorar informes que apuntan a la posibilidad de que la tensión haya surgido entre la pareja.

El audio del mensaje al 911 arroja más luz sobre una disputa

Los primeros informes sobre el conflicto entre ambos se produjeron el 12 de agosto, cuando una persona que llamó al 911 en Moab, Utah, dijo a quien le recibió la llamada que quería informar de una disputa doméstica y describió una furgoneta blanca con matrícula de Florida.

"Pasamos por allí y el señor estaba abofeteando a la chica", dijo la persona que llamó. Continuó diciendo: "Entonces nos detuvimos. Corrieron por la acera. Él procedió a golpearla, se subió al coche y se fueron".

CNN obtuvo grabaciones de audio de la oficina del sheriff del condado de Grand el lunes que arrojan más luz sobre lo que se dijo a la policía de Moab sobre "algún tipo de altercado".

Según el audio, quien recibió la llamada en el 911 le dijo al oficial que "un hombre golpeó a una mujer" y que se subieron a una camioneta Ford Transit blanca.

La policía localizó la furgoneta blanca e inició una parada cerca de la entrada del Parque Nacional Arches. Petito y Laundrie estaban en la furgoneta.

En su informe policial, el agente Eric Pratt dijo que Petito había abofeteado a Laundrie, "que la agarró de la cara y la empujó hacia atrás mientras ella le presionaba a él y a la furgoneta".

Otro oficial que respondió, Daniel Robbins, dijo que Petito había "entrado en un estado maníaco" cuando Laundrie trató de "separarse de ella para que ambos pudieran calmar sus emociones". El agente informó que había visto "pequeños arañazos visibles" en la cara de Laundrie.

El vídeo de la cámara del incidente muestra a Petito diciéndole a la policía: "Hemos estado peleando esta mañana... pasando por algunos problemas personales".

"No me dejó entrar en el coche antes", dijo Petito.

El agente le pregunta a Petito: "¿Por tu TOC?".

Ella responde: "Me dijo que tenía que calmarme, pero ya estoy calmada".

"Tengo un TOC y a veces me siento muy frustrada", dijo.

Según la policía, los agentes sugirieron a la pareja que tomara caminos separados esa noche y no se presentaron cargos.

El jefe adjunto de la policía de Moab, Braydon Palmer, dijo a CNN en relación con la gestión de la disputa el 12 de agosto: "Estamos contactando con una agencia externa para que lleve a cabo esa investigación".

Palmer no especificó la agencia.

La búsqueda de Laundrie

Laundrie regresó a la casa de Florida que compartía con sus padres el 1 de septiembre sin Petito, y las autoridades le han buscado para que aporte respuestas.

En un principio, no se le buscaba por ningún cargo, pero ahora Laundrie se enfrenta a una orden de arresto federal por el "uso de dispositivos no autorizados" derivada de sus presuntas acciones tras la muerte de Petito. Según la acusación federal, Laundrie utilizó supuestamente una tarjeta de débito y un número PIN de cuentas que no le pertenecían para realizar cargos superiores a US$ 1.000 entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

Un abogado de la familia de Laundrie subrayó en un comunicado que la orden no era por la muerte de Petito, sino que estaba relacionada con actividades que supuestamente tuvieron lugar después.

Se han ofrecido dos recompensas distintas por un total de US$ 30.000 a quien facilite a los agentes de la ley el paradero de Laundrie.

Los agentes del FBI volvieron a la casa de Laundrie el domingo, como se ve en un vídeo grabado por CNN. Se pudo ver al menos a dos agentes en el domicilio y uno de ellos tenía una bolsa en la mano.

Durante la visita de la agencia a la casa de la familia, "el FBI solicitó algunos artículos personales pertenecientes a Brian Laundrie para ayudarles a cotejar el ADN y los padres de Brian proporcionaron al FBI lo que pudieron", dijo el abogado de los Laundrie, Steven Bertolino, a múltiples medios de comunicación.

Disfruta de cada momento de este hermoso mundo, como lo hizo ella

Mientras los investigadores seguían buscando a Laundrie el domingo, amigos, familiares y desconocidos se reunieron en Holbrook, Nueva York, para presentar sus respetos a Petito.

Joseph Petito describió a su hija en un panegírico como una "chica feliz", hacia la que la gente gravitaba. Hacía que los demás se sintieran bienvenidos, dijo, y le encantaba estar al aire libre, hacer submarinismo, recorrer el Sendero de los Apalaches o hacer snowboard en las dunas de Colorado.

"Quiero que se inspiren en Gabby, eso es lo que buscamos", dijo Joseph Petito. "Si hay un viaje que queréis hacer, hacedlo ahora. Hacedlo ahora mientras tengáis tiempo. Si hay una relación en la que estáis que puede no ser lo mejor para vosotros, dejadla ahora", dijo, en aparente referencia a la relación de su hija con Laundrie.

El padrastro de Petito, Jim Schmidt, también hizo un elogio, diciendo a los reunidos: "Se supone que los padres no deben enterrar a sus hijos. No se supone que esto funcione así".

Petito proporciona "un ejemplo para que todos nosotros vivamos", dijo Schmidt, "para disfrutar de cada momento en este hermoso mundo, como ella lo hizo - para amar y dar amor a todos como ella lo hizo".

Alison Kosik, Sarah Jorgensen, Dakin Andone, Travis Caldwell, Gregory Lemos, Laura Ly, Christina Maxouris, Taylor Romine, Leyla Santiago y Sara Weisfeldt de CNN contribuyeron a este informe.

