Búnkers para multimillonarios: así se prepara el 1% para el apocalipsis

(CNN) -- Di "búnker del fin del mundo" y la mayoría de la gente imaginará un cuarto de concreto lleno de catres y productos enlatados.

La amenaza de la aniquilación global quizá se sienta tanto como durante la Guerra Fría, pero los refugios de alta seguridad de hoy en día no tienen nada que ver con sus contrapartes del siglo XX.

Una serie de empresas de todo el mundo se están encontrando con una demanda creciente de estructuras que protegen de cualquier riesgo, ya sea una pandemia mundial, un asteroide, o la III Guerra Mundial, y al mismo tiempo ofrecen servicios de lujo.

"El búnker de tu padre o tu abuelo no era muy cómodo", dice Robert Vicino, un empresario de bienes raíces y CEO de Vivos, la compañía que fundó y que desarrolla y administra refugios de alta gama en todo el mundo.

"Eran grises. Eran de metal, como un buque de guerra o algo así. Y la verdad es que la humanidad no puede sobrevivir a largo plazo como un espartano, en entorno tan sombrío".

La demanda para el apocalipsis

Muchos de los que conforman la élite del mundo, incluidos estrellas del deporte y ejecutivos de tecnología (se rumorea que Bill Gates tiene búnkers en todas sus propiedades) han elegido diseñar sus propios refugios secretos para albergar a sus familias y personal.

Gary Lynch, director general de Rising S Company, con sede en Texas, dice que en 2016 los encargos para búnkers subterráneos de alta gama crecieron un 700% con respecto a 2015, mientras que las ventas totales han crecido un 300% desde las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU.

Los búnkers de placa de acero de la compañía, diseñados para durar generaciones, pueden almacenar alimentos para un año por habitante y soportar terremotos.

Pero mientras algunos quieren solamente un búnker, otros prefieren aguantar el apocalipsis en un entorno que ofrece una experiencia un poco más cerca del mundo real.

Los desarrolladores de ese tipo de albergues comunitarios adquieren algunos búnkeres militares desmantelados, construidos por Estados Unidos o los gobiernos soviéticos.

Las estructuras fortificadas están diseñados para resistir un ataque nuclear y están equipadas con sistemas de energía, de purificación de agua y de filtración de aire.

La mayoría incluye el almacenaje de alimentos para un año o más, y muchos tienen jardines hidropónicos para complementar las raciones.

Vicino dice que Vivos recibió un interés masivo en sus refugios en torno a la elección de 2016 en Estados Unidos, y prácticamente vendió todos los espacios en sus refugios comunitarios en las últimas semanas.

Arcas de Noé modernas

Uno de esos refugios, Vivos xPoint, está cerca de Black Hills en Dakota del Sur, y consta de 575 búnkers militares que sirvieron como un depósito de municiones del Ejército hasta 1967.

Actualmente es una instalación que dará cabida a cerca de 5.000 personas, los interiores de cada búnker están equipados por los propietarios a un costo de entre 25.000 y 200.000 dólares cada uno. El precio depende de si quieren un espacio minimalista o una casa con acabados de alta calidad.

El complejo estará equipado con todas las comodidades de una pequeña ciudad, incluyendo un teatro, escuelas, jardines hidropónicos, una clínica médica, un spa y un gimnasio.

Para los clientes que buscan algo más lejos y más lujoso, la compañía también ofrece Vivos Europa One, considerado como un "Arca de Noé moderna", en una antigua instalación de almacenamiento de municiones durante la Guerra Fría en Alemania.

La estructura, excavada en la roca sólida, ofrece 34 residencias privadas.

Las unidades se entregarán vacías y cada propietario tendrá el espacio para satisfacer sus propios gustos y necesidades, con opciones que incluyen salas de proyección, piscinas privadas y gimnasios.

El vasto complejo incluye un sistema de tranvía para el transporte de los residentes en todo el complejo, en el que hay restaurantes, teatros, cafeterías, piscina y zonas de juegos.

"Tenemos todas las comodidades del hogar, pero también las comodidades que esperas cuando sales de tu casa", dice Vicino.

Lujo a largo plazo

Para los que prefieren pasar el fin del mundo en solitario, o al menos con la familia cercana y amigos, está la opción de The Oppidum, en República Checa, llamado "el mayor búnker multimillonario del mundo".

La instalación de alto secreto, que una vez fue un proyecto conjunto entre la antigua Unión Soviética y Checoslovaquia (ahora República Checa y Eslovaquia), fue construido durante más 10 años desde 1984.

El sitio ahora incluye tanto una propiedad sobre el suelo como una construcción subterránea de 77.000 pies cuadrados. Aunque el desarrollo final será construido bajo las especificaciones del propietario, los bocetos iniciales incluyen un jardín subterráneo, piscina, spa, cine y bodega.

Si bien muchos podrían ver las comodidades de lujo en estas instalaciones como innecesarias, los desarrolladores argumentan que estas características son fundamentales para la supervivencia.

"Estos refugios son a largo plazo, un año o más" dice Vicino. "Es mejor estar cómodo".

Esta historia fue originalmente publicada en 2017.

