Estrenos musicales de la semana: Don Omar y Residente presentan "Flow HP"

En la lista también figura Maná con la nueva versión de "El reloj cucú", Natti Natasha con su disco "Nattividad" y Karol G con un himno a la soltería.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la última semana de septiembre de 2021.

Estrenos musicales de la semana:

Don Omar y Residente, "Flow HP"

Don Omar regresó con nueva música y reclutó a su compatriota René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, para este intenso tema, "Flow HP". El sencillo no solo presenta la jerga puertorriqueña y en el que también Residente envía un mensaje a intérpretes del género urbano:

Se siente real cuando el Residente narra, porque a mí nadie me escribe las barras, clase de gratis, sin pizarra, directamente del barrio, música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa, no monetiza pero los pelos te eriza. Pal’ cara** los charts, la verdadera copa es tener a toa’ la disco chic**** con ropa

Este es el primer sencillo de Omar con su nueva disquera, Saman Music Group. Según Don Omar, la intención de esta canción era presentar quién es como intérprete.

"Para mi regreso a la música tenía que exponer lo que soy yo, como intérprete y como puertorriqueño. Sin paños tibios y con toda la fuerza que siempre me ha caracterizado. Fue muy fácil trabajar esta colaboración de reguetón con René, en este tema dejó plasmado su estilo único y por lo que le conocimos en sus inicios", dijo Don Omar a través de un comunicado.

Por otro lado, Residente dijo que la colaboración se dio natural y que la idea era ir contra lo que el género urbano presenta actualmente.

"La colaboración con Don Omar surgió con la misma espontaneidad con la que surgió el reguetón verdadero. La idea fue hacer totalmente lo contrario a lo que se está haciendo con el reguetón comercial. Soltar 64 barras de rimas cada uno y olvidarnos de los ganchos fáciles que diariamente busca la industria de la música", dijo Residente a través del comunicado.

El video de la producción está entre los más trending en YouTube.

Natti Natasha, "Nattividad"

La cantante dominicana Natti Natasha lanzó esta semana su muy esperado segundo disco, al que llamó "Nattividad".

De la producción se desprende "Imposible amor", el sencillo junto a Maluma y con el que presenta el disco.

"Con este álbum, quiero enviar el contundente mensaje de que las mujeres podemos tenerlo todo: una familia, carrera, amor, felicidad, metas y mucho más. Quiero alentar a otras mujeres a hacer lo que les hace felices, lo que les apasiona. Créanme que todo es posible y no hay límites. Y el álbum es una representación de esto: no hay límites en la vida y con mis letras demuestro que tampoco hay límites en la música ya que a lo largo del álbum canto sobre todo y exploré diferentes géneros musicales", dijo Natti Natasha a través de un comunicado de Sony Music.

Maná feat. Mabel, "El reloj cucú"

Maná continúa regalándonos nuevas versiones de algunos de sus éxitos. La agrupación mexicana llega a nuestra lista de estrenos con esta colaboración con Mabel de "El reloj cucú".

La canción llega luego de una seguidilla de relanzamientos que inició en 2019 con "Rayando el sol", que interpretaron junto a Pablo Alborán.

Maná y Mabel, de tan solo 12 años, presentaron este tema durante la transmisión de los premios Latin Billboard. Allí Maná fue reconocido con el premio "Billboard ícono".

Myke Towers, "Experimento"

El "mejor nuevo artista" de los Latin Billboard, Myke Towers, entra a nuestra lista de estrenos musicales con "Experimento".

Como Maná, Towers también presentó este tema, al menos parte de él, durante los premios Billboard a la música latina.

Según su disquera, Warner Music, este tema muestra el nuevo sonido de Towers.

"El sonido de Experimento lleva a Myke por un camino diferente y más exploratorio que las anteriores canciones que ha lanzado a lo largo de su carrera y demuestra la verdadera esencia y habilidad de su musicalidad artística. La canción presenta ritmos pop inquietantemente contagiosos, así como pronunciados elementos de batería que recuerdan a los clásicos atemporales de Michael Jackson producidos en los inicios de su carrera como solista", dijo Warner Music a través de un comunicado.

Karol G, "Se jo*** to'"

La considerada "próxima reina latina" por la revista Billboard llega con nuevo tema. Se trata de Karol G con "se jo*** to", una celebración al poder femenino y a la soltería.

El tema fue producido por su colaborador habitual, el también colombiano Ovy On The Drums, con quien trabajó "Tusa".

El video, que también se encuentra entre los de más tendencia en YouTube, fue dirigido por Collin Tilley, quien también dirigió "Bichota" y "Location".

Para el videoclip, el director quizo llevar a Karol G y a sus amigas "a un recorrido por la ciudad [Los Ángeles] y el desierto, combinado con sensuales imágenes de la cantante bailando sobre su motocicleta y posteriormente junto a su grupo de bailarinas, culminando este viaje en un strip club, dónde a través de sus imágenes este director logra reflejar el poder y libertad de cada una de ellas posee, sin la necesidad de tener a una pareja sentimental al lado", según un comunicado de prensa de Universal Music.

Otros estrenos musicales destacados:

"De colegio" de Pol Granch "Vámonos antes" de Ventino "La sinvergüenza" de Christian Nodal y la Banda MS de Sergio Lizárraga "Emojis de corazones" de Wisin, Jhay Cortez, Ozuna feat. Los Legendarios "Lienzo" de Inti y Vicente "A gritos esperanza" de Alex Ubago feat. Jesús Navarro (Reik) "Quiero más de ti" de Alejandra Guzmán "Wish you well" de Sofia Valdés "Día de pago" de Ovi feat. Duki "Baila baila" de Randy y Zion "Cuántas veces" de Carlos Rivera y Reik "REAL freestyle" de Ecko "Romeo y Julieta" de Lola Índigo y Rvfv

