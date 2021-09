La comisión del 6 de enero emite las primeras citaciones para la declaración de testigos a cuatro leales a Trump

(CNN) -- La comisión selecta que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos emitió su primera ronda de citaciones este jueves, apuntando a asesores cercanos y aliados del expresidente Donald Trump.

Las citaciones llegan mientras la comisión selecta busca investigar los esfuerzos que la Casa Blanca de Trump tomó para potencialmente anular las elecciones presidenciales de 2020 y cómo la difusión de información errónea alimentó la ira y la violencia que llevó a la insurrección en el Capitolio.

Las cuatro citaciones se dirigen al ex secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows; al ex vicesecretario general de la Casa Blanca, Dan Scavino; al exasesor Steve Bannon y a Kash Patel, un ex secretario general del entonces secretario de Defensa en funciones, Christopher Miller, que también había sido asesor del representante republicano Devin Nunes.

Los exfuncionarios de Trump están recibiendo citaciones para declaraciones y registros privados. Todas las solicitudes de documentos deben presentarse antes del 7 de octubre.

La comisión solicita que Patel y Bannon comparezcan el 14 de octubre, mientras que Scavino y Meadows han sido citados para comparecer el 15 de octubre.

CNN se ha puesto en contacto con Meadows, Scavino y Bannon para que comenten sobre las citaciones.

Patel dijo en un comunicado –a última hora del jueves– que estaba "decepcionado, pero no sorprendido" de que la comisión le hubiera citado "antes de buscar [su] cooperación voluntaria", y añadió: "Seguiré diciendo la verdad al pueblo estadounidense sobre los acontecimientos del 6 de enero".

Una investigación que avanza

La decisión de llamar a un grupo de leales a Trump ante la comisión en esta primera etapa demuestra la dirección de su proceso de investigación. Los miembros de la comisión han dicho que están muy interesados en saber qué información se conocía dentro de la órbita de Trump sobre la planificación previa a la insurrección y las decisiones tomadas ese día.

Un asesor de la comisión selecta dijo el jueves a CNN que el panel espera que "todos los testigos cooperen con la investigación de la comisión selecta. El Congreso tiene una amplia autoridad de investigación y no permitiremos que se obstaculice nuestra investigación".

El presidente de la comisión selecta, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, dijo en un comunicado que "la comisión selecta está investigando los hechos, las circunstancias y las causas del ataque del 6 de enero y las cuestiones relacionadas con la transferencia pacífica del poder, con el fin de identificar y evaluar las lecciones aprendidas y recomendar a la Cámara [de Representantes] y a sus comisiones pertinentes leyes, políticas, procedimientos, normas o reglamentos correctivos".

Los cuatro exfuncionarios de Trump formaban parte de una solicitud de registros más amplia que la comisión selecta había enviado a las agencias gubernamentales, el mes pasado, cuando pidió los registros de cientos de exfuncionarios de Trump, empleados de la campaña y partidarios que desempeñaron un papel, ya sea en la difusión de información errónea en torno a los resultados de las elecciones de 2020 o en la planificación de la manifestación "Stop the Steal", que sirvió como preludio a los disturbios en el Capitolio, así como los que desempeñaron un papel en la respuesta de seguridad ese día.

Los Archivos Nacionales, que actúan como custodios de los registros de la Casa Blanca de la administración Trump, le dijeron a CNN –a primera hora de este jueves– que no tenían ningún comentario sobre si habían sido contactados por miembros de la órbita de Trump o de la Casa Blanca en relación con el privilegio ejecutivo.

"No tenemos ningún comentario, ya que consideramos que todo el proceso de notificación [...] es deliberativo hasta que se toma una decisión final", dijo un portavoz a CNN.

Citaciones clave

Las citaciones a los cuatro leales a Trump subrayan un esfuerzo de la comisión por entender lo que el expresidente sabía en el período previo al 6 de enero y en sus consecuencias directas, a partir de quienes estuvieron más cerca de él en ese período de tiempo. La información que busca la comisión también apunta a un claro interés por saber más sobre lo que Trump y quienes le rodeaban intentaron hacer para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

En la carta a Bannon, la comisión cita las comunicaciones que mantuvo con Trump el 30 de diciembre de 2020, "y potencialmente en otras ocasiones" en las que Bannon habría instado al expresidente "a planificar y centrar sus esfuerzos en el 6 de enero. "La comisión también hace referencia a los comentarios incendiarios de Bannon hechos en su podcast el 5 de enero, en el que dijo que "todo el infierno se va a desatar mañana".

A Meadows, la comisión le escribió: "La investigación ha revelado evidencia creíble de su participación en eventos dentro del alcance de la investigación de la la comisión selecta", citando su proximidad a Trump el día del ataque.

La comisión también dijo que está presionando para saber más sobre los esfuerzos de Meadows para ayudar a anular las elecciones presidenciales de 2020, y señaló que tiene pruebas que muestran que Meadows se comunicó con "los más altos funcionarios del Departamento de Justicia solicitando investigaciones sobre asuntos de fraude electoral en varios estados", citando documentos que ha recibido del Departamento de Justicia.

La comisión, citando los documentos que ha obtenido, dijo a Patel que "hay razones sustanciales para creer" que tiene importantes conocimientos e información sobre cómo el Departamento de Defensa y la Casa Blanca se prepararon y respondieron al ataque en el Capitolio de EE.UU. La comisión también dijo que quiere saber más sobre la comunicación directa que Patel tuvo con Meadows el día de la insurrección.

En su carta a Scavino, la comisión dijo que "tiene razones para creer que usted tiene información relevante para entender las actividades importantes que condujeron e informaron sobre los eventos en el Capitolio el 6 de enero de 2021, y relevante para las actividades y comunicaciones del expresidente Trump en el período previo y el 6 de enero".

La comisión selecta también cita la larga historia de Scavino trabajando para Trump como clave para proporcionar una visión importante de cómo el expresidente manejó la insurrección del 6 de enero y los esfuerzos para anular la elección. La comisión también citó un ejemplo de los tuits de Scavino que indicaban que animaba a los participantes a "ser parte de la historia" el día de la revuelta.

El representante republicano Adam Kinzinger, de Illinois, uno de los dos republicanos que forman parte de la comisión, tuiteó tras la entrega de las citaciones que está deseando "obtener una contabilidad completa de todo lo que ocurrió en la Casa Blanca de Trump el 6 de enero, antes y después".

"Y sólo estamos empezando", añadió.

Todo lo que ocurrió antes del 6 de enero

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo este jueves por la noche que espera que la comisión selecta se mueva rápidamente para hacer cumplir las citaciones en caso de que alguno de los testigos las desafíe y que "el Departamento de Justicia estará abierto a considerar posibles cargos de desacato criminal contra cualquiera que ignore la ley".

En declaraciones a Chris Cuomo, de CNN, en el programa "Prime Time", Schiff dijo que "a diferencia de los últimos cuatro años, estos testigos no van a poder contar con el expresidente para protegerlos si, esencialmente, frustran la ley".

Las citaciones, dijo, muestran que la comisión "se está moviendo con gran presteza".

"Y esencialmente, nadie está fuera de la mesa. Vamos a determinar qué fue lo que falló en el período previo al 6 de enero. Vamos a averiguar quiénes estaban involucrados, quiénes estaban informados, qué papeles desempeñaron en la planificación, qué expectativa de violencia tenían, qué hacía el expresidente", añadió el demócrata de California.

"Entre las mayores incógnitas está lo que ocurría dentro de la Casa Blanca, el 5 y el 6 de enero, en ese momento crítico en el que nuestra democracia se veía amenazada por una insurrección violenta. Así que no estamos perdiendo el tiempo", afirmó.

Zachary Cohen, Manu Raju y Paul LeBlanc, de CNN, contribuyeron a este informe.

