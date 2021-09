Cómo Microsoft desarrolló el dispositivo "Frankenstein" durante la pandemia

(CNN) -- Cuando Microsoft cerró sus oficinas de Redmond, Washington, en marzo de 2020 debido a la pandemia, el equipo de Surface se llevó lo que pudo para sus oficinas en casa. Para un puñado de ingenieros y diseñadores de productos, eso incluía el “Frankenstein”, un prototipo de computadora portátil versátil y transformable construido en conjunto con Windows 11. El misterioso dispositivo ya había pasado tres años en el laboratorio de desarrollo de Microsoft y estaba pensado para salir al mercado el 5 de octubre de 2021, el mismo día en que Microsoft planeaba lanzar su primera gran actualización de software en seis años. Pero el “Frankenstein” estaba lejos de estar listo: las piezas estaban pegadas con una Surface Pro, un dispositivo que se convierte en láptop, y contaba con nuevos sensores, un teclado actualizado y un trackpad en la parte inferior. Necesitaba cambios en la pantalla de bloqueo, la bisagra y el sistema de seguimiento facial, entre otras actualizaciones.

Un año y medio después, ese dispositivo, ahora conocido como Surface Laptop Studio, es el producto estrella de la línea de otoño de Microsoft, que fue presentado durante un evento de prensa virtual este miércoles.

La apuesta de Microsoft es que este dispositivo de US$ 1.599 se convierte en lo que uno quiera que sea. Cuando se encuentra en posición de Laptop, es una computadora normal. En el modo Stage, los usuarios pueden acercar la pantalla táctil de 14,4 pulgadas para usarla como tableta, adecuada para jugar o transmitir programas de televisión. Su último modo, Studio, la convierte en un lienzo para dibujar, hacer bocetos u otros usos creativos. Sus características están pensadas para atraer a desarrolladores y creadores profesionales.

El Surface Laptop Studio de Microsoft tiene tres modos: Laptop, Stage y Studio.

Aunque el diseño del hardware no es del todo nuevo (Lenovo, por ejemplo, ha presentado dispositivos transformables similares), Microsoft quiere demostrar que puede ofrecer a los consumidores algo realmente innovador. Encaja en la estrategia más amplia de la compañía de lanzar dispositivos híbridos, que se vio reforzada por el puñado de actualizaciones que hizo a su gama de productos convertibles durante el evento.

Pero esta vez, Microsoft tuvo que lidiar con las limitaciones de una pandemia y los dolores de cabeza de la cadena de suministro para terminar de diseñar el producto y sacarlo finalmente al mercado.

Diseñar durante una pandemia

En lugar de colaborar con sus colegas en persona durante los primeros días de la pandemia, el equipo del Surface Laptop Studio dijo a CNN Business que dejaban uno de los varios prototipos Frankenstein en la puerta de cada uno. Tras una profunda limpieza, los empleados de Microsoft los llevaban a sus casas para probarlos.

Luego llegaron los problemas con las piezas. Además de la escasez en la cadena de suministro, el equipo no pudo visitar su fábrica en China para comprobar la producción. "Hicimos que los miembros del equipo de la fábrica sobre el terreno se pusieran visores de realidad mixta de Microsoft, porque normalmente habríamos estado allí para resolver esos problemas en tiempo real en la línea de producción", dijo Angela Krauskopf, directora senior de ingeniería de Microsoft. "No podíamos viajar y todavía no podemos hacerlo, así que esta fue una pieza de tecnología [que ayudó a ese proceso]".

El Surface Laptop Studio (derecha) y el prototipo "Frankenstein" a la izquierda.

El objetivo del dispositivo Studio es combinar la potencia de una computadora de escritorio de casa o del trabajo con la portabilidad de una laptop. Y algunas de las mejores partes del Surface Laptop Studio están en los detalles: la protuberancia de la bisagra es pequeña, algo que, según el equipo de diseño, requirió una gran precisión para conseguirlo. El lápiz digital Surface Slim Pen de segunda generación se guarda perfectamente debajo del teclado, se carga en su interior y vibra a través de las yemas de los dedos al usarlo, como se sentiría utilizando un lápiz de verdad. El contenido se optimiza ligeramente dependiendo del modo que estés utilizando.

También corre Windows 11, que pasó por una enorme revisión de diseño y cuenta con nuevas herramientas para llevar a cabo tareas simultáneas, fotos y widgets, un feed personalizado mediante el uso de la inteligencia artificial.

Windows 11 ya tiene una fecha de lanzamiento 0:52

Más allá de los desafíos de la pandemia, la culminación del Surface Laptop Studio fue un trabajo de años. "Se invirtió mucho en él porque no quieres que haya ningún momento en el que el producto no se sienta perfecto en cualquier modo y en cualquier momento", dijo Panos Panay, jefe de producto de Microsoft, a CNN Business antes del evento virtual. "Se ha construido todo este tiempo: el trabajo de bisagra en Surface Studio, nuestro trabajo de desprendimiento en Surface Book... la háptica del lápiz y cuando lo pones en el suelo, realmente sientes la fricción. Toda esa tecnología se ha gestado durante cuatro o cinco años. Hay mucha paciencia".

Aunque el Surface Laptop Studio empezará a enviarse el 5 de octubre, los problemas con la cadena de suministro podrían seguir afectando a la rapidez con la que Microsoft pueda poner los dispositivos en manos de los clientes. "La escasez es real", dijo Panay. "Trabajamos en ello todos los días. Me preocupa que se agote y que no podamos conseguir suficientes personas. ... Pero estamos construyendo todos los que podemos".

La nueva línea Surface

La compañía también mostró otras actualizaciones de su línea Surface en su evento de este miércoles que trabajará con Windows 11. La Surface Pro 8 (US$ 1.099) es ahora el doble de rápida que su modelo anterior, y cuenta con cuatro puertos Thunderbolt y una pantalla mejorada. La Surface Go 3 (US$ 399), su tableta básica, incorpora un procesador más rápido, mejor duración de la batería y LTE opcional. La Surface Pro X (US$ 899), un híbrido de laptop y tableta, ahora viene en una configuración de solo Wi-Fi; y el Surface Duo 2, un smartphone plegable 5G, cuenta con una pantalla dividida más grande, un procesador Qualcomm actualizado y un sistema de cámara mejorado.

Otra adición destacable es el kit de accesibilidad para Surface (precio por anunciar), que incluye etiquetas texturizadas para teclas, indicadores de puertos y soportes para abrir las laptops, para que los productos Surface sean más accesibles para las personas con discapacidad.

El modo Studio está diseñado para dibujar, escribir y otros casos de uso creativo

La línea Surface de Microsoft sigue estando por detrás de los dispositivos de hardware de Apple, pero ha dado pasos de gigante en los últimos años. Su innovación en torno a los teclados desmontables, las pantallas y los diseños ‘todo en uno’ ha creado nuevos segmentos que sus rivales han seguido", afirma Geoff Blaber, CEO de la empresa de estudios de mercado CCS Insight. "Pero el reto es que Microsoft salga de su enfoque de productividad y convenza a los consumidores de que tiene algo más que ofrecer".

El equipo de Surface Laptop Studio volvió paulatinamente a la oficina a medida que se vacunaron y se levantaron los confinamientos. (Microsoft pospuso indefinidamente la fecha de regreso a la oficina en EE.UU.) A diferencia de Apple, que opera en tal secreto que muchos empleados no saben lo que sucede en otros departamentos, el laboratorio de Microsoft es un gran espacio de estudio abierto donde los trabajadores están rodeados de diseñadores y desarrolladores de productos en todos sus principales productos. Los diseñadores se sientan cerca de 20 unidades de fabricación para maquinistas, que están justo al lado del taller de pintura.

Microsoft abandona sus planes de reabrir sus oficinas en Estados Unidos indefinidamente a causa del covid-19

El flujo es para fomentar la colaboración: si un diseñador tiene una idea, puede dibujarla en un papel o en una pizarra, dársela a un maquinista que la construya con metal, y luego entregársela a un pintor para que la pinte. "Al día siguiente, nuestra idea está sobre la mesa para que nos pongamos a hablar de ella", dice Pete Kyriacou, vicepresidente de Microsoft Devices. "Los que las prueban también están allí".

Panay dijo que este tipo de colaboración ayuda a impulsar la marca Surface, a pesar de que los detractores del sector dicen que la innovación general en la industria tecnológica se ha estancado. "En cada momento hay una señal de tecnología que viene por el camino y que la gente aún no ve venir", afirmó Panay.

"Todavía hay necesidades que la gente nos cuenta y que aún no están ahí. Para mí eso es una puerta abierta".

