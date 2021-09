El padre de Gabby Petito hace una súplica pública para obtener información sobre su hija desaparecida

(CNN) -- El padre de Gabby Petito, quien fue reportada desaparecida durante el fin de semana, hizo una súplica pública el jueves para obtener información sobre este caso.

Petito, de 22 años, fue reportada como desaparecida por su familia el sábado, luego de no tener noticias de ella desde fines de agosto, según la policía de North Port, Florida.

"Encontrarla es lo que importa", dijo su padre, Joe Petito, el jueves durante una conferenia de prensa con la policía de North Port, mostrando una foto de la joven desaparecida. "Cualquier otra cosa... viene en segundo lugar a esto".

Se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming antes de su último contacto con la familia, dijo la policía. Viajaba con su novio, Brian Laundrie, quien regresó a Florida, contrató a un abogado y, junto con su familia, se ha negado a hablar con los investigadores.

"Pido ayuda a todos aquí. Pïdo ayuda a todos en casa. Pido ayuda a los padres de Brian", dijo el padre de Petito, instando a cualquier persona con información a llamar a la línea directa del FBI al 1 -800-CALLFBI (225-5324).

Laundrie viajaba con Petito en su camioneta Ford Transit 2012 blanca con placas de Florida, según un comunicado de la policía. La camioneta fue recuperada el domingo en la casa de North Port que compartía con Laundrie y sus padres, según el comunicado. Según los informes, Laundrie regresó a North Port el 1 de septiembre.

Petito y Laundrie viajaban en esta camioneta Ford Transit 2012 con placas de Florida, dice la policía de North Port.

Un abogado que representa a la familia Laundrie dijo en un comunicado el martes que la familia "se mantiene en segundo plano en este momento y no hará más comentarios" por consejo del abogado.

"Tenemos entendido que se ha organizado una búsqueda de la señorita Petito en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, o en sus alrededores", informó en el comunicado el abogado de la familia Laundrie, Steven Bertolino.

El jefe de policía de North Port, Todd Garrison, dijo el jueves que se lleva a cabo una investigación de personas desaparecidas y que no se han presentado cargos penales en este momento.

"Brian ejerce sus derechos constitucionales y tengo que respetarlos", dijo Garrison sobre Laundrie y su familia. El foco de la investigación, agregó, "no es traer a Brian ahora mismo".

La policía describe a Petito como una mujer es de raza blanca, mide alrededor de 1,65 metros y pesa 50 kilos, tiene el cabello rubio, los ojos azules y varios tatuajes, incluyendo uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice "Let it be".

La policía de North Port lidera la investigación, con la ayuda del FBI. La familia de Petito vive en Nueva York y denunció su desaparición al departamento de policía en el condado de Suffolk, Nueva York.

Petito y Laundrie se embarcaron en un viaje a través del país a principios de julio y se esperaba que estuvieran en Oregon a principios de octubre, según Stafford.

La familia recibió un mensaje de texto del teléfono de Petito el 30 de agosto, dijo Stafford, pero dudan que ella lo haya escrito. El abogado de la familia se negó a compartir el mensaje o por qué dudaban que fuera de su hija.

La familia de Petito se acercó a los padres de Laundrie el viernes o sábado, pero se negaron a responder alguna pregunta, según Stafford.

"Entendemos que pasa por un momento difícil y su instinto es fuerte para proteger a su hijo", dijeron los padres y padrastros de Petito en la carta del jueves. "Les pedimos que se pongan en nuestro lugar".

Petito y su novio tuvieron un "altercado" en Utah, dijo la policía

En agosto, la policía de Moab, Utah, tuvo un encuentro con Petito y su novio y se describió que la pareja había "participado en algún tipo de altercado", según un informe publicado por el Departamento de Policía de la ciudad de Moab.

La policía de la ciudad de Moab respondió a los reportes de conducta desordenada el 12 de agosto y se encontró con Laundrie y Petito, junto con un testigo cuyo nombre completo fue eliminado del informe.

Se describió que Laundrie y Petito tuvieron una pelea física luego de una discusión, pero "tanto el hombre como la mujer informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y que no deseaban desesperadamente ver a nadie acusado de un delito", según el informe del oficial de policía Eric Pratt.

A sugerencia de los oficiales, Laundrie y Petito se separaron por la noche, según el informe. Petito es descrita por un agente como "confundida y emocional".

"Después de evaluar la totalidad de las circunstancias, no creo que la situación haya llegado al nivel de un ataque tanto como al de una crisis de salud mental", escribió el agente Daniel Robbins en el informe policial. No se presentaron cargos.

Robbins escribió que Laundrie dijo que la pareja había estado viajando durante "4 o 5 meses".

