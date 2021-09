Esto es todo lo que sabemos sobre la manifestación de la derecha del 18 de septiembre en la ciudad de Washington

(CNN) -- La manifestación de la derecha del 18 de septiembre en la ciudad de Washington está provocando una nueva ola de preocupación, por la posibilidad de que se produzcan más actos de violencia en el Capitolio, mientras las fuerzas del orden se preparan para diversos escenarios.

Pero aún no está claro cuántos manifestantes planean asistir. Además, la manifestación tiene lugar este sábado, cuando las dos cámaras del Congreso están en receso, lo que significa que habrá muchos menos legisladores o personal en la zona.

Policía del Capitolio advierte sobre posibles actos violentos en la manifestación del 18 de septiembre

Esto es lo que hay que saber:

¿Para qué es la manifestación?

La manifestación "Justicia por el J6" tiene como objetivo apoyar a los insurrectos acusados en el mortal disturbio del 6 de enero en el Capitolio. Los organizadores dicen que está previsto que comience este sábado a mediodía, hora del este.

¿Quiénes son los organizadores?

La manifestación está siendo planeada por "Look Ahead America", una organización sin fines de lucro dirigida por el exempleado de la campaña de Trump, Matt Braynard. El grupo se "dedica a defender a los estadounidenses patrióticos que han sido olvidados por nuestro gobierno", según su sitio web.

Braynard dijo en una reciente entrevista con CNN que "se trata de una protesta completamente pacífica" y que "hemos dicho a la gente que, cuando vengan, no queremos ver ningún mensaje sobre las elecciones, no queremos ver ningún mensaje en camisetas y banderas ni carteles sobre los candidatos ni nada por el estilo".

Aun así, al menos un líder de los Proud Boys ha animado a sus seguidores de todo el país a acudir, aunque otros en internet han desaconsejado la asistencia y advirtieron que podría tratarse de una operación de falsa bandera diseñada para atrapar a los simpatizantes.

Mientras tanto, "White Lives Matter" está anunciando manifestaciones globales para el 18 de septiembre y ha apoyado a los insurrectos del 6 de enero en línea, pero no tiene un apartado para la ciudad de Washington.

¿Qué esperan las autoridades?

Las fuerzas del orden se están preparando para posibles enfrentamientos y disturbios durante la manifestación, según un memorando interno de la Policía del Capitolio que revisó CNN.

El último informe de inteligencia sobre el evento señala que las conversaciones en línea en apoyo de la manifestación empezaron a aumentar después de que el agente que disparó mortalmente al alborotador Ashli Babbitt hiciera pública su identidad en una reciente entrevista con Lester Holt de la NBC.

Según el memorando, se produjo un notable aumento de la retórica violenta en torno al evento y de las acaloradas discusiones centradas en los disparos contra Babbitt en las redes sociales y en los foros de discusión.

El documento advierte que muchas personas también pueden ver el 18 de septiembre como una manifestación de "Justicia para Ashli Babbitt", lo que podría ser motivo de preocupación, y no es irrazonable prever altercados violentos.

Se habla también de la violencia asociada al evento, y en un chat en línea se sugiere la violencia contra los centros judíos y las iglesias liberales mientras las fuerzas del orden están distraídas ese día.

Alrededor de 500 personas han indicado que planean asistir, aunque la nota señala que los últimos eventos que organizó Look Ahead America tuvieron una asistencia significativamente menor a la esperada y fueron pacíficos.

¿Qué medidas de seguridad se tomarán?

Fallan contra abogados de Trump y 7 policías lo demandan 2:23

La Junta de la Policía del Capitolio de Estados Unidos aprobó la solicitud del departamento de reinstalar una valla temporal alrededor del Capitolio antes de la manifestación.

La valla se instaló alrededor del Capitolio tras los disturbios del 6 de enero, pero se redujo y se retiró durante el verano.

Además, la Policía del Capitolio dijo en un comunicado el lunes que su junta directiva había "emitido una declaración de emergencia, que entrará en vigor alrededor de la hora de la manifestación y permitirá al Departamento delegar a agentes de la ley externos como agentes especiales de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos".

"Queremos asegurar a todos que se trata de medidas temporales para garantizar la seguridad de todos", dijo el jefe de la Policía del Capitolio, Tom Manger, en el comunicado. "Estamos muy agradecidos por el apoyo que seguimos recibiendo de la comunidad local y de nuestros interlocutores en el Congreso mientras llevamos a cabo nuestra misión crítica".

¿Qué dicen los legisladores sobre los preparativos de seguridad?

Después de que Manger informara a los cuatro principales líderes del Congreso sobre los preparativos de seguridad para la manifestación, la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a los periodistas que la planificación "parece mucho mejor".

Pero Pelosi también señaló que no tiene "nada con lo que comparar, porque no se nos informó antes", en referencia a la insurrección del 6 de enero. "Así que no puedo compararlo con lo de antes, pero... estoy segura de que tendremos una comunicación continua", añadió tras abandonar la sesión informativa.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo igualmente que cree que la Policía del Capitolio está "bien preparada, es minuciosa y profesional, y creo que está mejor preparada que la gente antes del 6 de enero".

Melanie Zanona, Jessica Schneider y Whitney Wild, de CNN, contribuyeron a este informe.

