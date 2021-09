ANÁLISIS | Australia se perfila como el villano de las conversaciones climáticas de la COP26

Londres (CNN) -- Si a los aliados de Australia les preocupaba que el país pudiera causarles problemas en las próximas conversaciones sobre el clima en Glasgow, los eventos de la semana pasada deberían dejar pocas dudas en sus mentes. Eso va a pasar.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, casi confirmó el jueves un informe de que su país había presionado al Reino Unido para que abandonara los compromisos climáticos clave de su acuerdo comercial bilateral, sin mostrar señales de arrepentimiento o vergüenza por haber sido descubierto.

Y el lunes de la semana pasada, cuando un alto funcionario de la ONU advirtió que la inacción climática de Australia eventualmente "causaría estragos" en su economía, el ministro de recursos de Australia, Keith Pitt, descartó a la ONU como un "organismo extranjero" que debería ocuparse de sus propios asuntos. Incluso se jactó de los planes de Australia para seguir extrayendo carbón "mucho más allá de 2030", mientras que gran parte del mundo desarrollado ya está en camino de eliminar gradualmente el combustible fósil.

Australia se está aislando cada vez más del resto del mundo con su enfoque obstinado de la crisis climática. Líderes como el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y el presidente de la COP26, Alok Sharma, se han centrado recientemente en el desafío climático de China, pero es Australia lo que está emergiendo como el verdadero paria de las conversaciones de la COP26.

"De todos los países desarrollados, Australia tiene la peor posición climática. Está claro que Australia simplemente estará ausente, básicamente, de las conversaciones", dijo a CNN Bas Eickhout, un miembro holandés del Parlamento Europeo.

"Estaban bastante contentos con el papel que jugó Estados Unidos hasta el año pasado y ahora, por supuesto, parecen ser el último de los países occidentales en bloquear el progreso", dijo, refiriéndose a la ausencia de los esfuerzos climáticos de Estados Unidos en el mundo durante los años de Trump.

El Reino Unido también ha sido criticado por inclinarse ante Australia en el acuerdo comercial bilateral de los países, en el que parece haberse eliminado de la mesa una referencia explícita a contener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Pero un funcionario británico cercano a las negociaciones en el período previo a la COP26 dijo que, por lo demás, el Reino Unido había sido coherente en su mensaje al gobierno australiano para que se tomara la crisis más en serio.

Parte de ese mensaje incluyó negarle a Morrison un espacio para hablar en la Cumbre de Ambición Climática en diciembre del año pasado, un evento organizado por la presidencia de la COP26 del Reino Unido, la ONU y Francia.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, a la izquierda, con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en Londres el 15 de junio de 2021, después de que los países llegaran a un acuerdo comercial. (Créidto: DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty Images)

Más de 70 líderes asistieron y hablaron, y muchos anunciaron promesas mejoradas de reducción de emisiones, conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Australia no tenía una nueva NDC que anunciar, y todavía no la tiene, ya que no cumplió con la fecha límite del 31 de julio exigida por el Acuerdo de París.

"En diciembre pasado, tuvimos un poco más de tiempo de ejecución, así que mantuvimos el listón muy, muy alto, y realmente tenías que ganarte las rayas para poder hablar", dijo el funcionario del Reino Unido.

"Son un país desarrollado, tienen una gran capacidad y están siendo devastados por el cambio climático, francamente, y hemos sido bastante estrictos en eso. No han presentado una estrategia a plazo".

Primer ministro de Australia, Scott Morrison.

La creciente preocupación por el papel de Australia en la lucha contra el cambio climático

Existe una creciente preocupación entre algunos delegados de que Australia pueda reprimir el progreso en las conversaciones de la COP26 en áreas clave. Sharma, quien también es un parlamentario británico, ha dicho que quiere que el mundo ponga una fecha final al carbón en la conferencia y presione para que los países reorienten sus compromisos de contener el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales.

El Acuerdo de París obligaba a los signatarios a tratar de contener las temperaturas a 2 grados, con una preferencia por cerca de 1,5 grados, pero ha habido una creciente aceptación entre muchos gobiernos de que el mundo debería apuntar a los 1,5 grados. Los científicos ven 2 grados como un umbral crítico para muchos de los ecosistemas de la Tierra.

Pero los comentarios de la semana pasada de los líderes de Australia sugieren que rechazarán tanto el carbón como el límite de los 1,5 grados.

"Deberíamos aumentar la presión sobre socios como Australia", dijo a CNN Peter Liese, un miembro del Parlamento de la UE de Alemania. Añadió que plantearía el "desafío" de la inacción climática de Australia en el Parlamento Europeo como un problema.

También dijo que la lógica detrás de la política de Australia era difícil de entender.

"Existe una vacilación generalizada en Australia para comprometerse con objetivos climáticos ambiciosos, y eso es bastante vergonzoso para ese país porque ya sufre el cambio climático".

Australia experimentó devastadores incendios forestales en 2019-20, eventos que, según los científicos, fueron más probables por el cambio climático inducido por el hombre.

El reciente informe sobre el estado de la ciencia sobre el clima de la ONU encontró que Australia ya está experimentando más temperaturas extremas y un aumento del nivel del mar más alto que el promedio mundial debido al cambio climático. Se prevé que el calor, el aumento del nivel del mar y la sequía aumenten en Australia cuanto más se calienta la Tierra.

Un bombero en Tumbarumba, Australia, el 11 de enero de 2020.

Australia sigue a China en emisiones cero

Australia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% y un 28% para 2030, a partir de los niveles de 2005, un compromiso muy por debajo de los asumidos por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, entre otras naciones desarrolladas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por ejemplo, aumentó el compromiso de su país en abril de reducir las emisiones entre un 50% y un 52% en el mismo período de tiempo.

El Consejo Climático Australiano, que es independiente del gobierno, ha sugerido que el país debería recortar las emisiones en un 75% para 2030, en comparación con los niveles de 2005, para contribuir a contener el calentamiento global a 1,5 grados.

En lugar de centrarse en reducciones inmediatas de emisiones, el gobierno ha enmarcado su respuesta climática en torno a "tecnología, no impuestos", diciendo que esencialmente hará la transición a las energías renovables cuando sea más barato hacerlo.

"Eliminar la prima ecológica, la diferencia de precio entre las tecnologías actuales y las soluciones de bajas emisiones, es la clave para una adopción global generalizada y hará que el valor neto cero sea alcanzable para todos los países", dijo el Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos de Australia (DISER), que supervisa la política climática, en un comunicado a CNN el lunes.

Reiteró sus planes de continuar exportando carbón a naciones que aún están en desarrollo, incluidas China, India y Corea del Sur. "Australia tiene un papel importante que desempeñar para satisfacer esa demanda", agregó.

En diciembre del año pasado, el gobierno australiano "actualizó" técnicamente su NDC, como estaba obligado a hacerlo por el Acuerdo de París antes de la fecha límite del 31 de julio, pero en realidad no aumentó su objetivo de reducir las emisiones. El punto de la fecha límite era que los países elevaran sus ambiciones climáticas.

DISER le dijo a CNN que publicaría una estrategia a largo plazo sobre el clima antes de la COP26. "Australia explicará su posición a su debido tiempo", dijo.

Las promesas actuales del país ni siquiera lo encaminan para cumplir con los requisitos para mantener el calentamiento global dentro de 2 grados centígrados, y mucho menos 1,5, según Climate Action Tracker, un grupo que monitorea las políticas climáticas en todo el mundo.

El auditor dijo que si todo el mundo siguiera las políticas de Australia, las temperaturas subirían entre 2 y 3 grados.

Y aunque Australia dice que lograr la neutralidad de carbono a mediados de siglo sería preferible, es una de las únicas naciones desarrolladas que no se ha comprometido realmente con ella. Incluso China, considerada ampliamente como un obstáculo para el progreso climático internacional, ha prometido neutralidad de carbono para 2060.

Un portavoz de la Unión Europea dijo a CNN que el bloque esperaba que "la ambición de Australia de llegar a cero neto 'lo antes posible' pueda convertirse en un objetivo cero neto para 2050".

Potente cabildeo sobre combustibles fósiles

Parte de lo que frena a Australia es el poder que ejercen las empresas de combustibles fósiles en el país. Australia es el segundo exportador de carbón del mundo, después de Indonesia.

Según Pitt, el ministro de recursos de Australia, el carbón generó alrededor de US$ 50.000 millones en exportaciones y más de US$ 3.000 millones en regalías el año financiero pasado, y proporciona empleos directos a más de 50.000 australianos y respalda los empleos de muchos más.

Más del 60% de la electricidad del país fue generada por carbón el año pasado. En el Reino Unido, fue del 1,6% en 2020.

Una vista aérea de una mina de carbón en Wollongong, Australia.

Ha comenzado un cambio hacia las energías renovables en Australia, pero ha sido lento. Solo el 9% de la electricidad del país proviene del sol. Australia tiene la mayor cantidad de radiación solar por metro cuadrado de tierra que cualquier otro continente.

DISER dijo que hubo "cambios estructurales" exitosos en el sector eléctrico, que ha visto una reducción en las emisiones del 22,5% desde que alcanzó su punto máximo en 2007.

Mientras tanto, mientras el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea están diseñando "recuperaciones ecológicas" de la pandemia de covid-19: impulsar el uso de energías renovables, como la energía eólica y solar, y establecer objetivos para la transición a los automóviles eléctricos, los planes de Australia se centran en aumentar su exploración y uso de gas natural, un combustible fósil que contribuye al cambio climático. Su "estrategia" para los vehículos eléctricos no implica ningún subsidio ni pone una fecha de finalización a los automóviles con motor de combustión.

Un informe publicado el jueves por el grupo de expertos climáticos InfluenceMap mostró que las empresas de combustibles fósiles están ejerciendo una fuerte influencia sobre la política climática australiana a través de un cabildeo bien financiado, y que las empresas australianas que son más abiertamente favorables al clima están menos comprometidas en presionar al gobierno en práctica.

"La dirección que está tomando el gobierno australiano, por ejemplo, sus recientes negociaciones comerciales con el Reino Unido, no está saliendo del vacío", dijo a CNN el director de InfluenceMap, Ed Collins.

"Cuando se trata de presionar a favor de una política climática alineada con París, la Australia corporativa está en gran parte ausente en acción".

Collins dijo que Australia era un claro valor atípico de sus pares en esta dinámica. En Estados Unidos y Europa, por ejemplo, hay grandes empresas que presionan activamente al gobierno sobre la política climática.

"En Australia, ese no es el caso, faltan esas voces corporativas estratégicamente comprometidas y favorables al clima".

Parece que el cabildeo de las empresas de combustibles fósiles ha secuestrado la política climática del pueblo australiano. La mayoría de los australianos apoyan una mayor acción climática por parte del gobierno, según una encuesta realizada por el Instituto Lowy en mayo.

La encuesta encontró que el 78% de los australianos apoyaría un objetivo de cero emisiones netas para 2050. Aproximadamente el mismo número apoya que el gobierno subsidie los vehículos eléctricos. Y el 63% apoya la prohibición de la apertura de nuevas minas de carbón en Australia. Sin embargo, de los 176 nuevos proyectos de carbón del mundo, 79 se encuentran en Australia, según la base de datos de minas global de Fitch Solutions.

El verdadero cabildeo al gobierno para mejorar la política climática se deja en gran parte a los grupos de activistas.

Lucy Manne, directora ejecutiva de 350.org, que es una organización internacional con presencia australiana, acusó al gobierno de Morrison de ralentizar deliberadamente el progreso climático.

"Esto es extremadamente frustrante y el gobierno solo verá crecer el movimiento que pide acción", dijo.

"El gobierno de Morrison corre el riesgo de que Australia se convierta no solo en un estado paria en el escenario mundial, sino que también nuestra economía se quede atrás. Australia tiene el potencial de convertirse en una superpotencia y un exportador de energía limpia, y el público australiano quiere que seamos líderes, no un rezagado ".

-- Helen Regan de CNN contribuyó a este informe.

