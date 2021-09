Los médicos en varios estados pronto podrían verse obligados a tomar decisiones difíciles sobre quién recibe una cama en la UCI, advierte Fauci

(CNN) -- Algunos hospitales en Estados Unidos están cerca de alcanzar su capacidad máxima a medida que el covid-19 continúa propagándose, y pronto los funcionarios podrían tener que tomar decisiones sobre quién recibe una cama de la UCI, dijo el Dr. Anthony Fauci a CNN.

"Estamos peligrosamente cerca", dijo el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. "Van a estar en una situación en la que tendrán que tomar algunas decisiones muy difíciles".

Fauci le dijo a Jim Acosta de CNN que la mejor manera de evitar que los trabajadores de la salud tengan que tomar esas decisiones difíciles es "hacer todo lo posible para prevenir nuevas infecciones".

El uso de mascarilla es importante, señaló Fauci, pero "la vacunación es el método número uno" para reducir las hospitalizaciones.

En todo EE.UU., el 79,83% de las camas de la UCI están en uso, casi un tercio de las cuales están ocupadas por pacientes con covid-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Ocho estados tenían más del 90% de sus camas de UCI para adultos ocupadas el domingo: Alabama, Georgia, Texas, Arkansas, Florida, Mississippi, Nevada y Kentucky.

Un equipo médico federal llegó a Kentucky este fin de semana para ayudar a aumentar la asistencia médica y la capacidad de abrir más camas de hospital a la luz de casos y hospitalizaciones récord por coronavirus, según un comunicado de la oficina del gobernador, Andy Beshear.

"Nuestra situación es terrible", dijo Beshear a "Meet the Press" de NBC el domingo. "Nos golpean muy, muy fuerte, pero vamos a seguir luchando. Cuando estás en guerra, no puedes llorar por lo que puedes o no puedes hacer. Tienes que dar lo mejor de ti cada día porque esta es una batalla de la vida contra la muerte".

Beshear dijo que envió a la Guardia Nacional a los hospitales más afectados del estado para trabajar en la logística y liberar a los médicos para que atiendan a los pacientes.

En Albany, Georgia, el Dr. James Black, director de servicios de emergencia del Phoebe Putney Memorial Hospital, le dijo a Amara Walker de CNN el sábado que su hospital casi duplicó la capacidad de la UCI, pero aún enfrenta un desbordamiento de pacientes.

"El departamento de emergencias está lleno y el hospital está lleno", dijo Black. "Cada vez que se da de alta a un paciente, tenemos pacientes esperando esas camas".

Con la propagación de la variante delta altamente transmisible que perturba la vida en EE.UU., los funcionarios y expertos en salud están trabajando para aplicar una dosis de refuerzo a los estadounidenses.

El presidente Joe Biden había planeado lanzar dosis de refuerzo para Pfizer y Moderna al mismo tiempo, pero Fauci le dijo a CNN el domingo que eso podría no suceder.

Fauci dijo que Pfizer ha enviado su información a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), la información ha sido examinada y "parece que todo está listo para funcionar".

Pero dijo que Moderna podría estar un poco por detrás de Pfizer, y si es así, en lugar de ver una implementación simultánea de ambos productos, sería una implementación secuencial en aproximadamente una semana o dos.

"No creo que ese sea un tema importante allí, pero nos hubiera gustado que sucediera todos juntos, simultáneamente. Pero al final el plan se implementará, como se planteó", dijo Fauci.

El plan depende, en primer lugar, de que las empresas presenten los datos apropiados a la FDA y, en segundo lugar, de obtener una aprobación de la FDA y luego una recomendación de los asesores de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.(CDC), dijo.

Con la posible discrepancia temporal, los investigadores están evaluando si se pueden mezclar y combinar diferentes tipos de vacunas de covid-19.

"Estamos alineando a Pfizer con Pfizer, Pfizer con Moderna y vice versa", dijo Fauci a Weijia Jiang en "Face the Nation" de CBS el domingo. "Con suerte, dentro de un período de tiempo razonable, medido en un par de semanas, tendremos esos datos".

Fauci dijo que con suerte funcionará que las personas que recibieron Pfizer tengan refuerzos de Pfizer, y las personas que recibieron Moderna tengan refuerzos de Moderna.

"Pero estamos haciendo los estudios para determinar si se puede... cambiar una por otra", dijo.

'Rodear a los niños con personas vacunadas', dice Fauci

Si bien los expertos han enfatizado la vacunación como una medida clave de protección contra el virus, los niños menores de 12 años todavía no son elegibles para vacunas, lo que hace que las decisiones de los adultos sean aún más importantes para su seguridad.

"La forma en que se protege a los niños que, debido a su edad, aún no pueden vacunarse es rodear a los niños, ya sea con amigos, familiares, maestros de escuela, personal de la escuela, rodear a los niños con personas vacunadas", dijo Fauci a CNN.

Más niños han necesitado visitas a la sala de emergencias y hospitalizaciones en estados con las tasas de vacunación más bajas, según un estudio reciente de los CDC. Y algunos estados están trabajando para adelantarse al último aumento al hacer que se vacune a la mayor cantidad posible de personas elegibles.

El estado de Washington, que tiene una orden de vacunación de octubre para maestros y personal escolar, está viendo "buenas noticias" con respecto a los esfuerzos de vacunación de los jóvenes, según el secretario de Salud estatal Umair Shah el jueves. Al menos el 41% de los adolescentes de entre 12 y 15 años están vacunados y poco menos de la mitad de los jóvenes de 16 a 17 años del estado también están completamente vacunados.

"Las escuelas de Washington tienen la estructura, el protocolo y las personas para tener una educación en persona exitosa", dijo Shah.

Si Estados Unidos quiere mantener a los niños en el aula este año escolar, la gente tiene que usar máscaras, agregó Fauci. Pero mientras algunas áreas han adoptado órdenes de uso de máscaras y de vacunación, otras han frenado tales medidas.

Es la misma pandemia, pero ahora es drásticamente diferente para los niños

En Kentucky, Beshear dijo que está limitado en lo que puede hacer porque los funcionarios estatales se opusieron a su intento de imponer una orden de uso de mascarillas en las escuelas.

"Si tuviera la capacidad de hacerlo ahora mismo, tendríamos una orden de uso de mascarilla cuando se esté en público y en interiores. Sabemos que es una forma comprobada de frenar la propagación del virus y, en última instancia, ayudar a nuestra capacidad de atención médica", dijo Beshear a NBC el domingo.

John Bonifield, Elizabeth Joseph y Travis Caldwell de CNN contribuyeron a este informe.

