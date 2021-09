Es probable que se necesiten tres dosis de la vacuna covid-19 para obtener una protección completa, según Fauci

(CNN) -- Con la última oleada de covid-19 que vuelve a trastornar la vida de los estadounidenses, el despliegue oficial de las dosis de refuerzo podría comenzar en unas semanas a la espera de la autorización de la FDA. Y es probable que se necesiten tres dosis de la vacuna para una protección completa, dijo el Dr. Anthony Fauci.

Citó dos estudios realizados en Israel que mostraron una disminución de las infecciones entre las personas que recibieron una tercera dosis o una dosis de refuerzo.

Hay buenas razones para creer que una tercera dosis "será realmente duradera, y si es duradera, entonces es muy probable que un régimen de tres dosis sea el régimen de rutina", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una reunión informativa este jueves.

En última instancia, corresponde a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) decidir si los estadounidenses deben recibir tres dosis de la vacuna covid-19, dijo Fauci. La agencia analizará la cuestión a finales de este mes después de que Moderna y Pfizer solicitaran a la FDA la autorización de una tercera dosis a los seis u ocho meses de recibir la segunda.

La recomendación de las dosis de refuerzo probablemente conducirá a la disponibilidad para una amplia porción de la población, y las dosis podrían comenzar a extenderse tan pronto como la semana del 20 de septiembre, dijo este jueves el Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de Estados Unidos.

"En algún momento, podremos saber quién necesita una vacuna adicional y quién no", dijo Murthy en una llamada organizada por el Cuerpo Comunitario covid-19 de los Servicios de Salud y Humanos de EE.UU.

La vacuna covid-19 de refuerzo de Johnson & Johnson genera un gran aumento de la respuesta inmunitaria, según la empresa

"En este momento, no tenemos ese indicador, por lo que estamos recomendando que no sólo las personas se vacunen en general -independientemente de si se infectaron en el pasado o no-, sino también cuando se trata de obtener estas dosis adicionales para mantener y ampliar su protección, que lo hagamos ampliamente", dijo.

Crecen las consultas

La FDA autorizó este mes el uso de dosis adicionales para las personas inmunodeprimidas.

Aunque las dosis aún no están disponibles para el público, los departamentos de salud locales de todo el país han visto un aumento reciente de las llamadas de personas que quieren concertar citas, según la Asociación Nacional de Departamentos de Salud de Condados y Ciudades.

Sin embargo, se sigue haciendo hincapié en el aumento de las tasas de vacunación entre la población estadounidense para ayudar a superar la pandemia.

Estar totalmente vacunado reduce a la mitad las probabilidades de padecer síntomas de covid-19 largo, según un estudio del Reino Unido

Aproximadamente el 52,7% del total de la población estadounidense está totalmente vacunada. Pero de los 10 estados con las peores tasas de casos de covid-19 durante la semana pasada, siete de ellos también estaban entre las 10 mejores tasas de vacunación, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Las escuelas y universidades adoptan medidas de seguridad por el covid-19

El riesgo de propagación del covid-19 en las escuelas y campus sigue siendo crítico, y una investigación reciente demuestra cómo el comportamiento desenmascarado entre los no vacunados puede provocar brotes.

Un estudio publicado este jueves describe un brote de covid-19 entre más de 150 estudiantes de una universidad de Chicago después de que muchos estudiantes no vacunados viajaran durante las vacaciones de primavera, a pesar de las políticas de la universidad que lo desaconsejaban.

Para evitar brotes similares, algunas universidades han instituido la obligación de asistir a las clases en persona.

Virginia Tech dio de baja a 134 estudiantes por no cumplir con el requisito de la universidad de que los estudiantes estén completamente vacunados contra el covid-19, y "no presentaron la documentación de vacunación ni recibieron una exención médica o religiosa", según un comunicado del lunes.

La Universidad de Virginia también ha dado de baja a más de 200 estudiantes por no cumplir con su mandato de vacunación, según un comunicado del mes pasado.

Vacunas y mascarillas, clave para frenar la pandemia

La vacunación de adolescentes y adultos no sólo puede evitar las infecciones en las escuelas, sino que también puede proteger a los niños menores de 12 años que no tienen derecho a la vacuna.

"Las comunidades con una alta cobertura de vacunación están viendo menos casos pediátricos y hospitalizaciones", dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC.

Junto con las vacunas, el uso de mascarillas también es beneficioso para frenar la propagación del Covid-19, según las pruebas.

El estado de Nueva York exigirá la realización de pruebas semanales de covid-19 a los profesores y otros empleados de las escuelas, con una opción de exclusión para aquellos que estén vacunados, y continuará con su mandato de mascarilla para todos los que estén en un edificio escolar, según anunció este jueves la gobernadora Kathy Hochul.

En Florida, los distritos podrán instituir mandatos de uso de mascarilla después de que un juez firmara una orden escrita este jueves que falló contra la prohibición del gobernador Ron DeSantis de tales mandatos en las escuelas. DeSantis dijo que apelará.

La nueva variante mu está en observación

Una nueva variante del coronavirus designada como mu por la Organización Mundial de la Salud está siendo observada como "variante de interés". Pero las autoridades sanitarias federales dicen que no la consideran inmediatamente peligrosa.

El martes, la OMS designó la variante B.1.621 como "variante de interés" porque porta mutaciones que podrían ayudarle a evadir parcialmente las vacunas y los tratamientos, como los anticuerpos monoclonales. La OMS la denominó mu en virtud de su sistema para designar las variantes importantes utilizando el alfabeto griego.

"Esta variante tiene una constelación de mutaciones que sugiere que podría evadir ciertos anticuerpos", dijo Fauci este jueves sobre mu. "No sólo los anticuerpos monoclonales, sino los anticuerpos inducidos por vacunas y suero de convalecencia. Pero no hay muchos datos clínicos que lo sugieran, son sobre todo datos de laboratorio, in vitro", agregó.

"No se trata de restarle importancia: nos lo tomamos muy en serio. Pero hay que recordar que incluso cuando hay variantes que disminuyen un poco la eficacia de las vacunas, éstas siguen siendo bastante eficaces contra las variantes de ese tipo. En resumen, le prestamos atención. Nos tomamos todo eso muy en serio. Pero ahora mismo no lo consideramos una amenaza inmediata", dijo Fauci.

La variante delta sigue representando más del 99% de los casos de covid-19 diagnosticados y secuenciados en EE.UU., dijo Walensky este jueves, mientras que mu es poco frecuente.

"Lo estamos observando cuidadosamente", aseguró.

Maggie Fox, Lauren Mascarenhas, Jacqueline Howard, Deidre McPhillips, Naomi Thomas, Elizabeth Stuart, Rob Frehse, Hannah Sarisohn, Sara Weisfeldt y Leyla Santiago de CNN contribuyeron a este informe.

