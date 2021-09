Al menos 46 personas murieron después de que los remanentes de Ida inundaran ciudades desde Virginia hasta Nueva Inglaterra

(CNN) -- El número de muertos a causa de las inundaciones después de que los remanentes del huracán Ida azotaran ciudades en el este de EE.UU. aumentó drásticamente a 46 el jueves después de que Nueva Jersey anunciara que al menos 23 personas habían muerto allí.

El gobernador Phil Murphy dijo que la mayoría de las muertes fueron personas atrapadas en sus vehículos por las inundaciones y fueron "alcanzadas por el agua". Las autoridades dijeron que muchas personas estaban desaparecidas.

"Vamos a retener un resumen completo de las pérdidas de vidas. Se distribuyen en un puñado de condados, en gran parte concentrados, no del todo, pero en gran parte concentrados en el centro de Jersey y algunos en el norte", dijo Murphy en una actualización de la noche.

Docenas han muerto en seis estados del este (Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Virginia) después de que la tormenta trajo lluvias sin precedentes a algunas áreas.

El número de muertos incluyó a un policía estatal en Connecticut que fue arrastrado cuando respondía a la llamada de una persona desaparecida.

Vehículos en una inundación en Filadelfia el jueves.

El jueves, los rescates acuáticos continuaron en algunas áreas, y en la ciudad de Nueva York un nuevo grupo de trabajo estaba yendo a las casas para asegurarse de que no hubiera más víctimas en los sótanos.

En el sur de Nueva Jersey, los residentes estaban limpiando tras un tornado que arrasó casas, uno de los ocho tornados que azotaron el noreste.

En el área de Filadelfia, algunas calles se inundaron, lo que retrasó los servicios de trenes y autobuses de la ciudad, cerró los edificios y llevó a los líderes a instar a las personas a trabajar desde casa.

Los rescatistas navegaron en botes por las calles inundadas el jueves por la mañana en Filadelfia y sus alrededores, el norte de Delaware y partes del estado de Nueva York, transportando a personas desde las casas inundadas.

Solo en Pensilvania, se cree que han ocurrido miles de rescates hasta ahora, dijo el director estatal de manejo de emergencias, Randy Padfield.

Carros abandonados en una inundación en la autopista Major Deegan en el Bronx en Nueva York. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

"Hay mucho daño y les dejé en claro a los gobernadores que mi equipo en... FEMA (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) está en el terreno y listo para brindar toda la asistencia que se necesite", dijo el presidente Joe Biden.

En la ciudad de Nueva York, los socorristas rescataron a los pasajeros de los trenes subterráneos detenidos el miércoles por la noche, mientras que otros viajeros se quedaron varados durante la noche en estaciones de metro, algunos durmiendo en bancos con el servicio suspendido y sin forma de llegar a sus destinos.

El jefe de departamento de la policía de Nueva York, Rodney Harrison, dijo el jueves que 835 personas fueron rescatadas del sistema de metro.

Beverly Pryce, una enfermera de Queens, fue una de las que pasaron la noche en una estación de metro de Manhattan, después de haber salido de su casa el miércoles por la noche para ir a trabajar, pero las inundaciones paralizaron todo.

"(No he visto) nada como esto", le dijo a CNN el jueves por la mañana. "No esperaba que fuera tan extremo; no habría salido de mi casa".

La casa de Amrita Bhagwandin en Queens se inundó.

"No puedo pensar más en cómo me siento en este momento debido al caos afuera, mis vecinos, se han perdido vidas", le dijo a CNN. "He perdido todo aquí y sobre todo las vidas allá afuera... necesitamos algo de apoyo... esto es demasiado para nosotros. No hay un final a la vista".

Harrison dijo que hubo 18 rescates acuáticos en el sitio de tenis del US Open en Flushing.

Socorristas rescatan residentes en un bote el jueves en Mamaroneck, Nueva York.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, le dijo a CNN que el estado está acostumbrado a los desastres, pero que sería una limpieza masiva.

"Insto a las personas a que se queden en casa, estén al pendiente de sus vecinos y se aseguren de que estén bien", dijo.

Murphy calificó la inundación que afectó a Nueva Jersey como "histórica desde cualquier punto de vista".

"Nunca se había inundado así, nunca había llovido así", dijo Murphy, y agregó que los funcionarios estatales investigarán la tormenta y su respuesta.

Murphy dijo que tormentas como Ida reflejan la realidad del cambio climático y la necesidad de abordarlo. "Estas tormentas vienen con más frecuencia y con más intensidad, así que no se puede negar", dijo Murphy.

Se declararon emergencias para el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey. Solo en la ciudad de Nueva York, los bomberos rescataron a cientos de personas de vehículos en carreteras inundadas y a cientos más del sistema de metro, dijo el jueves el departamento de bomberos de la ciudad.

13 muertos en Nueva York, muchos de ellos en sótanos en Queens, dicen las autoridades

De los 46 muertos, 16 murieron en el estado de Nueva York. Trece de ellos estaban en la ciudad de Nueva York y tres personas murieron en el condado de Westchester después de salir de sus vehículos en una inundación repentina, dijeron las autoridades.

De los que murieron en la ciudad de Nueva York, al menos ocho murieron en sótanos inundados de casas en Queens, dijo el comisionado de policía municipal, Dermot Shea.

El policía estatal de Connecticut que murió era un sargento que había estado en la agencia durante 26 años. La crecida de las aguas lo llevó por delante cuando llegó a las 4 de la mañana para investigar un informe de una persona desaparecida en Woodbury debido a la inundación.

Seis de las 23 muertes en Nueva Jersey fueron anunciadas por funcionarios locales.

En Elizabeth, cuatro residentes se ahogaron en un complejo de apartamentos a lo largo del río Elizabeth, dijo el alcalde, Chris Bollwage.

En Passaic, un hombre de unos 70 años fue encontrado muerto después de que las inundaciones alcanzaran el vehículo en el que estaba, dijo el alcalde, Hector Lora a Don Lemon de CNN.

Un hombre de unos 50 años fue arrastrado por las inundaciones en Maplewood y luego fue encontrado muerto en Millburn, unos kilómetros al oeste, según la policía de Maplewood.

En Pensilvania, se informaron tres muertes relacionadas con tormentas en el condado de Montgomery, dijo el Dr. Val Arkoosh, presidente de la junta de comisionados del condado.

Y el gerente de Bridgeport, Keith S. Truman, le dijo a CNN que una persona murió en la ciudad debido a las inundaciones.

En el condado de Montgomery de Maryland, un joven de 19 años fue encontrado muerto el miércoles en un complejo de apartamentos inundado, y su muerte se atribuye preliminarmente a la tormenta, dijo la policía.

En Virginia, los investigadores encontraron un cuerpo en el área de Guesses Fork de Hurley, según la Oficina del Sheriff del condado de Buchanan.

El noreste está conmocionado por la ferocidad y la velocidad de las inundaciones

La tasa de lluvia fue impresionante y, a veces, sin precedentes.

El Central Park de Nueva York registró su hora más húmeda registrada, con 80 milímetros cayendo de 8:51 a 9:51 pm. La precipitación total del parque, 181 milímetros, fue su quinto total más alto en un día.

Newark, Nueva Jersey, recibió el total más alto registrado en un día: 214 milímetros.

Un hombre se toma una selfie en una estación de gasolina devastada por las lluvias torrenciales y los fuertes vientos en Queens. (Foto: Scott Heins/Getty Images)

Las áreas del noreste y del Atlántico medio estaban bajo vigilancia de inundaciones repentinas el miércoles temprano cuando se acercaban los remanentes de Ida, que tocó tierra en Louisiana el domingo como un gran huracán y devastó partes del estado.

Ida pasó de una depresión tropical a un ciclón postropical sobre los Apalaches a medida que avanzaba hacia el noreste. Se esperaban fuertes lluvias, pero no se sabía dónde, precisamente, caería la lluvia más fuerte hasta poco antes de que sucediera, dijo el jueves a CNN la administradora de FEMA, Deanne Criswell.

"La gente está impactada por esto", dijo Hochul, la gobernadora de Nueva York. "Quiero decir, este es un evento que planeamos: comenzamos a desplegar recursos en la región la noche anterior y la mañana anterior".

"Pero una vez que la lluvia comienza a caer y es implacable, no hay nada que la gente pueda hacer más que mirar hacia arriba con la boca abierta y decir: '¿Qué está pasando aquí?'", dijo Hochul.

Después de la tormenta, el sistema de metro de Nueva York se detuvo temporalmente, con la excepción de dos líneas debido a la inundación, dejando a muchas personas varadas y sin saber cómo llegarían a casa.

Algunos estaban inactivos en un metro cerca de Times Square alrededor de la 1:20 am después de viajar desde el US Open. Los videos de la estación mostraron una cascada que fluía desde el techo del vagón del tren hacia las personas que intentaban salir, así como un quiosco de bebidas que giraba con el viento.

Si bien se reanudó parte del servicio de metro, se esperaba que las líneas de trenes de cercanías ofrecieran solo un servicio extremadamente limitado debido a problemas de energía y los escombros, dijeron las autoridades.

Nueva Jersey: Tornado en el sur, inundaciones en el norte

En el sur de Nueva Jersey, un tornado EF-3 con vientos de 240 kmh arrasó. Destruyó o dañó severamente 25 casas en Mullica Hill, a unos 40 kms de Filadelfia, dijo el teniente de policía David Marrow.

El tornado derribó cientos de árboles y cortó la electricidad en un tercio del municipio, dijo Marrow. No se reportaron muertes allí, dijo el gobernador Murphy.

"Esto va a tomar algún tiempo para sacarlo, no hay duda al respecto", dijo Murphy, de pie frente a una de las casas destrozadas.

Kristi Johnson estaba hablando por teléfono con su esposo y en un vehículo estacionado cuando vio el tornado y los escombros.

Un auto abandonado en las inundaciones de Passaic, Nueva Jersey.

"Bajé la ventanilla y sonó como si se acercara un tren. Le colgué a mi esposo y comencé a alejarme de ahí", le dijo Johnson a CNN. "Fue extremadamente aterrador".

Muchas ciudades en el norte de Nueva Jersey informaron inundaciones generalizadas que dañaron hogares y negocios y obligaron a los conductores a abandonar sus autos.

En Clifton, se vio una ambulancia de bomberos sumergida en las aguas de la inundación junto con varios otros vehículos sumergidos.

Inundaciones en Filadelfia; 41 rescatados de un autobús escolar de Pensilvania

Partes del área de Filadelfia se inundaron, dejando algunos vehículos todavía bajo el agua en calles y carreteras el jueves por la mañana. El río Schuylkill estaba a más de 60 centímetros por encima del nivel de inundación importante en un momento de la mañana.

Al menos 100 personas fueron rescatadas de las inundaciones solo en Filadelfia hasta el mediodía del jueves.

Pensilvania se está moviendo lentamente hacia el "modo de recuperación" y hay "un largo camino por delante", dijo el gobernador Tom Wolf. "Sé que muchas personas en Pensilvania están sufriendo", dijo Wolf, y agregó que la parte sureste del estado parece haber sufrido el mayor daño.

Se recibieron al menos 500 llamadas de rescate en el condado de Montgomery al norte de Filadelfia, dijo Padfield, el director de manejo de emergencias del estado. Eso incluye Bridgeport, donde los equipos de rescate usaban botes para llegar a las personas varadas en apartamentos inundados, mostró un video de WPVI, afiliada de CNN.

En otra parte de Pensilvania, la tormenta atrapó un autobús escolar en las aguas de la inundación el miércoles en Shaler Township. El distrito escolar y la compañía de bomberos voluntarios locales confirmaron que 41 pasajeros fueron rescatados del autobús.

El video muestra a un equipo de al menos cuatro vadeando con el agua casi hasta la cintura para ayudar a los pasajeros a subir a un bote pequeño. Los estudiantes rescatados fueron luego transportados de manera segura a la escuela secundaria, dijo el distrito escolar de Shaler Area.

Bombean agua desde el sótano de un negocio en Noblestown Road en Oakdale, Pensilvania. (AP Photo / Gene J. Puskar)

En Maryland, el aguacero de Ida inundó al menos 12 apartamentos en el complejo Rock Creek Woods en Rockville, donde un hombre de 19 años fue encontrado muerto. El personal de rescate evacuó a decenas de personas allí, dijeron las autoridades el miércoles.

Tres personas y un bombero fueron trasladados a hospitales por lesiones que no amenazaban la vida.

Evan McMorris-Santoro, Shimon Prokupecz, Michael Guy, Mark Morales, Kristina Sgueglia, Lauren del Valle, Laura Ly, Keith Allen, Rob Frehse, Dave Alsup, Liam Reilly, Mirna Alsharif, Alta Spells, Kiely Westhoff, Paul Murphy y Colin McCullough contribuyó a este informe.

