Estrenos musicales de la semana: Marc Anthony lanza "Pa'lla voy", Piso 21 presenta "Nadie la controla" y María Becerra publica "Animal", su primer disco

(CNN Español) -- Esta semana nuestros estrenos musicales están encanbezados por Marc Anthony quien presentó "Pa'lla voy".

Tambien, Piso 21 le canta a la mujer con "Nadie la controla", María Becerra presenta su primer disco "Animal", Nicky Jam lanza "Infinity" y Selena Gomez colabora junto a Camilo para "999".

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la última semana de agosto de 2021.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2021 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

Marc Anthony, "Pa'lla voy"

Comenzamos nuestra lista de estrenos musicales de la última semana de agosto con salsa. Marc Anthony presentó "Pa'lla voy", una canción que invita a celebrar, bailar y simplemente a gozar de una fiesta.

El sencillo fue producido por Sergio George. Según Sony Music, la canción está inspirada en "Yay Boy" de Africando, una orquesta con la que Anthony tiene una conexión desde sus inicios".

"En 1992, Marc Anthony y Sergio George estaban trabajando arduamente en el álbum debut de Marc, Otra Nota, pero se les acabó el presupuesto y el álbum casi no se termina. Por suerte, en ese mismo momento, Africando llegaba a la ciudad de Nueva York con la idea de hacer un disco de salsa africanizado y querían trabajar con el productor... Sergio George. Trabajando en el mismo estudio para ambos proyectos, Sergio cambió su tarifa de productor de las sesiones africanas por tiempo de estudio adicional para completar Otra Nota. Lanzado en enero de 1993, Otra Nota, marcó el comienzo del explosivo ascenso de Marc Anthony al estrellato, y rápidamente se convirtió en el artista de salsa más vendido de la historia", compartió Sony Music a través de un comunicado.

Si estás en Estados Unidos, Canadá, México o Puerto Rico y te gusta la música de Marc Anthony entonces no te puedes perder su gira "Pa'lla voy tour", lque inició este fin de semana. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Piso 21, "Nadie la controla"

Han pasado unos meses desde el lanzamiento de "El amor en los tiempos del perreo" y Piso 21 ya está presentando un adelanto de lo que será su cuarta producción discográfica.

Se trata de "Nadie la controla", una canción que habla sobre una mujer segura de sí misma y decida a gozar de la vida. Los oriundos de Medellín contaron con la colaboración de Súbelo NEO en la canción y el videoclip de la misma fue dirigido por Charlie Nelson.

María Becerra, "Animal"

María Becerra lanzó esta semana su primera producción discográfica "Animal". De la producción se desprende "Wow wow", en el que la conocida como "la nena de Argentina" une su talento a Becky G.

Esta producción fue lanzada en dos partes. La primera fue presentada en enero con éxitos como "Animal" con Cazzu o "Acaramelao", en el que rinde tributo al éxito de Luis Enrique "Yo no sé mañana".

Selena Gomez y Camilo, "999"

Selena Gomez regresa a nuestra lista de estrenos musicales con otro tema en español. En esta oportunidad reclutó la pluma y voz del cantautor colombiano Camilo. Ambos presentaron este jueves “999”, una canción de amor con ritmos de pop.

El tema fue producido por el ganador del Grammy y Latin Grammy, Edgar Barrera, A.C. y Camilo. El tema fue escrito por ambos cantantes y Edgar Barrera. El video, que tiene destellos del pop art, fue dirigido por Sophie Muller.

Nicky Jam, "Infinity"

Otro artista que presentó un nuevo álbum fue Nicky Jam. Se trata de "Infinity", una producción descrita por Sony Music, disquera del cantante, como el álbum más versátil del cantante.

"(El disco) lleva al oyente por un viaje a través de todos los géneros que el artista ha dominado a lo largo de su carrera. Comenzando con una explosión, llevando su sonido de reguetón de la vieja escuela a la vanguardia sintiéndose muy actual, el álbum luego retrata todas las diferentes facetas del arte de Nicky, desde los versos de rap crudos y reales, hasta las canciones románticas y melódicas de ritmo lento que realmente muestran su rango vocal", según el comunicado de Sony Music.

Del disco se desprende "Magnum", la carta de presentación del álbum.

Anuel AA, "23 preguntas"

A inicios de semana Anuel AA dio a conoccer "23 preguntas", un reguetón lento, romántico. La canción se basa en 23 preguntas que le hace un hombre a su pareja para saber si pueden seguir en una relación.

El tema fue escrito por el cantante y producida por Census, Jugy Taz Taylor.

El video del tema fue dirigido por Abez. El mismo ya superó las 16 millones de reproducciones en YouTube y se encuentra en el top 10 de videos musicales de más tendencia en esa plataforma. Por cierto, Rauw Alejandro es parte de la canción, se le puede escuchar brevemente al final de la misma durante el coro.

Vale, "Línea recta"

El dúo de hermanas colombianes Vale regresa a nuestra lista de estrenos musicales de la semana con "Línea recta", su álbum debut. Las gemelas escribieron y produjeron este disco con figuras importantes de la industria musical como Sebastián Krys, Juanes, Tommy Torres, Alex Cuba y Juan Pablo Isaza.

Del disco se desprende "Pasatiempo", escrita por las cantantes y producida por Sebastián Krys y Daniel "Vago" Galindo.

Otros estrenos musicales destacados:

"Nunca entenderé" de Beret. "L.N.E.M (Gata)" de Maluma feat. Kapla, Miky, Philip y Blessd. "Perra" de J Balvin y Tokischa. "Estrellita" de La Santa Cecilia. "El motor" de 123 Andrés. "Outside the Outside" de Helado Negro. "Seaside" de Diane Warren, Sofia Reyes y Rita Ora. "Slide my way" de Goldilocks.

