Los incendios forestales del norte de California aumentaron 12 kilómetros en un solo día, según Cal Fire

(CNN) -- Cientos de residentes de California se encuentran bajo órdenes de evacuación después de que surgieran nuevos incendios este miércoles, en un momento en que se espera que otra ola de calor dificulte aún más la batalla contra las llamas. California está luchando contra el masivo incendio de Dixie, el incendio más grande del estado el 14º más destructivo del que se tiene constancia, que ha crecido hasta alcanzar más de 302.300 hectáreas y está contenido en un 45%. El incendio amenaza a más de 11.800 estructuras y ha provocado órdenes de evacuación y advertencias en los condados de Plumas, Lassen, Butte, Tehama y Shasta.

"Los incendios que arden en el norte de California están mostrando un crecimiento extremo del fuego basado en las condiciones críticas del combustible", dijo Cal Fire en una actualización del incidente el jueves. "Bajo estas condiciones de sequía, los incendios forestales están ardiendo rápidamente con una gravedad extrema y se han desplazado hasta 12 kilómetros en un solo día. Las condiciones del combustible son mucho peores que en años anteriores y, junto con el viento, están causando una mayor propagación del fuego. Los bomberos están experimentando condiciones nunca antes vistas, como el aumento de las tasas de propagación, las manchas y la quema nocturna activa".

Otro incendio forestal que arde en el Bosque Nacional Trinity del norte de California es el incendio de Monument, que ha quemado 63.651 hectáreas y está contenido en un 20%.

Mientras tanto, el incendio de Caldor ha quemado 55.297 hectáreas desde que comenzó el 14 de agosto y estaba contenido en un 12% hasta el jueves por la mañana, según Cal Fire. El incendio, que arde en los condados de El Dorado y Amador, es la principal prioridad del estado, según las autoridades.

"Recibimos la primera oportunidad de recursos adicionales que estén disponibles", dijo el comandante de incidentes de Cal Fire, Dusty Martin, en una sesión informativa el miércoles por la noche. "Hemos sido muy afortunados en los dos últimos días, en los que hemos visto una gran afluencia de recursos hacia el incendio de Caldor y, tal y como hablaban nuestras operaciones, estamos empezando a ver los frutos de esas labores".

"Estamos empezando a ganar terreno en este incendio y eso está marcando la diferencia", añadió.

Ciudad se declara en emergencia

La ciudad de South Lake Tahoe declaró el jueves el estado de emergencia a medida que la aceleración de los vientos acercaba el incendio de Caldor al popular destino turístico.

"Con las condiciones de bandera roja posibles en los próximos días, el incendio de Caldor podría extenderse rápidamente hacia comunidades más pobladas y áreas significativamente más amplias", dijo la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia en un comunicado, añadiendo que incluso las comunidades hasta South Lake Tahoe podrían tener que evacuar.

Aunque la declaración de emergencia de la ciudad no incluye órdenes de evacuación, sí aprovecha los recursos estatales y federales para dirigir los fondos de ayuda inmediata en caso de catástrofe y renunciar a ciertas normas para lograr una mayor flexibilidad, dijo el gobierno de la ciudad en un comunicado de prensa publicado en Facebook.

"En este momento, estamos preparados por si fuera necesaria una evacuación, pero los bomberos que están en primera línea están haciendo un trabajo increíble para asegurar el perímetro del incendio y nuestra esperanza es que sean capaces de evitar que el fuego se adentre más en Tahoe", dijo a CNN la portavoz de la ciudad, Lindsey Baker.

La declaración de emergencia de la ciudad se produce después de que se hayan emitido órdenes de evacuación en Echo Summit y se hayan ampliado las advertencias por primera vez a partes de Tahoe, incluido Christmas Valley, que está justo al sur de la ciudad de South Lake Tahoe.

La última vez que South Lake Tahoe estuvo bajo órdenes de evacuación obligatoria fue en 2007, cuando se ordenó la salida de partes de la región debido al incendio de Angora, dijo Baker. En la ciudad viven más de 22.000 personas.

Los equipos lucharon contra 34 nuevos incendios el miércoles

Los bomberos lucharon contra 34 nuevos incendios en el estado el miércoles, dijo Cal Fire, atribuyendo dos nuevos grandes incendios a las condiciones de sequía.

En la mañana del jueves, 33.323 personas en California estaban bajo órdenes de evacuación debido a los incendios forestales, según la Oficina de Servicios de Emergencia.

El incendio de Airola se desató en el condado de Calaveras y llevó a las autoridades a emitir advertencias y órdenes de evacuación, según la oficina del sheriff del condado. El fuego ha quemado unas 283 hectáreas y está contenido en un 10%.

En el condado de San Bernardino, el South Fire ha quemado 283 hectáreas y ha destruido 18 estructuras, incluyendo numerosas casas, después de que comenzara el miércoles y estuviera contenido en un 0%, dijo Cal Fire el jueves. El incendio está ardiendo cerca de Lytle Creek, una pequeña comunidad en las montañas de San Gabriel.

"Hemos vivido aquí más de 30 años y esto es lo más rápido que he visto progresar un incendio", dijo un residente a la afiliada de CNN KABC.

"Llegamos a casa y no hubo tiempo para evacuar, ni para conseguir nada, así que lo que llevamos puesto es lo único que tenemos, eso es todo”.

"Sabemos que varias de las casas de nuestros vecinos (se han) quemado, todavía no estamos seguros de cuál es el estado de nuestra casa", añadió el residente.

Un bombero trabaja para apagar las llamas de una casa en Lytle Creek, en el Condado de San Bernardino, California (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Partes del condado fueron puestas bajo órdenes de evacuación y advertencias, mientras que a otros residentes se les aconsejó refugiarse en su lugar, dijo el miércoles el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino en una publicación de Facebook. Las órdenes de evacuación están en vigor para 1.000 personas, dijeron las autoridades.

Laura Mills dijo a KCBS, afiliada de CNN, que vive en la zona donde el fuego está ardiendo actualmente.

"Vine a casa y agarré a los perros", dijo al medio de comunicación. "Con suerte, nuestra casa va a sobrevivir".

Mientras tanto, el incendio de Bennett comenzó el miércoles en el condado de Nevada y llevó a las autoridades a emitir evacuaciones en algunas áreas, así como a ordenar a otras que se refugien en el lugar, dijo la oficina de servicios de emergencia del condado en un tuit. El incendio de 24 hectáreas fue contenido en un 70%, dijo Cal Fire, y algunas de esas órdenes de evacuación fueron levantadas.

Una temporada de incendios forestales devastadora

En lo que va de año, los bomberos han combatido 6.773 nuevos incendios forestales en todo el estado que han quemado más de 647.497 hectáreas, según Cal Fire.

En el mismo periodo del año pasado, los equipos lucharon contra 7.389 incendios.

Según Cal Fire, el norte de California ha experimentado hasta ahora una gran actividad de incendios y "probablemente experimentará una temporada de incendios prolongada".

La Oficina de Servicios de Emergencia dice que casi 700 personas están buscando refugio en 16 instalaciones en todo el estado.

"¡No espere, evacúe!" es su recordatorio a los residentes para que hagan caso a las notificaciones de emergencia.

Se espera que las temperaturas estén entre 2,8°C y 5,6°C por encima de lo normal durante el fin de semana en California, dijo el meteorólogo de CNN Michael Guy.

Y aunque esto no es raro para la región durante esta época del año, "cualquier tipo de aumento de la temperatura no es bueno para los bomberos o cualquier personal que lucha contra los incendios con su exposición a temperaturas intensas como es", dijo Guy. Señaló que no se espera que el clima más cálido empeore las condiciones actuales de los incendios.

Los 88 grandes incendios forestales que arden actualmente en Estados Unidos han calcinado 1.011.714 hectáreas, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios, y su humo ha puesto a miles de personas bajo alerta de mala calidad del aire.

El espeso humo de los incendios forestales cubrió las comunidades turísticas del lago Tahoe esta semana, mientras el incendio de Caldor, que arde al este de Sacramento, California, seguía creciendo.

El índice de calidad del aire, que mide el grado de insalubridad del aire, se elevó a 694 en Tahoe City el lunes, según AirNow.gov. En Reno, el martes, el AQI llegó a 453. Un AQI entre 300 y 500 se considera "una advertencia sanitaria de condiciones de emergencia" en la que incluso las personas sanas corren el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias. Un AQI por debajo de 50 indica que el aire es saludable y supone un riesgo escaso o nulo, incluso para las personas con enfermedades respiratorias.

El índice ha estado alrededor o por encima de 300 en las zonas de Tahoe y Reno todos los días desde el viernes.

El condado de Washoe, que incluye a Reno, emitió el lunes por primera vez un aviso de emergencia sobre la calidad del aire en fase 3, advirtiendo a los residentes que permanecieran en el interior con las ventanas y puertas cerradas.

Para agravar el problema, los investigadores han descubierto recientemente que el humo de los incendios forestales tiene un impacto significativo en la gravedad de los casos de coronavirus. Un estudio publicado este mes en la revista académica Science Advances descubrió que el aumento de las partículas finas procedentes del humo de los incendios forestales en 2020 provocó un aumento de los casos y muertes por covid-19 en California, Oregon y Washington.

"Lo que está ocurriendo en el lago Tahoe y en Reno es muy preocupante", dijo a CNN Francesca Dominici, investigadora de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y coautora del estudio sobre el humo de los incendios forestales, "porque sabemos que la exposición a un alto nivel de partículas finas puede amplificar el efecto negativo de la pandemia."

Los casos de covid-19 y las hospitalizaciones han aumentado precipitadamente en la zona de Reno durante las últimas semanas, según los datos sanitarios del condado de Washoe. Los casos de coronavirus en el condado de Washoe aumentaron el lunes un 24% en comparación con la semana anterior, y las hospitalizaciones aumentaron más del 18%.

--Andy Rose, Cheri Mossburg y Alexandra Meeks contribuyeron con este reportaje.

