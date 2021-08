Ron Jeremy, estrella del cine para adultos, es acusado formalmente de violación y otros cargos de agresión sexual

(CNN) -- Ron Jeremy, estrella del cine porno, fue acusado formalmente de más de 30 cargos de agresión sexual que involucran a 21 mujeres en las últimas dos décadas, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Jeremy, cuyo apellido legal es Hyatt, está acusado de agredir sexualmente a las mujeres durante un período de 23 años entre 1996 y 2019, según la oficina del fiscal de distrito. Las víctimas tienen entre 15 y 51 años.

Ron Jeremy comparece ante el tribunal el 26 de junio de 2020 en Los Ángeles.

Jeremy se declaró inocente de 12 cargos de violación forzada, siete cargos de cópula oral forzada, seis cargos de agresión sexual con sujeción, cuatro cargos de penetración sexual con un objeto extraño, dos cargos de penetración sexual de una persona inconsciente o dormida y un cargo de acto lascivo sobre un menor de 14 o 15 años, sodomía por uso de la fuerza y agresión con la intención de cometer una violación, dijo la oficina del fiscal de distrito.

"Su posición es la misma (que) cuando se presentó la denuncia penal", dijo el abogado de Jeremy, Stuart Goldfarb, en un comunicado a CNN. "Es inocente de todos los cargos".

Un gran jurado devolvió la acusación el 19 de agosto y se abrió el miércoles. Se produce casi un año después de que Jeremy fuera acusado de más de 30 cargos de agresión sexual.

El caso de Jeremy fue presentado a un gran jurado para evitar una audiencia preliminar pública en la que los testigos tendrían que testificar en audiencia pública, similar al caso del magnate de los medios Harvey Weinstein.

"Con demasiada frecuencia, los sobrevivientes de agresión sexual sufren en aislamiento", dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, en un comunicado. "Debemos asegurarnos de que los sobrevivientes tengan todas las opciones disponibles para ayudar con la recuperación, incluidos los servicios informados sobre el trauma para la curación y el apoyo para denunciar tales crímenes".

Según los registros en línea de la cárcel, Jeremy permanece en el Centro Correccional de las Torres Gemelas en Los Ángeles bajo una fianza de US$ 6,6 millones.

Se espera que Jeremy, de 68 años, regrese a la corte el 12 de octubre para una conferencia previa al juicio.

Jeremy es considerado uno de los íconos de la industria del entretenimiento para adultos. Fue el tema del documental de 2001 "Porn Star: The Legend of Ron Jeremy".

