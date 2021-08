OnlyFans suspende la propuesta de prohibir contenidos sexualmente explícitos

(CNN) -- OnlyFans dijo este miércoles que suspenderá su cambio de política que buscaba prohibir el contenido sexualmente explícito, mencionando que ha recibido "garantías" que le permitirán ser "un hogar para todos los creadores."

"Conseguimos las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y suspendemos el cambio de política previsto para el 1 de octubre", dijo la compañía en un tuit. "OnlyFans defiende la inclusión y seguiremos ofreciendo un hogar para todos los creadores", agregó.

Asimismo, la compañía señaló que los creadores recibirán un correo electrónico de OnlyFans en breve.

El cambio se produce apenas unos días después de que OnlyFans anunciara que prohibiría a los creadores publicar "contenido que contenga conductas sexualmente explícitas", lo que provocó una protesta de las personas trabajadoras sexuales que habían contribuido a crear el éxito y la popularidad de la empresa.

OnlyFans dijo que la prohibición se había producido tras las peticiones de "socios bancarios y proveedores de pagos".

En una entrevista con el Financial Times que se publicó a principios de esta semana, el CEO de OnlyFans, Tim Stokley, culpó a bancos como Bank of New York Mellon y JP Morgan, de los que dijo que habían bloqueado los pagos de OnlyFans a los creadores y cerrado sus cuentas. (Esas empresas declinaron hacer comentarios a CNN Business el martes).

