El 2020 fue el año más caluroso de la historia de Europa, según un informe

(CNN) -- El año pasado fue el más caluroso de Europa desde que se tiene constancia, según un informe publicado este miércoles por la Sociedad Meteorológica de EE.UU., que también determinó que el 2020 estará entre los tres años más calurosos a nivel mundial.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido, que contribuyó al informe, dijo que se había batido el récord "por una cantidad considerable". Las temperaturas medias en Europa el año pasado fueron 1,9 grados centígrados por encima de la media de 1981-2010. Ese periodo es utilizado como referencia para medir el cambio de temperaturas.

Los cinco años más cálidos en Europa han sido todos desde 2014.

Los resultados se recogen en el 31º informe sobre el estado del clima de la Sociedad Meteorológica Americana. Señala que 17 países europeos registraron temperaturas anuales récord, entre ellos Francia, España, Suiza, Bélgica, Noruega y Suecia.

En el Ártico, la temperatura media del aire en 2020 fue la más alta registrada, con 2,1 grados por encima de la media de 1981-2010. La Antártida también experimentó un calor extremo, con la estación Esperanza alcanzando 18,3 grados el 6 de febrero de 2020, la temperatura más alta registrada en el continente, y muy por encima de su anterior récord de 17,2 grados establecido en 2015.

Otras partes del mundo también experimentaron temperaturas récord, como Japón, México y las Seychelles.

Aunque la pandemia de covid-19 ralentizó la actividad económica en todo el mundo y provocó una reducción del 6-7% en las emisiones de dióxido de carbono, el informe constató que la concentración mundial de gases de efecto invernadero alcanzó un nuevo máximo en 2020.

"Este informe se suma a todas las demás pruebas de que el cambio climático inducido por el hombre está afectando a todas las partes del mundo, pero no todas las regiones están experimentando el cambio al mismo ritmo", dijo Robert Dunn, meteorólogo operativo de la Met Office y editor principal del capítulo del informe sobre el clima mundial.

El informe llega cuando gran parte del hemisferio norte se ha enfrentado este verano a condiciones meteorológicas extremas provocadas por el cambio climático en forma de olas de calor e incendios forestales en Grecia, Italia, Turquía y Francia, mientras que Alemania y Bélgica sufrieron inundaciones mortales en julio.

El Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus advirtió este mes que la región mediterránea se estaba convirtiendo en un "foco de incendios forestales" y advirtió que los incendios que ya estaban ardiendo emitían grandes cantidades de humo contaminante a la atmósfera.

Estados Unidos y Canadá también han luchado contra los persistentes incendios forestales de este verano.

Liz Bentley, directora ejecutiva de la Real Sociedad Meteorológica, dijo que el informe sobre 2020 "capta la realidad" y es "una prueba más de que nuestro clima está cambiando".

"Puede que dos grados no le parezcan mucho a la persona media de la calle. Puede que no note una diferencia de dos grados si sale a la calle. Pero ese pequeño cambio en las temperaturas medias tiene un cambio significativo en la frecuencia e intensidad de algunos fenómenos meteorológicos, en particular los fenómenos de calor" como los que están ocurriendo en Europa y en Norteamérica.

"Estos fenómenos de calor extremo son mucho más frecuentes y, cuando se producen, duran más tiempo", dijo Bentley.

Michael Byrne, profesor de ciencias del clima en la Universidad de St. Andrews, dijo al Science Media Center que aunque no era una sorpresa que Europa experimentara su año más caluroso, el ritmo de calentamiento era "preocupante".

"El informe pone de relieve que, incluso si limitamos el calentamiento global a 1,5ºC, como se establece en el Acuerdo de París, el aumento de la temperatura en muchas partes del mundo -y en particular sobre la tierra- superará con creces los 1,5ºC", escribió Byrne.

Un importante informe de la ONU sobre el cambio climático publicado a principios de este mes concluyó que la temperatura media mundial ya está 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales, y que hay que esforzarse por evitar que aumente más de 1,5 grados para evitar que empeore el impacto. Los científicos mundiales que redactaron ese informe también concluyeron que el ser humano es el causante inequívoco de la crisis climática.

También concluyeron que si el mundo puede contener llegar a cero neto -donde la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero no es mayor que la cantidad eliminada- el calentamiento podría contenerse a 1,5°C.

