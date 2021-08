Avistan por primera vez en la naturaleza a una tortuga gigante atacando y comiéndose un polluelo. Es un incidente "horrible", dicen científicos

Heat Advisory this Afternoon

Feels Like: 105°

Hi: 92° Lo: 71°

Feels Like: 105°

Hi: 93° Lo: 71°

Feels Like: 103°

Hi: 91° Lo: 73°

Feels Like: °

Hi: 94° Lo: 71°

Feels Like: 98°

Hi: 96° Lo: 73°

Feels Like: 101°

Hi: 94° Lo: 71°

Feels Like: 105°

Hi: 93° Lo: 71°

Most Popular Stories