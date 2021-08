Angelina Jolie comparte una emotiva carta de una joven afgana en sus redes

(CNN Español) -- Angelina Jolie usó sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación política de Afganistán.

"En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos". Estas fueron las palabras de Jolie, quien también compartió extractos de una carta que habría sido escrita a mano por una joven afgana.

En el manuscrito, la joven expresa sus deseos de poder trabajar y estudiar, y cuenta el miedo que sintieron ella y su familia al recibir la visita de los talibanes en su propia casa: "Un día vinieron a nuestra casa y todos estábamos asustados y después de ese día pensé a qué hora debería ir a la escuela por la mañana en esta situación, por su existencia”. Y agregó: "Todos perdimos nuestra libertad y estamos encarcelados de nuevo".

Angelina Jolie es enviada especial de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, título recibido en 2012 tras sus años de trabajo con la agencia. En sus viajes como enviada especial ha visto de cerca la situación de los refugiados afganos.

La actriz terminó su publicación con un mensaje de compromiso: "Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que se unan a mí."

Jolie no es la única celebridad que se ha pronunciado sobre el tema. El príncipe Harry y su esposa Meghan también lamentaron la situación que se vive en Afganistán en un comunicado publicado a través de la Fundación Archwell este miércoles.

