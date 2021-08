Se viralizan videos sobre el controvertido festejo de cumpleaños de la primera dama argentina

(CNN) -- La difusión de tres videos sobre un cumpleaños de la primera de Argentina, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial mientras regían restricciones de circulación y reunión debido a la pandemia reencendieron las críticas al presidente Alberto Fernández.

Los videos, todos sobre la misma situación, fueron difundidos este miércoles primero por el portal El Destape y luego por la TV Pública, y muestran fragmentos de la reunión del 14 de julio de 2020, cuando Yáñez festejó su cumpleaños con una reunión a la que acudieron unos nueve invitados, además del presidente.

La celebración fue revelada primero por el canal de noticias por cable La Nación+, que el jueves de la semana pasada publicó una fotografía del evento, con lo que se amplió una controversia que había comenzado dos semanas antes con las revelaciones de los ingresos a la residencia presidencial durante los meses que se extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el propio Fernández.

El decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio firmado por el presidente y sus ministros estipulaba sanciones para quienes incumplieran la cuarentena. Según el artículo 205 del Código Penal, “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Esa normativa prohibía la realización de “eventos públicos y privados que impliquen la concurrencia de personas”, tal como explica el decreto 576/2020. Por eso no estaban permitidas las reuniones sociales de ningún tipo independientemente del número de asistentes.

Por este motivo, dirigentes de la oposición denunciaron penalmente al presidente. Además, anunciaron en la Cámara de Diputados que presentarán un pedido de juicio político en su contra.

Fiscal ordena nuevas medidas en investigación de supuesto incumplimiento de cuarentena durante el cumpleaños de la primera dama argentina

La explicación de Alberto Fernández por el festejo de cumpleaños

Fernández reconoció el error el viernes pasado, admitió que “no debió haber ocurrido” y explicó que “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento".

Tres días después del pedido de disculpas, Fernández volvió a referirse al tema, aunque con un tono confrontativo: “Si algunos piensan que me van a hacer caer, se equivocan. Me fortalecen”.

A propósito de estas declaraciones, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le contestó al presidente y en un acto público le dijo: “Alberto, vos tranquilo, poné orden donde tengas que poner orden, no te enojes y metele para adelante”.

La Casa Rosada no ha reaccionado públicamente a la publicación de los videos. CNN pidió comentarios al portavoz de la presidencia, pero aún no ha obtenido respuesta.

Ni La Nación+, ni El Destape, ni la TV Pública revelaron cómo obtuvieron las imágenes.

CNN no pudo verificar las fuentes de las imágenes, pero la foto reflejaría el listado de ingresos a la residencia presidencial en esa fecha. Allí figura que, entre las 9:30 de la noche del 14 de julio y las 2 de la mañana del 15 de julio, hubo 9 invitados en el chalé presidencial, según el listado de ingresos publicado por Poder Ciudadano, la organización no gubernamental que representa a Transparencia Internacional en Argentina. Esa cantidad de invitados coincide con el número de personas de la foto.

