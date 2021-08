La Antártida está cambiando y el impacto podría ser catastrófico

(CNN) -- Camille Seaman no necesitó el informe de la ONU de este lunes para saber que la Tierra se está calentando a un ritmo vertiginoso.

Lo ha visto con sus propios ojos.

La fotógrafa lleva visitando la Antártida de forma intermitente desde 2004, trabajando en barcos de expedición de empresas como National Geographic y Hurtigruten. Solo en los últimos años, ha sido testigo de un cambio notable en el continente.

"Lo que he visto desde 2016 hasta ahora, es como un lugar totalmente diferente", dijo.

Los fragmentos de hielo, llamados fragmentos de témpanos, dificultan los desplazamientos por la costa.

Un gran trozo de hielo se desprende de la parte inferior de un glaciar en el puerto de Neko. Seaman dijo que el desprendimiento de los glaciares puede ser peligroso, especialmente cuando ocurre bajo el agua y no es fácil de ver.

Seaman señala las algas de la nieve que ha fotografiado, que a menudo tiñen la nieve de rosa y a veces de verde.

"Es algo normal. No es inusual", dice. "Pero lo que es inusual es que nunca las había visto antes de marzo floreciendo en los glaciares. Y ahora aparecen en enero y diciembre. Eso es como tres meses antes".

"Y hay lugares donde nunca, nunca había visto el suelo. Siempre estuvo cubierto de nieve. Y ahora es solo lodo y rocas".

El paisaje blanco ya no es tan blanco.

Los pingüinos rey son fotografiados en la isla de Georgia del Sur, de camino a la Antártida. Seaman tomó estas imágenes mientras viajaba en el MS Fram de Hurtigruten.

Seaman se sorprendió al ver tan poca nieve en el suelo cuando visitó la isla de Cuverville. Se puede ver el musgo verde prosperando en el primer plano. Las algas de nieve rosadas están en la montaña del fondo.

El año pasado, la Antártida registró una temperatura récord de 18,3 °C. Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, dijo que el récord es " consistente con el cambio climático que estamos observando" y señaló que la península antártica -el extremo noroeste cercano a Sudamérica- se encuentra entre las regiones de más rápido calentamiento del planeta.

Las conclusiones clave del informe de la ONU sobre la crisis climática

La OMM afirma que las temperaturas en la península han aumentado casi 3°C en los últimos 50 años. Esto ha provocado un aumento del deshielo, que eleva el nivel global del mar y amenaza a las ciudades costeras de todo el mundo.

Es uno de los muchos problemas enumerados en el informe de la situación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas del lunes. Los científicos afirman que el planeta se está calentando más rápido de lo que se pensaba y que se está cerrando rápidamente el plazo para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y evitar resultados catastróficos.

Unos turistas navegan en kayak cerca de los icebergs de la costa de la isla de Cuverville.

Un pingüino de Adelia salta sobre el agua en Brown Bluff, en la península antártica.

El derretimiento de las regiones polares también está teniendo un efecto preocupante en parte de la fauna y la flora que llaman hogar a esos lugares.

Las colonias de pingüinos de barbijo en algunas zonas de la Antártida han disminuido más del 75% en el último medio siglo, según investigadores independientes que se unieron a una expedición de Greenpeace a la región antes de la pandemia. Creen que el cambio climático tiene gran parte de la culpa, ya que la disminución del hielo marino y el calentamiento de los océanos han reducido el krill del que dependen muchos de los pingüinos para alimentarse.

Imágenes satelitales revelan nuevas colonias de pingüinos en la Antártida

"El fitoplancton florece en la parte inferior del hielo marino, y de eso se alimenta el krill", explicó Seaman. "Y luego los pingüinos se alimentan del krill, las ballenas se alimentan del krill, las focas y los leones marinos se alimentan del krill. Así que se produce un increíble efecto en cadena. Si se pierde el hielo marino, se pierde el fitoplancton. Si pierdes el fitoplancton, empiezas a perder el krill, y se produce un efecto en cadena".

Los pingüinos papúa anidan en el puerto de Neko. Les va mejor que a las otras especies de pingüinos del continente. De hecho, su población aumentó de 2019 a 2020, según la organización sin ánimo de lucro Oceanites.

Se ven huellas de pingüinos en la isla de Cuverville.

Las temperaturas más altas también pueden ser difíciles para los pingüinos de clima frío, especialmente los polluelos, dijo Seaman.

Recuerda haber estado en la isla Paulet de la Antártida cuando había unos 15 grados celsius el año pasado. Fotografió a una cría de pingüino Adelia con la lengua fuera para refrescarse.

"Había miles y miles de estos pingüinos en apuros porque estaban muy acalorados y no había nieve", dijo. "Buscaban cualquier trozo de nieve o hielo para tumbarse".

Un polluelo de Adelia intenta refrescarse mientras las temperaturas se disparan en la isla Paulet.

Los pingüinos de Adelia intentan combatir el calor en la isla de Paulet.

Algunas especies de pingüinos de la Antártida, como el papúa, son más adaptables que otras, dijo Seaman. Los pingüinos Adelia están disminuyendo en algunas zonas del continente y van bien en otras.

A Seaman no le gustaban mucho los pingüinos cuando visitó la Antártida por primera vez, pero ahora los espera con ansias para ver lo que pueden hacer después.

Un pingüino papúa grita durante la temporada de anidación en el puerto de Neko. Seaman dice que muchos pingüinos suelen unirse a las llamadas, creando un coro.

Los turistas tienen un encuentro cercano con los pingüinos Adelia en el estrecho de la Antártida.

Seaman, que lleva años documentando las regiones polares, encontró el informe de la ONU de esta semana "muy preocupante, pero no sorprendente". Al igual que la joven activista climática Greta Thunberg, está frustrada por la inacción que ha visto en todo el mundo para reducir las emisiones de carbono.

"Estoy con Greta en esto: deberíamos actuar como si nuestra casa estuviera en llamas", dijo Seaman. "Si tan solo se presta atención a las noticias de esta semana, con los incendios en Grecia e Italia y ahora Argelia y Oregon y California, esto no es normal y solo va a empeorar. Esto es solo el principio".

Greta Thunberg aparece en la primera portada de Vogue Escandinavia

Espera que las noticias despierten a la gente.

"El informe de esta semana es devastador, pero puede ser la patada que muchos de nosotros necesitamos para levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer individualmente", dijo.

Un guía de expedición vigila que un tsunami provocado por el desprendimiento de un glaciar no pase desapercibido.

Un iceberg tabular se ve en el estrecho antártico. Estos icebergs tabulares pueden superar los 30 metros de altura sobre la superficie del agua. Pueden viajar con las corrientes del mar durante años antes de fundirse por completo.

Seaman está incluso empezando a cuestionar sus propios viajes a la Antártida y si puede hacer algo más para marcar la diferencia. No ha estado allí desde el comienzo de la pandemia.

Hace una década que no visita Svalbard, Noruega. El archipiélago, situado entre la Noruega continental y el Polo Norte, es el hogar de cientos de osos polares.

"No he vuelto a Svalbard desde 2011, en parte porque no había hielo y eso significaba que los osos polares tenían que estar en la tierra", dijo. "Y no quería ser la razón por la que tuviéramos que disparar a un oso polar: solo por estar en su entorno".

Los pingüinos se reúnen en Port Lockroy, una antigua base británica. Port Lockroy es ahora la sede de un museo y la oficina de correos más austral del mundo.

Los turistas suben por el camino empinado y helado en Almirante Brown, una base argentina en la Antártida.

Fue alrededor de 2011 cuando Seaman se sentía especialmente frustrado y desesperado por el cambio climático. Pero su hija de 11 años le dijo que no se rindiera: "Tienes que intentarlo. Tienes que hacer algo".

Así que ahora se vuelca en su trabajo de concienciación sobre los problemas.

"Si lo único que sé hacer es crear imágenes que puedan comunicar emociones e información, eso es lo que hago", afirma.

También ha dado charlas TED y otros discursos.

"Todo el tiempo, la gente me pregunta: '¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer como individuo? Y yo les digo que defiendan lo que más les gusta de este planeta, ya sean las rosas, las mariposas monarca o el roble de su jardín. Lo que sea, las ballenas o los osos polares. Defiéndelo y verás que no estás solo. Que hay otras personas que aman esa cosa y no quieren que se pierda".

Los turistas se ven diminutos junto a la inmensa nieve y el hielo en el puerto de Neko.

Los pingüinos suben juntos a un iceberg en la isla del Elefante.

-- Todas las fotografías fueron tomadas por Camille Seaman.

