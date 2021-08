Los obstáculos laborales podrían hacer cambiar de opinión a los no vacunados

Nota del editor: KHN (Kaiser Health News) es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Policy Analysis and Polling, KHN es uno de los tres principales programas operativos de KFF (Kaiser Family Foundation). KFF es una organización sin ánimo de lucro que proporciona información sobre temas de salud a la nación.

(CNN) -- Ante el avance de la variante delta, un número creciente de empleadores se está cansando de limitarse a persuadir a los trabajadores para que se vacunen y está siguiendo el protocolo del presidente Joe Biden para los trabajadores federales: o bien muestran una prueba de vacunación, o se ponen una mascarilla y se someten a pruebas periódicas si quieren trabajar en el lugar.

El gobierno federal, el mayor empleador del país, exigirá a los empleados no vacunados que usen mascarillas mientras trabajan y se sometan a pruebas periódicas, además de tomar otras precauciones, como mantener la distancia física con los compañeros de trabajo y restringir los viajes de trabajo. Varios estados, entre ellos Hawai, California, Maryland, Virginia y Washington, también dicen que los trabajadores estatales no vacunados deben someterse a pruebas periódicas.

El miércoles, el gobernador de California, Gavin Newsom, amplió este mandato a los profesores y a todos los empleados escolares, siendo el primer estado en hacerlo.

Estos programas, con su alternativa de pruebas, difieren de los mandatos directos de vacunación, como exigen algunas organizaciones sanitarias, entre ellas el personal sanitario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los hospitales y el ejército de Estados Unidos.

Los empleadores, temiendo una reacción adversa, enmarcan la política como una opción, y consideran que ambas partes de la ecuación son eficaces para reducir la propagación del covid-19. ¿Creen los expertos en salud pública que este enfoque será útil?

Todos coinciden en que la mejor solución es la vacunación universal. A falta de eso, muchos afirmaron que las medidas adoptadas por los empleadores añadirán una capa de protección, aunque queda por ver en qué medida.

Manifestantes reunidos frente al Hospital St. Joseph Mercy Oakland en Pontiac, Michigan, el 24 de julio. Los trabajadores de la salud y otras personas se reunieron en varios hospitales de Michigan para protestar contra la reciente exigencia de los sistemas Trinity Health y Henry Ford Health de que las enfermeras y otros trabajadores de la salud reciban la vacuna contra el covid-19.

Los resultados de las pruebas son "realmente solo una visión parcial en el tiempo", dijo la Dra. Gigi Kwik Gronvall, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. Ni siquiera las pruebas diarias, como era la norma en la Casa Blanca de Trump, sin otras medidas como el uso de mascarillas, evitaron que el personal enfermara el pasado otoño.

Y las pruebas diarias son engorrosas y costosas.

Los empresarios esperan que las molestias requeridas para no vacunarse en el lugar de trabajo animen a los reticentes a vacunarse de una vez. "Es un empujón enérgico", dijo el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Pero también hay desafíos. Esto es lo que dicen varios expertos:

La vacunación universal sigue siendo la norma de oro

Vacunar a todas las personas que cumplen los requisitos es "la forma perfecta de salir de toda esta situación", dijo el Dr. Marcus Plescia, jefe médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales. "Pero, dadas las realidades de la situación actual, creo que es razonable que los empleadores y otros que están estableciendo requisitos de vacunación ofrezcan algunas adaptaciones".

Pero mucho depende, según él y otros, de lo bien que se apliquen las normas.

"Si las personas (no vacunadas) usan mascarillas todo el día en el trabajo, incluso en la sala de descanso, eso por sí solo es bastante fuerte", dijo. "Cuando se añaden las pruebas, es una alternativa que va a tener cierto valor".

Algunos empresarios, señaló, se muestran reacios a establecer este tipo de reglamentos porque temen perder empleados, sobre todo en áreas que ya sufren escasez, como las residencias de ancianos.

Este enfoque se basa en cierto modo en un sistema de honor

Algunos estados, organizaciones sanitarias y la ciudad de Nueva York dicen que exigirán una prueba de vacunación: una copia del certificado de vacunación del empleado o una versión cargada en una aplicación en el teléfono del empleado. Pero otros empleadores dicen que permitirán a los trabajadores autodeclarar que se han vacunado.

"Habrá algunas personas que mientan, no cabe duda", dijo el Dr. William Schaffner, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

"Eso suscitará la molestia y la preocupación de las personas vacunadas", dijo Schaffner. "Ellos dirán: 'Un momento, Charlie está aquí y no trae puesta la mascarilla y sabemos que no está vacunado'. La gente sabe ese tipo de cosas sobre sus compañeros de trabajo".

Hay otras consecuencias.

Existe un tráfico en línea de compra de tarjetas de vacunación falsificadas, diseñadas para que parezcan las auténticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a pesar de que eso es ilegal y puede acarrear multas o incluso penas de cárcel, según ha advertido el FBI. Los empleadores también podrían tomar medidas disciplinarias contra los trabajadores que declaren falsamente que se han vacunado.

En cuanto a los resultados de las pruebas, no está tan claro cómo se aplicará el sistema de honor. Algunos trabajadores, especialmente los que laboran en organizaciones de atención sanitaria, podrían hacerse las pruebas en la empresa. Otras empresas pueden permitir que los trabajadores busquen (y paguen) pruebas externas. No se sabe si los empleadores permitirán el uso de pruebas caseras autoadministradas. Y el tipo de prueba que exigen las empresas es importante, ya que las pruebas rápidas de antígenos no son tan fiables como las versiones estándar de PCR. Para complicar las cosas, la creciente demanda de pruebas durante la oleada ha provocado largas colas para ambos tipos de pruebas en algunas partes del país, y los resultados de la versión más precisa de la PCR pueden tardar días.

La frecuencia de las pruebas variará y puede no ser la ideal

Muchos de los reglamentos laborales, incluido el de los trabajadores federales, exigen la realización de pruebas semanales o quincenales. ¿Es suficiente? Es difícil dar una respuesta exacta.

El Dr. Robert Wachter, profesor y director del departamento de medicina de la Universidad de California en San Francisco, prefiere que las pruebas se realicen dos veces por semana, sobre todo teniendo en cuenta la explosión de casos en muchas partes del país.

"Si solamente se hacen pruebas una vez a la semana, habrá algunos casos que se cuelen", dijo Wachter. "Podrías hacerte la prueba un lunes, infectarte el martes y podrías infectar a otra persona ese viernes o sábado".

¿Quién paga?

Aunque algunas empresas pueden asumir el costo, al menos inicialmente, no todas lo harán. Y los trabajadores tampoco deben contar con que las pruebas estén totalmente cubiertas por sus seguros médicos. Es posible que tengan que pagar de su bolsillo las pruebas exigidas por la empresa.

"Por lo general, los proveedores de seguros médicos cubren las pruebas de covid-19 que se realizan para diagnosticar o tratar a un paciente, si éste presenta síntomas o ha estado en contacto con alguien a quien se le ha diagnosticado covid", afirma Kristine Grow, portavoz de AHIP (America's Health Insurance Plans), el grupo de cabildeo del sector.

Sin embargo, señaló que las directrices publicadas el año pasado por varias agencias federales indican que las pruebas "realizadas para la detección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo en general, para la vigilancia de la salud pública o para cualquier otro propósito no destinado principalmente al diagnóstico o al tratamiento" no tienen que estar cubiertas por las aseguradoras.

En resumen: Los empleados podrían tener que pasar por un montón de obstáculos para seguir sin vacunarse en el lugar de trabajo. "Eso se hará molesto muy rápidamente para mucha gente", dijo Schaffner. "Eso empujará a mucha gente a salir de esa barrera y pasarse al lado de la vacunación".

