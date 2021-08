Los casos de covid-19 en niños han 'aumentado constantemente' desde principios de julio, dice la Academia Estadounidense de Pediatría

(CNN) - Más de 121.000 casos de covid-19 en niños se reportaron en EE.UU. en la última semana, según un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés).

Después de disminuir a principios del verano, los casos de niños han "aumentado constantemente" desde principios de julio. Desde el 5 de agosto al 12 de agosto, se reportaron un total de 121.427 casos de niños, lo que la AAP llama "un aumento sustancial continuo".

Los niños representaron el 18% de los casos reportados semanalmente.

Desde el inicio de la pandemia, la AAP cita un total acumulado de 4.413.547 casos en niños, y los niños representan el 14,4% de todos los casos.

Veintitrés estados y la ciudad de Nueva York reportaron hospitalizaciones, y los niños oscilaron entre el 1,6% y el 3,5% del total de hospitalizaciones. De todos los casos infantiles de covid-19, del 0,2% al 1,9% resultaron en hospitalizaciones.

Los niños representaron del 0% al 0,25% de todas las muertes por covid-19, que se reportaron en 43 estados, la ciudad de Nueva York, Puerto Rico y Guam. No se reportaron muertes infantiles en siete estados, y del 0% al 0,03% de todos los casos de covid-19 en niños en los estados que reportaron casos resultaron en muerte.

Los brotes de covid-19 han enviado a muchos estudiantes a la cuarentena a principios del nuevo año escolar. Una forma de ayudar a los estudiantes a permanecer en las aulas es hacer que los estudiantes, particularmente aquellos que no están vacunados, usen máscaras en la escuela, dicen los expertos en salud.

"No debería ser por meses. No debería ser para siempre. Pero en este momento, cuando la gente está regresando, el uso de mascarillas es un paso razonable de salud pública", dijo el Dr. Brett Giroir, ex secretario adjunto de Salud del gobierno de Trump.

"Lo apoyo y animo a los padres a animar a sus hijos a que lo hagan".

Durante este aumento de la variante delta, las hospitalizaciones por covid-19 se han disparado entre los niños. Pero se desconoce el alcance total de los casos pediátricos graves, dijo Giroir.

"Sólo 23 estados y la ciudad de Nueva York informan realmente sobre la cantidad de niños en los hospitales", dijo Giroir, un pediatra. Dijo que Texas y Florida se encuentran entre los estados donde se desconoce el número total de hospitalizaciones de niños por covid-19.

"Es como volar a ciegas, en relación con los niños", dijo Giroir. "Necesitamos mejores datos y esa debe ser la base para la acción".

