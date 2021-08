Un hombre de Carolina del Sur ganó la lotería y 11 días después volvió a ganar

Illinois Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 7 p.m. CT) Cases: 1457687 Reported Deaths: 26027 View Counties County Cases Deaths Cook 574316 10624 DuPage 96160 1323 Will 80401 1050 Lake 70971 1030 Kane 61316 820 Winnebago 35699 526 Madison 34054 540 St. Clair 31654 532 McHenry 30348 300 Peoria 24115 350 Champaign 22620 163 Sangamon 20958 249 McLean 19459 195 Tazewell 17998 310 Rock Island 15729 330 Kankakee 15036 224 Kendall 13881 101 LaSalle 13256 259 Macon 11649 214 Vermilion 10825 155 Adams 10637 132 DeKalb 10525 123 Williamson 9012 139 Whiteside 7348 174 Boone 7086 81 Ogle 6402 84 Grundy 6248 79 Clinton 6171 93 Coles 6141 101 Jackson 6069 67 Knox 5876 157 Franklin 5362 83 Macoupin 5268 91 Henry 5261 70 Marion 5244 121 Livingston 5051 95 Woodford 5037 83 Stephenson 4986 87 Jefferson 4951 124 Effingham 4937 75 Monroe 4675 96 Randolph 4621 89 Morgan 4343 94 Lee 4282 54 Logan 4282 67 Fulton 4254 61 Christian 4192 76 Montgomery 4016 74 Bureau 3925 87 Perry 3496 63 Iroquois 3412 68 Fayette 3346 56 McDonough 3232 51 Saline 2960 58 Jersey 2923 52 Douglas 2719 36 Union 2664 42 Lawrence 2548 27 Shelby 2453 39 Crawford 2437 27 Cass 2201 27 Bond 2191 24 Pike 2185 54 Carroll 2090 37 Hancock 2085 32 Wayne 2065 53 Ford 2016 50 Clark 2012 35 Richland 1965 45 White 1952 27 Warren 1913 50 Jo Daviess 1877 24 Edgar 1853 42 Washington 1805 25 Moultrie 1732 29 Clay 1725 43 Mason 1714 47 Johnson 1688 17 De Witt 1676 29 Greene 1651 35 Piatt 1630 14 Wabash 1622 12 Mercer 1559 34 Massac 1537 41 Menard 1357 12 Cumberland 1344 20 Jasper 1193 18 Marshall 1163 19 Hamilton 987 16 Brown 867 6 Schuyler 864 7 Pulaski 802 9 Edwards 694 13 Stark 678 26 Scott 577 2 Calhoun 565 2 Gallatin 547 4 Henderson 541 14 Alexander 529 11 Putnam 500 3 Hardin 449 12 Pope 374 4 Unassigned 70 2432 Out of IL 5 0

Indiana Coronavirus Cases (Widget updates once daily at 8 p.m. ET) Cases: 796733 Reported Deaths: 14128 View Counties County Cases Deaths Marion 109530 1831 Lake 57956 1036 Allen 44927 706 Hamilton 38434 428 St. Joseph 37946 569 Elkhart 30255 475 Vanderburgh 24679 408 Tippecanoe 24222 234 Porter 19916 328 Johnson 19624 396 Hendricks 18783 324 Clark 14359 199 Madison 14240 352 Vigo 13361 257 Monroe 12935 182 LaPorte 12812 227 Delaware 11472 199 Howard 11194 242 Kosciusko 9959 124 Hancock 9098 152 Warrick 8673 157 Bartholomew 8615 157 Floyd 8478 185 Grant 7669 183 Boone 7462 106 Wayne 7424 202 Morgan 7210 147 Dubois 6500 118 Marshall 6460 117 Cass 6259 112 Dearborn 6199 78 Noble 6195 92 Henry 6175 112 Jackson 5360 77 Lawrence 5313 131 Shelby 5309 98 Gibson 4886 97 DeKalb 4777 87 Clinton 4775 59 Montgomery 4771 93 Harrison 4756 78 Huntington 4675 82 Whitley 4349 45 Miami 4283 73 Steuben 4237 62 Knox 4191 91 Jasper 4094 57 Putnam 4086 62 Wabash 3870 84 Jefferson 3737 87 Adams 3730 56 Ripley 3633 71 White 3475 54 Daviess 3206 101 Wells 3153 81 Greene 3095 85 Decatur 3035 93 Scott 3034 58 Posey 2999 36 Clay 2962 49 Fayette 2930 65 LaGrange 2823 73 Washington 2653 39 Jennings 2571 50 Randolph 2525 84 Spencer 2513 31 Fountain 2464 50 Starke 2373 59 Owen 2355 60 Sullivan 2348 44 Fulton 2157 46 Jay 2104 32 Carroll 2101 24 Orange 2053 56 Perry 2033 40 Vermillion 1911 45 Rush 1845 27 Tipton 1796 49 Franklin 1790 35 Parke 1659 16 Pike 1495 35 Blackford 1408 33 Pulaski 1272 49 Newton 1255 39 Benton 1133 15 Brown 1110 43 Crawford 1098 18 Martin 956 15 Warren 920 15 Switzerland 902 8 Union 758 10 Ohio 610 11 Unassigned 0 430