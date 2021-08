Alberto Fernández dice que lamenta la reunión en la residencia presidencial en medio de la cuarentena

(CNN Español) -- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo lamentar la reunión social que se llevó a cabo el pasado julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos mientras regía una cuarentena debido a la propagación del coronavirus.

En medio de un discurso desde la ciudad de Olavarría este viernes, Fernández lamentó que el evento haya ocurrido y dijo que “debí haber tenido más cuidado”. Aunque admitió que “se cometió un error y no debería haber ocurrido”, deslindó la situación en su pareja, señalando que “ella convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento".

La controversia comenzó hace dos semanas con las primeras revelaciones de la reunión y adquirió nueva dimensión este jueves luego de la difusión de una foto del 14 de julio de 2020, fecha de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, que la muestra junto al mandatario y a otras nueve personas que no son del núcleo familiar en la residencia presidencial alrededor de una larga mesa.

La imagen fue obtenida por el canal de noticias por cable La Nación+.

Por entonces, regía una cuarentena debido a la propagación del coronavirus, que prohibía la realización de “eventos públicos y privados que impliquen la concurrencia de personas”, tal como explica el decreto 576/2020 firmado por Fernández. Por eso no estaban permitidas las reuniones sociales de ningún tipo independientemente del número de asistentes. La Nación+ no reveló cómo obtuvo la imagen.

CNN no pudo verificar la fuente original que reveló la fotografía, pero la imagen reflejaría el listado de ingresos a la residencia presidencial en esa fecha. Allí figura que, entre las 9:30 de la noche del 14 de julio y las 2 de la mañana del 15 de julio, hubo 9 invitados en el chalet presidencial, según el listado de ingresos publicado por Poder Ciudadano, la organización no gubernamental que representa a Transparencia Internacional en Argentina. Esa cantidad de invitados coincide con el número de personas de la foto.

El decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio firmado por el presidente y sus ministros estipulaba sanciones para quienes incumplieran la cuarentena. Según el artículo 205 del Código Penal, “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Por este motivo, dirigentes de la oposición denunciaron penalmente al presidente. Además, anunciaron en la Cámara de Diputados que presentarán un pedido de juicio político en su contra.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.