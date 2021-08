Este aterrador 'dragón' era el reptil volador más grande de Australia

(CNN) -- Una vez hubo una especie de "dragón" aterrador que volaba sobre Australia hace 105 millones de años, según una nueva investigación. El fósil de un pterosaurio con una envergadura de casi 7 metros perteneció al reptil volador más grande de Australia.

Un estudio sobre estos hallazgos fue publicado el lunes en el Journal of Vertebrate Paleontology.

El pterosaurio probablemente se elevó sobre un gran mar interior que una vez cubrió gran parte del interior de Queensland, conocido como el Mar Interior de Eromanga. Su boca en forma de lanza era perfecta para sacar peces del mar.

Investigadores, incluido Tim Richards, un estudiante posdoctoral de la Universidad de Queensland en el Laboratorio de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Biológicas, analizaron un fósil de mandíbula del pterosaurio. Originalmente fue descubierto en una cantera al noroeste de Richmond en el noroeste de Queensland en junio de 2011 por el buscador de fósiles Len Shaw. Los buscadores de fósiles buscan oro y fósiles.

Richards dijo que el pterosaurio habría sido una "bestia temible" que probablemente comía dinosaurios jóvenes.

"Es lo más parecido que tenemos a un dragón de la vida real", dijo Richards, también autor principal del estudio, en un comunicado. "Era esencialmente solo una calavera con un cuello largo, atornillado en un par de alas largas. Esta cosa habría sido bastante salvaje. Habría proyectado una gran sombra sobre algún pequeño dinosaurio tembloroso que no lo habría escuchado hasta que fuera demasiado tarde."

El nombre de la nueva especie, Thapunngaka shawi, es un guiño a los pueblos de las Primeras Naciones del área de Richmond donde se encontró el fósil e incluye parte del idioma perdido de la nación Wanamara.

"El nombre del género, Thapunngaka, incorpora thapun [ta-boon] y ngaka [nga-ga], las palabras de Wanamara para 'lanza' y 'boca', respectivamente", dijo Steve Salisbury, coautor del estudio y profesor principal de la Universidad de la Facultad de Ciencias Biológicas de Queensland, en un comunicado. "El nombre de la especie, shawi, honra al descubridor del fósil Len Shaw, por lo que el nombre significa 'boca de lanza de Shaw'".

Tim Richards aparece en la foto con el cráneo de un pterosaurio anhangueriano.

Los investigadores estaban intrigados por una enorme cresta ósea ubicada en la mandíbula inferior de la nueva especie y creen que probablemente también haya una en la mandíbula superior.

"De forma semicircular, se habría parecido a un medio plato (de 13 cm de radio) de lado", dijo Richards.

"Estas crestas probablemente jugaron un papel en la dinámica de vuelo de estas criaturas, y es de esperar que las investigaciones futuras brinden respuestas más definitivas", dijo Salisbury.

El cráneo completo probablemente medía más de 3,2 pies (1 metro) y contenía 40 dientes. La especie recién descubierta era parte de un grupo de pterosaurios llamados anhanguerianos. Estos pterosaurios una vez volaron sobre todos los continentes.

"Los pterosaurios fueron un grupo diverso y exitoso de reptiles, los primeros animales con huesos de espalda en intentar volar", dijo Richards.

Sus huesos de paredes delgadas eran en gran parte huecos, lo que significa que los pterosaurios estaban perfectamente adaptados para volar, pero sus huesos no se conservaron bien en el registro fósil.

"Es bastante sorprendente que existan fósiles de estos animales", dijo Richards. "Según los estándares mundiales, el registro de pterosaurios australianos es pobre, pero el descubrimiento de Thapunngaka contribuye en gran medida a nuestra comprensión de la diversidad de pterosaurios australianos".

Richards planea estudiar las características específicas de la dinámica de vuelo de los pterosaurios.

Este descubrimiento marca la tercera especie de pterosaurio anhangueriano que se encuentra en Australia. Todos ellos han sido recuperados en el oeste de Queensland.

El fósil se exhibe en el museo Kronosaurus Korner en Richmond.

