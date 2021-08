Cuomo está en 'modo pelea' pese a que sus asesores intentan convencerlo de que renuncie

(CNN) -- Los confidentes más cercanos del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pasaron el fin de semana tratando de convencer al demócrata de que renunciara, dijeron fuentes a CNN, un esfuerzo que ocurre en medio de las consecuencias de un informe que halló que el gobernador acosó sexualmente a varias mujeres.

Cuomo, dijo una fuente, no puede aceptar el final de su tiempo en el cargo y le dice a su círculo íntimo: "Necesito más tiempo".

Otra fuente en estrecho contacto con los asesores cercanos del gobernador dijo que "nadie en su círculo íntimo de amigos o personal" creía, hasta la semana pasada, que Cuomo sobreviviría políticamente y debería renunciar o enfrentar un juicio político. A pesar del consenso, "él cree que puede esperar", dijo esa fuente.

Un informe publicado la semana pasada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, detalló las acusaciones de 11 mujeres y encontró que Cuomo se involucró en "tocamientos no deseados y no consensuales", entre otras acusaciones. El gobernador ha insistido en que no hizo nada malo y no dio indicios en una respuesta en video tras la publicación del informe de que renunciaría.

Los comentarios de quienes están cerca del círculo íntimo de Cuomo brindan una nueva perspectiva del pensamiento del gobernador casi una semana después de la publicación del informe condenatorio, que llevó a una avalancha de llamados a la renuncia del gobernador por parte de los principales demócratas estatales y nacionales, incluido el presidente Joe Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los dos senadores estadounidenses de Nueva York. Cuomo también se enfrenta a un rápido esfuerzo de juicio político por parte de los legisladores estatales.

CNN se ha comunicado con la oficina de Cuomo en busca de comentarios.

Cuando se le preguntó sobre la presión para renunciar, Rita Glavin, abogada personal de Cuomo, le dijo a Erica Hill de CNN en "Erin Burnett OutFront" más tarde el lunes que en este momento "el gobernador está muy concentrado en obtener la evidencia de la Asamblea y poder hacer una presentación a la Asamblea" como parte de su proceso de acusación.

Aún así, Cuomo estaba en "modo pelea" durante el fin de semana, incluso cuando muchos de sus aliados más cercanos cuestionan la capacidad del gobernador en su tercer mandato para sobrevivir al escándalo y algunos se preparan para cuando la gobernación finalmente llegue a su fin, según el reverendo Al Sharpton, quien habló con varias personas cercanas a Cuomo durante el fin de semana.

"La gente a su alrededor está buscando saber cuál es el próximo capítulo en su vida, lo diré de esa manera", dijo a CNN Sharpton, un activista de derechos civiles que ha estado involucrado durante mucho tiempo en la política de Nueva York. "¿Dónde consigo un trabajo?".

Una de las principales ayudantes de Cuomo, Melissa DeRosa, renunció el domingo por la noche. La mujer de 38 años, que ocupaba el puesto designado de más alto rango en el estado, apareció en todo el informe de James.

"Les dije: no veo cómo sobreviva", agregó Sharpton sobre sus conversaciones con los asesores de Cuomo durante el fin de semana.

El presidente del Partido Demócrata del Estado de Nueva York, Jay Jacobs, también ha puesto en duda la capacidad de Cuomo para permanecer en el cargo en medio del escándalo, y le dijo a CNN el lunes que "nadie en su sano juicio", en este momento, le diría al gobernador "que va a haber otra cosa que un pésimo desenlace" si no renuncia.

Jacobs, quien pidió a Cuomo que dejara el cargo la semana pasada, también dijo que el gobernador es plenamente consciente de lo nefastas que son sus perspectivas, especialmente si la Asamblea estatal avanza con el juicio político y el proceso avanza al Senado estatal para una juicio.

"No tiene los votos en la Asamblea, que lo acusará. No tiene el liderazgo de la Asamblea, que liderará el juicio político. No hay nadie que se lo impida", dijo Jacobs.

Continuó: "Todos están a favor de seguir adelante. Y luego vas al Senado y olvídalo. Y él me dejó claro que él entiende que si llega al Senado, se irá. Él lo sabe".

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, un demócrata, dijo a los reporteros el lunes que el proceso de investigación de juicio político sobre Cuomo podría concluir en unas semanas: "Uno quiere asegurarse de que las cosas estén bien, pero también de una manera rápida".

Desde marzo, la Comisión Judicial de la Asamblea ha estado investigando a Cuomo en cuatro áreas: las acusaciones de acoso sexual, muertes en hogares de ancianos por covid-19, usurpación de recursos estatales para beneficio personal y acusaciones de encubrimiento de pernos de puentes dañados en el Puente Mario Cuomo, llamado así por el ex gobernador de Nueva York que es el padre de Andrew Cuomo.

Elizabeth Joseph, Lauren del Valle y Veronica Stracqualursi de CNN contribuyeron a este informe.

