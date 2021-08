China castiga a decenas de funcionarios por no controlar el brote de la variante delta

Hong Kong (CNN) -- China ha castigado a más de 40 funcionarios locales por no controlar un brote de la variante delta, mientras las autoridades se esfuerzan por frenar el peor resurgimiento del covid-19 que el país ha visto en más de un año.

El brote actual, que surgió por primera vez en la ciudad oriental de Nanjing, se ha extendido a más de la mitad de las 31 provincias de China y ha causado más de 1.000 infecciones sintomáticas en tres semanas, según un recuento de CNN de los informes diarios de la Comisión Nacional de Salud.

China aprueba vacuna Sinovac para niños de 3 a 17 años 3:28

Las autoridades se apresuraron a imponer confinamientos estrictos, pruebas masivas, cuarentena extensa y restricciones de viaje, un manual que ha utilizado anteriormente para acabar rápidamente con brotes esporádicos.

Estas medidas se han implementado a una escala e intensidad nunca vistas en China desde el brote inicial a principios de 2020. Aquellos funcionarios que no implementaron las medidas de manera rápida o exhaustiva ahora se enfrentan a acciones disciplinarias.

En todo el país, al menos 47 funcionarios, que van desde jefes de gobiernos locales, comisiones de salud, hospitales y aeropuertos, han sido sancionados por negligencia, según declaraciones oficiales e informes de medios estatales.

China redobla su apuesta sobre teoría de la conspiración sin fundamentos de que el covid-19 es de "origen estadounidense"

En Nanjing, la capital de la provincia de Jiangsu, se responsabilizó a 15 funcionarios por permitir que las infecciones se propagaran en el Aeropuerto Internacional de Nanjing Lukou, según un comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del Partido Comunista.

El aeropuerto es donde se cree que comenzó el brote, y el 20 de julio se descubrió que nueve limpiadores estaban infectados durante una prueba de rutina de coronavirus. Las autoridades vincularon el grupo de contagios con un vuelo procedente de Rusia que llegó el 10 de julio.

Tres funcionarios del aeropuerto están siendo investigados por las autoridades disciplinarias provinciales y dos de ellos han sido detenidos. Otros, incluido el vicealcalde de Nanjing, han recibido sanciones que van desde la suspensión hasta advertencias severas, según el comunicado.

China limita acceso a Beijing por alza de casos de covid 0:51

En Zhangjiajie, un punto de acceso turístico en el sur de la provincia de Henan, famoso por sus formaciones kársticas en forma de pilares que inspiraron la película Avatar, 18 funcionarios fueron castigados por su negligencia al lidiar con el brote, según otro comunicado del CCDI.

La ciudad de Zhangjiajie fue puesta bajo confinamiento total el mes pasado luego de que una representación teatral a la que asistieron miles de personas avivó las preocupaciones de un evento de gran difusión vinculado al grupo de Nanjing.

La ciudad de Yangzhou, en la vecina Nanjing, se ha convertido en un punto de acceso de covid. Hasta el martes, ha informado de 394 infecciones sintomáticas, incluidos 26 "casos graves" y seis pacientes que están críticamente enfermos.

El domingo, la comisión disciplinaria de Yangzhou emitió advertencias a seis funcionarios y criticó a otros dos por manejar mal un sitio de pruebas masivas, lo que provocó que el virus se propagara entre los examinados. Hasta el momento, el grupo de contagios ha provocado más de 30 infecciones, según medios estatales.

La estrategia covid de "tolerancia cero" de China ha puesto a los gobiernos locales bajo una enorme presión para mantener a raya el virus, y una gran cantidad de funcionarios han sido sancionados durante rondas anteriores de brotes locales.

La variante delta podría evolucionar, dicen expertos 0:51

Sin embargo, la variante delta altamente infecciosa ha puesto en duda la estrategia de covid cero de China, lo que genera incertidumbre sobre cuán sostenible es el enfoque.

En las últimas semanas, algunos destacados expertos en salud pública chinos han pedido un cambio de enfoque, lo que sugiere que el país aprenda a coexistir con el coronavirus en línea con otros países con tasas de vacunación relativamente altas.

El domingo, sin embargo, el exministro de salud de China publicó un comentario en el medio portavoz del partido People's Daily atacando la idea de "coexistir con el virus", lo que sugiere potencialmente una resistencia oficial al enfoque.

En el artículo, Gao Qiang, el exministro, acusó a Estados Unidos y el Reino Unido de "ignorar la salud y seguridad de las personas" y provocar un resurgimiento de brotes al relajar las restricciones de covid-19.

"No solo no podemos relajar el control de la epidemia, sino que debemos fortalecer aún más los eslabones débiles, tapar las lagunas y monitorear resueltamente la situación de la epidemia y emitir una alerta temprana. Esto no es para 'coexistir con el virus', sino para participar en una lucha a largo plazo para erradicar el virus", dijo Gao.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.