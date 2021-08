Un año después de la explosión en Beirut, los supervivientes aún están de duelo, siguen enojados y todavía esperan que se haga justicia

Beirut, Líbano (CNN) -- Me estremezco cada vez que veo imágenes de la explosión del puerto de Beirut.

En el período previo a su aniversario, mis colegas y yo hemos tenido que estudiar minuciosamente horas de video de la explosión y sus secuelas. No es tarea fácil.

Estaba en mi escritorio en la oficina de CNN en Beirut, contemplando qué hacer después del trabajo en una calurosa noche de agosto, cuando sentí que el edificio temblaba.

Un terremoto, pensé.

Mientras me agachaba para ponerme a cubierto, escuché una gran explosión, seguida de una marea de cristales rotos.

Tropecé de habitación en habitación aturdido, pasando por encima de marcos de ventanas de aluminio retorcidos, cables, sillas y equipo roto.

¿Fue un coche bomba? Me pregunté a mí mismo. ¿Un ataque aéreo?

Miré hacia afuera y vi una extraña nube de color rojo anaranjado flotando por casualidad. Abajo, en la calle, las alarmas de los coches chirriaban en un coro cacofónico, el aire estaba lleno de polvo, la gente corría, gritaba confusa.

Llamé al productor de CNN Ghazi Balkiz. Él respondió, solo para decir que estaba bien, pero eso fue todo.

A continuación, intenté llamar a nuestro camarógrafo, Richard Harlow. Sin respuesta. Llamé una y otra vez. Aún sin respuesta. Richard finalmente regresó a la oficina, con la mano derecha ensangrentada y una herida abierta en la pierna que solo descubrió horas después, entumecido por la conmoción y la adrenalina del momento.

Ghazi apareció más tarde, después de haber llevado a su esposa Sally a un hospital caótico para que lo trataran por múltiples heridas causadas por cristales voladores. Las escenas de ese hospital, dijo, eran peores que las que había visto sobre las guerras en Siria e Iraq.

Todos los que sobrevivieron a los eventos del 4 de agosto de 2020 en Beirut recuerdan vívidamente la conmoción, el desconcierto y la confusión que sintieron en los momentos posteriores a la explosión.

Desde entonces, esas emociones han sido reemplazadas por otras --ira, rabia y resentimiento-- que los ingredientes peligrosos que la causaron habían estado tan cerca del corazón de esta bulliciosa ciudad durante más de seis años.

La razón por la que se formó una nube de hongo en Beirut 2:03

Hace un año, a las 6:08 pm de un martes por lo demás poco notable, detonaron en una nube en forma de hongo de muerte y destrucción, una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia.

Desde entonces, el Líbano se ha hundido aún más en un abismo de olvido económico y financiero, parálisis política y desesperación en el que había comenzado a hundirse mucho antes de la explosión.

Para aquellos que perdieron a sus seres queridos, la explosión y sus demandas de justicia y rendición de cuentas siguen siendo una constante.

Un artista crea una obra entre los escombros de una galería tras la explosión en Beirut

En una tarde calurosa y húmeda de finales de julio, Elias Maalouf se encuentra frente al Ministerio de Justicia en Beirut sosteniendo una fotografía de su hijo, George, con uniforme militar.

George murió cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio, almacenadas en el puerto desde que fue confiscado en 2013, explotaron dejando un cráter de 120 metros de ancho y un rastro de destrucción que se extendía a más de 10 kilómetros del epicentro del explosión.

"Todos los días su madre llora y llora", dijo Maalouf. "Ella pregunta, '¿Por qué no viene George a tomar un café? ¿Por qué no viene el fin de semana?'"

Elias Maalouf afuera del Ministerio de Justicia en Beirut sosteniendo una foto de su hijo George, que murió en la explosión.

George, de 32 años, estaba comprometido y se iba a casa. "Yo quería que llenara nuestra casa con nietos", dijo su padre.

Maalouf dice que buscó durante once días para encontrar el cuerpo de su hijo.

Él y las familias de muchos de los que murieron se han reunido regularmente para exigir justicia por las más de 200 personas que murieron en la explosión, pero, un año después, sigue siendo difícil de alcanzar.

A un año de la explosión en el puerto de Beirut, la investigación oficial se encuentra estancada

La investigación no llega a ninguna parte

El día después de la explosión, el ministro del Interior de Líbano, Mohamed Fahmi, prometió una investigación que, según dijo, "será transparente, tomará cinco días y todos los funcionarios involucrados serán responsables".

El primer juez designado para dirigir la investigación, Fadi Sawan, fue destituido después de que los políticos contra los que quería presentar cargos lo llevaron a los tribunales. Argumentaron que era incapaz de ser imparcial porque su casa resultó dañada por la explosión.

Otro juez, Tariq Bitar, ocupó su lugar. Pero cuando pidió interrogar a altos funcionarios, incluido el poderoso jefe de seguridad pública, el general Abbas Ibrahim, el ministro del Interior dictaminó que Ibrahim no podía ser sometido a interrogatorio.

Docenas de miembros del Parlamento, que representan a casi todos los partidos políticos de todo el espectro, firmaron una petición para sacar el caso de las manos del juez Bitar y trasladarlo a un "Consejo Judicial" previamente desconocido. Esto desató una campaña en las redes sociales contra los llamados "diputados de la vergüenza".

Un año después, la investigación "rápida" y "transparente" no ha ido a ninguna parte. Un informe publicado por Human Rights Watch esta semana resumió algunas de las razones.

"En el año transcurrido desde la explosión... una serie de fallas procedimentales y sistémicas en la investigación interna la han hecho incapaz de impartir justicia de manera creíble. Estas fallas incluyen la falta de independencia judicial, inmunidad para funcionarios políticos de alto nivel, falta de respeto por los estándares de un juicio justo y violaciones del debido proceso", concluyó el informe.

Familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut se reúnen frente a la casa del ministro del Interior del Líbano, Mohammad Fahmi, durante una protesta para exigir el manejo justo de la investigación, el 13 de julio de 2021.

"Lo que vi el 4 de agosto me mató el corazón", recordó Samia Doughan, sosteniendo una fotografía de su esposo Mohammad, quien murió en la explosión. "Vi gente hecha pedazos", dijo. "Vi a personas mutiladas mientras buscaba a mi marido".

Poniendo su enojo sobre los que gobiernan el país, dijo: "Durante 30 años nos destruyeron, nos hicieron mendigos, nos empobrecieron, nos humillaron, nos asesinaron".

"Ellos" son la élite política del Líbano, un grupo en su mayoría de hombres que representan las 18 sectas religiosas oficialmente reconocidas del Líbano. Un acuerdo de poder compartido que se remonta al gobierno colonial francés asegura que el botín del Líbano se divida entre ellos, detrás de una fachada de elecciones democráticas.

Son un grupo seductor, especialmente para los medios occidentales: amables, accesibles, sofisticados, mundanos, muy viajados y, a menudo, hablan inglés y francés con fluidez, reparten frases cortas y chismes de información privilegiada que garantizan un artículo o un informe interesante.

Lo han hecho bien por sí mismos. La mayoría son fabulosamente ricos y viven en un espléndido aislamiento en sus lujosas mansiones, protegidos de una población que se tambalea por una crisis tras otra.

Pero a veces la total absurdidad de esa separación se vuelve vívidamente evidente.

Najib Mikati, el último primer ministro designado del Líbano, el tercero en intentar formar un gobierno en menos de un año, apareció recientemente en la televisión libanesa para lamentar la suerte de los líderes autoproclamados de esta tierra bendita maldita.

"Nos da vergüenza caminar por las calles", le dijo a la emisora local MTV. "¡Quiero ir a un restaurante!", dijo con la frustración clara en su voz. "¡Queremos vivir!"

Najib Mikati, primer ministro designado del Líbano, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial en Beirut, Líbano, el lunes 26 de julio de 2021.

Pese a crisis económica en el Líbano, los políticos son indiferentes a la inflación y a la escasez de comida en Beirut

Desde el levantamiento de octubre de 2019 que llevó a cientos de miles de personas a las calles para protestar contra el podrido sistema político del Líbano, los políticos y sus cónyuges que intentan salir a cenar se han convertido en el objetivo favorito de los activistas que buscan culpar y avergonzar a los que han llevado al país no solo al borde de la ruina, sino a la ruina propia.

Más del 50% de la población aquí vive ahora por debajo del umbral de pobreza.

En los últimos dos años, la moneda libanesa, la lira, ha perdido más del 90% de su valor frente al dólar. Hace dos años, el salario mínimo equivalía a US$ 450, ahora vale poco más de US$ 35.

Hay escasez de gasolina. Los cortes de energía en Beirut suelen durar más de 20 horas al día. Han cerrado miles de empresas. El desempleo se ha disparado. La fórmula de bebé ha desaparecido del mercado. La gente les ruega a sus familiares que vienen del extranjero que les traigan los medicamentos que salvan vidas que ya no están disponibles en las farmacias aquí.

Todo lo cual significa que la súplica aparentemente sincera de Mikati --"¡Queremos vivir!"-- cae en oídos sordos. Miqati, oriundo de Trípoli, la ciudad más pobre del Líbano, es el hombre más rico del país. Forbes Middle East estima su patrimonio neto en US$ 2.500 millones en 2021, un aumento de US$ 400 millones durante el año pasado. Mikati fue acusado de corrupción en 2019. Negó las acusaciones.

Parece que la conciencia propia es lo único que le falta a la élite aquí.

El periodista de investigación Riad Kobaissi ha pasado años desenterrando historias de corrupción y mala gestión en el puerto de Beirut, del que dice que varias facciones políticas del Líbano se han beneficiado durante años.

Kobaissi se burla de la idea de que una facción es mejor o más limpia que otra; dice que la catástrofe del puerto solo hizo eso más obvio.

"Es una falla del sistema", dijo. "Y quienes componen este sistema, a pesar de las contradicciones entre ellos, se niegan a responsabilizarse de lo sucedido".

La explosión del puerto, dijo, "es un resultado directo de la cohabitación de la mafia y la milicia. ¡Ese es el balance final!"

'Rabia que crece exponencialmente'

Conocí a Paul y Tracy Naggear 17 días después de la explosión del puerto. Todavía estaban en estado de shock. Su hija de tres años, Alexandra, a quien habían llevado a las protestas en 2019, murió cuando la fuerza de la explosión la arrojó a través de una habitación de su casa y le aplastó el cráneo.

"Fuimos agredidos y asesinados en nuestras casas", dijo Paul entonces, con el rostro todavía amoratado. "El único refugio, o el único lugar seguro que pensabas que todavía estaba allí, ya no lo tenemos. Es simplemente demasiado".

"La rabia que tenemos hoy está creciendo exponencialmente y la realidad nos golpea", dijo Tracy.

La hija de 3 años de Paul y Tracy Naggear, Alexandra, murió cuando la fuerza de la explosión la arrojó a través de una habitación de su casa y le aplastó el cráneo.

Entrevisté a la pareja nuevamente unos días antes del aniversario. Justo antes de apagar la cámara, Paul dijo: "Espera, solo tengo una cosa que decirte".

"Lo único que pedimos", dijo, "es que la Unión Europea, Francia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, la ONU, corten todos los lazos diplomáticos con este régimen gobernante de la mafia. Son criminales. Son traidores a la patria".

"Es ridículo", agregó Tracy. “El problema con este gobierno es que no son solo delincuentes. No saben cómo hacer las cosas. Son grandes fracasos. No saben cómo administrar la electricidad. No saben cómo administrar los alimentos. No saben cómo administrar la salud. No es solo la economía. No tenemos nada en el Líbano".

Paul hizo caso omiso de los llamados cada vez más urgentes desde el extranjero a los políticos en disputa del Líbano para formar un gobierno, implementar reformas y erradicar la corrupción desenfrenada.

"¡Por favor! Dejen de pedirles que formen un gobierno", dijo. "No estos tipos. Son matones. Basura adentro, basura afuera".

El Líbano vive un escenario apocalíptico tras un nuevo incendio en Beirut

Casi todo el mundo en Beirut hoy está enojado.

Uno de los lemas del levantamiento de octubre de 2019 contra la élite política fue "Kulun yaani kulun" --"Todos ellos, es decir, todos ellos"-- en referencia a la demanda generalizada de que toda la élite política sea barrida para permitir que el Líbano pueda darse cuenta de su potencial.

Sin embargo, todos ellos han logrado capear la triple tormenta del año pasado (explosión, colapso económico y pandemia de coronavirus) intactos y saludables, física y mentalmente. Mientras tanto, el resto del país sigue luchando, día a día.

La clase política del Líbano ha fracasado, como dijo Tracy Naggear, que todavía está de luto por su hija. Un año después de la explosión mortal, muchos aquí se preguntan cuándo finalmente habrá rendición de cuentas.

