Saturno brillará intensamente en el cielo la próxima semana. Aquí te explicamos cómo verlo

(CNN) -- Observa el brillo de Saturno en este espectáculo nocturno que se produce una vez al año. Los días 1 y 2 de agosto Saturno estará en oposición, lo que significa que la Tierra estará situada entre el planeta anillado y el Sol. En este momento, el planeta exterior estará en su punto más luminoso, lo que ofrecerá una vista brillante del cielo nocturno.

La oposición de Saturno se producirá a las 2 de la madrugada (hora de Miami) del 2 de agosto, o a las 11 de la noche (PT) para los que estén en la costa oeste, según EarthSky.

Una vez que Venus se hunda bajo el horizonte después de la puesta de sol, Júpiter será el objeto más brillante en el cielo, indicó EarthSky. Para encontrar a Saturno, mira justo al oeste de Júpiter.

Saturno se muestra al acercarse al solsticio de verano del hemisferio norte.Créditos: Space Science/JPL-Caltech/NASA

Si quieres ver los famosos anillos de Saturno, tendrás que usar un telescopio, según el Farmer's Almanac.

La meteoróloga de CNN Haley Brink dijo que "desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana, gran parte del Medio Oeste y partes del oeste de California tendán cielos mayormente despejados". "Una franja de cielos nublados recorrerá el noroeste hacia las Rocosas, a través de muchos estados del sur y en el noreste".

No te preocupes si tu ciudad tiene un tiempo nublado a principios de agosto porque Saturno seguirá brillando en el cielo durante el resto del mes, según con EarthSky.

Saturno es el sexto planeta partiendo del sol, y se necesitarían nueve Tierras para abarcar el diámetro del planeta gaseoso, según la NASA, y eso sin incluir los anillos.

Lunas llenas

Típico de un año normal, 2021 tiene 12 lunas llenas. (El año pasado hubo 13 lunas llenas, dos de ellas en octubre).

Aquí están todas las lunas llenas que quedan este año y sus nombres, según The Old Farmer's Almanac:

22 de agosto -- luna de esturión 20 de septiembre: luna de la cosecha 20 de octubre -- luna del cazador 19 de noviembre -- luna del castor 18 de diciembre -- luna fría

Revisa también los otros nombres de estas lunas, atribuidos a sus respectivas tribus nativas americanas.

Lluvia de meteoros

La lluvia de meteoros de las perseidas, la más popular del año, alcanzará su punto máximo entre el 11 y el 12 de agosto en el hemisferio norte, cuando la luna solo esté llena en un 13%.

Este es el calendario de lluvias de estrellas para el resto del año, según la predicción de lluvias de meteoros de EarthSky.

8 de octubre: dracónidas 21 de octubre: oriónidas 4 y 5 de noviembre: táuridas del sur 11 y 12 de noviembre: táuridas del norte 17 de noviembre: leónidas 13 a 14 de diciembre: gemínidas 22 de diciembre: úrsidas

Eclipses solares y lunares

Este año habrá dos eclipses más: uno de sol y otro de luna, según The Old Farmer's Almanac.

El 19 de noviembre habrá un eclipse parcial de luna, y los observadores del cielo en Norteamérica y Hawai podrán verlo entre la 1 y las 7:06 de la mañana, hora del este.

Y el año terminará con un eclipse total de sol el 4 de diciembre. No será visible en Norteamérica, pero los habitantes de las Islas Malvinas, el extremo sur de África, la Antártida y el sureste de Australia podrán verlo.

Planetas visibles

Los observadores del cielo tendrán múltiples oportunidades de ver los planetas en nuestro cielo durante ciertas mañanas y noches a lo largo de 2021, según la guía planetaria de The Old Farmer's Almanac.

Es posible ver la mayoría de ellos a simple vista, con la excepción del lejano Neptuno, pero unos binoculares o un telescopio proporcionarán la mejor visión.

Mercurio se verá como una estrella brillante en el cielo matutino del 18 de octubre al 1 de noviembre. Brillará en el cielo nocturno del 31 de agosto al 21 de septiembre, y del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Venus, nuestro vecino más cercano del sistema solar, aparecerá en el cielo occidental al anochecer hasta el 31 de diciembre. Es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo, después de la Luna.

Marte hace su aparición rojiza en el cielo matutino entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre, y será visible en el cielo nocturno hasta el 22 de agosto.

Júpiter, el mayor planeta de nuestro sistema solar, es el tercer objeto más brillante de nuestro cielo. Se podrá ver en el cielo matutino hasta el 19 de agosto. Búsquelo por la noche del 20 de agosto al 31 de diciembre, pero su mayor brillo se producirá del 8 de agosto al 2 de septiembre.

Los anillos de Saturno solo son visibles con un telescopio, pero el planeta puede verse a simple vista por las mañanas hasta el 1 de agosto y por las noches del 2 de agosto al 31 de diciembre. Su mayor brillo se producirá durante los cuatro primeros días de agosto.

Unos binoculares o un telescopio te permitirán ver el brillo verdoso de Urano por las mañanas hasta el 3 de noviembre y por las noches del 4 de noviembre al 31 de diciembre. Entre el 28 de agosto y el 31 de diciembre alcanzará su máximo brillo.

Y nuestro vecino más lejano del sistema solar, Neptuno, será visible a través de un telescopio por las mañanas hasta el 13 de septiembre y durante las noches del 14 de septiembre al 31 de diciembre. Su máximo brillo se producirá entre el 19 de julio y el 8 de noviembre.

