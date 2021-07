Por qué las mujeres gimnastas compiten con música en sus rutinas de piso, pero los hombres no

(CNN) -- Cuando las gimnastas olímpicas compitan el domingo y el lunes en los ejercicios dividuales de piso en Tokio, los espectadores notarán una diferencia clave entre los eventos.

Las mujeres saltarán, darán saltos y darán vueltas al ritmo de la música grabada, mientras que las rutinas masculinas irán acompañadas de silencio.

La razón de la disparidad se remonta a casi un siglo, cuando las gimnastas compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos y se establecieron las reglas para sus eventos. Los expertos en gimnasia dicen que las expectativas para las atletas femeninas eran diferentes entonces.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020: resultados en vivo y las nuevas medallas olímpicas

Pero a pesar de que las gimnastas de hoy en día son más poderosas y atléticas que sus contrapartes de mediados de la década de 1900 —a veces incluso hacen cosas que los hombres no pueden hacer— los elementos de la danza, coreografiados con música, siguen siendo un componente obligatorio de sus ejercicios de piso.

En otras palabras, las mujeres deben realizar sus rutinas de piso con música.

Algunos dicen que es hora de acabar con esa regla.

Parejas de hermanos que viven los Juegos Olímpicos 1:34

Tradicionalmente se esperaba que la gimnasia femenina resaltara la gracia y la feminidad

Los gimnastas masculinos compitieron por primera vez en los Juegos Olímpicos en 1896. La gimnasia femenina hizo su debut más de tres décadas después, en 1928.

Cuando las mujeres comenzaron a competir, el deporte se adaptó para encajar en los roles de género preconcebidos en ese momento, dicen los expertos.

El equipo de gimnasia femenino británico durante los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, el primer año en que las gimnastas compitieron en los Juegos.

En aquel entonces, se esperaba que las rutinas de gimnasia masculina resaltaran la fuerza, mientras que las rutinas de las mujeres enfatizaban la gracia y la feminidad, dijo Georgia Cervin, exgimnasta internacional y autora de "Degrees of Difficulty: How Women's Gymnastics Rose to Prominence and Fell from Grace".

"Cuando el deporte se desarrolló para las mujeres, adaptaron el deporte masculino para hacerlo 'apropiado' para las mujeres", dijo Cervin. "Se esperaba que las mujeres hicieran movimientos suaves, rítmicos, fluidos y elegantes que enfatizaran la belleza y la flexibilidad. Es por eso que actúan con música y los hombres no. Se esperaba que las rutinas de piso de los hombres enfatizaran la fuerza en su lugar".

Las gimnastas también comenzaron a competir en los Juegos Olímpicos en un momento en que los deportes competitivos se consideraban abrumadoramente masculinos.

El equipo de gimnasia masculino suizo en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam.

Entre las décadas de 1910 y 1960, el ejercicio vigoroso se consideraba malo para las mujeres y su salud reproductiva, dijo Jane Rogers, curadora del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian.

"Incluso los médicos pensaban que el ejercicio extenuante era malo para las mujeres, ya que se suponía que las mujeres debían convertirse en esposas y madres", comentó. "Los deportes pueden dañar físicamente a las mujeres y dejarlas incapaces de realizar sus tareas domésticas. Las mujeres compitieron, pero no se les ofrecieron las mismas oportunidades que sus contrapartes masculinas".

Las rutinas de piso de las mujeres se califican en elementos artísticos y atléticos

Las reglas que rigen la gimnasia establecen que las rutinas de las mujeres deben durar 90 segundos, 20 segundos más que las de los hombres, y deben incluir música en todas partes.

Con los años, la música ha evolucionado. En la década de 1960, la regla era que solo se podía usar un instrumento, por lo que los equipos traían a su propio pianista en vivo, dijo Cervin. Luego, en la década de 1980, se permitieron las cintas de casete, lo que expandió los tipos de música que las gimnastas podían usar en sus rutinas de piso.

Sin embargo, una regla no ha cambiado: es posible que la música no incluya palabras reconocibles.

"Nunca se han permitido letras, por lo que no vemos a las gimnastas bailando canciones populares con mucha frecuencia", dijo Cervin. "O si lo hacemos, son covers sin las palabras".

Yunseo Lee de Corea del Sur compite en el evento de piso de la clasificación de gimnasia artística femenina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio el 25 de julio de 2021 (Foto de LIONEL BONAVENTURE / AFP a través de Getty Images).

Los jueces otorgan puntos a las gimnastas por su arte, musicalidad y coreografía, mientras que a los hombres se les califica principalmente por sus habilidades acrobáticas, lo que no les da ningún incentivo para agregar elementos artísticos a sus rutinas, dijo Jason Woodnick, vicepresidente del programa masculino de Gimnasia de EE.UU.

Debido a que la puntuación está ligada a la coreografía, a las mujeres se les pueden deducir puntos si terminan su rutina antes o después de que termine la música. Ha habido intentos de que los hombres actúen con música, como el equipo soviético en un encuentro por invitación de 1978, pero en realidad nunca prosperó, indicó Cervin.

"Para los hombres, la música no está permitida en sus rutinas de piso", afirmó Lindsey Ayotte, la entrenadora principal de gimnasia femenina en la Universidad de New Hampshire. "Realmente no es necesario, ya que no tiene ningún componente de baile. Sus rutinas se basan principalmente en volteretas, fuerza y ​​poder. No es una opción para ellos usar música".

Mark Williams, entrenador en jefe de gimnasia masculina de la Universidad de Oklahoma, dijo que cree que tiene sentido que las mujeres tengan música como parte de sus rutinas de piso.

"Los eventos de hombres se enfocan en la parte superior del cuerpo de la anatomía humana, mientras que las mujeres se enfocan en las piernas y las técnicas de carrera", apuntó.

La gimnasia femenina pone más énfasis en la fuerza y ​​el atletismo

En 2021 se desafiaron algunas expectativas antiguas para las gimnastas. Por ejemplo, el equipo de gimnasia femenino alemán rechazó los uniformes con corte de bikini y optó por las versiones de cuerpo completo en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una declaración en contra de la "sexualización" de las atletas femeninas.

La estadounidense Sunisa Lee compite en el evento de piso de la clasificación de gimnasia artística femenina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio el 25 de julio de 2021 (Foto de LOIC VENANCE / AFP a través de Getty Images).

También hay mucho menos baile y arte ahora en la gimnasia femenina de élite y mucho más poder y fuerza, dijo Ayotte de la Universidad de New Hampshire.

"Todavía hay más bailes, brincos y saltos en la gimnasia femenina que no se ven con los hombres, pero muchas mujeres están haciendo lo mínimo en la danza y haciendo una mayor cantidad de volteretas de alto nivel", aseguró.

Las gimnastas hiperactéticas como Simone Biles del equipo de EE.UU. están superando los límites y superando las brechas con sus homólogos masculinos.

Simone Biles, Naomi Osaka y la salud mental en el deporte: por qué es importante hablar de esto como ellas lo hicieron, qué hace falta y algunos consejos de expertos

Biles tiene cuatro habilidades, o movimientos característicos, que llevan su nombre, incluido un salto hacia atrás con tres torsiones y dos pliegues, un giro deslumbrante que hay que ver para creer.

Biles hace cosas que ni siquiera los hombres pueden hacer, dijo Williams, entrenador de la Universidad de Oklahoma.

Simone Biles de EE.UU. compite en el evento de piso de la calificación de gimnasia artística femenina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio el 25 de julio de 2021 (Foto de MARTIN BUREAU / AFP a través de Getty Images).

"Simone continúa un viaje para las mujeres gimnastas que realmente comenzó a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando comenzaron a hacer más volteretas para acompañar su baile, y esa voltereta rivalizaba con la de los hombres en términos de dificultad", dijo Cervin.

"Simone va más allá... y lo está haciendo al mismo tiempo que tiene que gastar su energía en bailar, saltar, girar y sonreír a lo largo de su rutina".

Cervin dijo que le gustaría ver eliminadas las "expectativas de género" en la gimnasia para hacer que el deporte sea más inclusivo y progresivo. De esa manera, los hombres pueden incluir música en sus rutinas si así lo desean, y las mujeres pueden optar por actuar en silencio.

Hasta que eso suceda, las gimnastas continuarán saltando y abriéndose camino en los libros de récords. Y lo harán al ritmo de la música.

Mariana Pajón, la reina de plata en el BMX 0:44

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.