La juramentación del presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo genera polémica en Perú

(CNN Español) -- Este jueves juramentó como presidente del Consejo de Ministros el congresista por Perú Libre Guido Bellido Ugarte.

Bellido, de 41 años, es graduado en Ingeniería Electrónica y forma parte la bancada oficialista por la región Cusco.

Lo que más ha resonado acerca de este nombramiento, del ahora primer ministro, es una investigación que pesa en su contra.

Según un documento del Ministerio Público, la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de Bellido Ugarte por el presunto delito de apología al terrorismo. Esto luego de las declaraciones que emitió el congresista durante una entrevista con Inka Visión en la que se negó a catalogar al grupo terrorista Sendero Luminoso como una organización terrorista. Bellido dijo que esta organización estaba compuesta por un grupo de peruanos que había “tomado un camino equivocado".

CNN se comunicó con la Fiscalía para conocer el estado de la investigación y aún esperamos respuesta.

CNN también intentó comunicarse con Bellido para conocer su posición acerca de esta investigación.

Otras declaraciones de Guido Bellido que han sido polémicas son las relacionadas con el gobierno de Cuba. En una entrevista, este mismo mes, con Canal N dijo que "los pueblos son los que determinan el modelo de gobierno, eso es lo que han determinado en Cuba y por eso están 60 años. Si la mayoría de la población aprueba y participa es una democracia".

Las reacciones por la designación de Bellido han llegado de varios sectores de la política peruana, incluso de su propio partido. El congresista de Perú Libre, Jorge Coayla, consideró la decisión de nombrar a Bellido como “no conveniente". Por su parte, desde el Partido Morado indicaron que su nombramiento "atenta contra la gobernabilidad".

Castillo juramenta ministros, pero no asigna en carteras de Economía y Justicia

Durante la ceremonia de este jueves, que ocurrió con casi tres horas de retraso, juramentaron 16 de los 18 ministros del gabinete del primer ministro Bellido, el primer Consejo de Ministros del presidente Pedro Castillo.

Pero Castillo, hasta el momento, no juramentó a nadie en los ministerios de Economía y Justicia. Hasta el momento, el gobierno no ha informado a la opinión pública por qué no han asignado ministros en estas carteras.

En tanto el gabinete de Pedro Castillo solo tiene, al momento, dos mujeres.

La lista juramentada de este jueves es la siguiente:

Ministerio de Relaciones Exteriores Héctor Béjar Rivera

Ministro de Defensa Walter Ayala

Ministro de Interior Juan Manuel Carrasco

Ministro de Educación Juan Cadillo

Ministro de Salud Hernando Ceballos

Ministro de Agricultura Víctor Mayta

Ministro de Trabajo Iber Maravi

Ministro de Producción Yvan Quispe

Ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez

Ministro de Energía y Minas Iván Medina

Ministro de Transportes Juan Francisco Silva

Ministro de Vivienda Geiner Alvarado

Ministro de Cultura Ciro Gálvez

Ministro de Ambiente Rubén Ramírez

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte

Ministra de la Mujer Anahí Durand

