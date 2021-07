Los medallistas de oro se alejan de las redes sociales para evitar la "presión externa"

(CNN) -- Después de que Simone Biles se retirara de la final de gimnasia femenina por equipos y de la competición individual all-around para centrarse en su salud mental, otros atletas olímpicos han dicho que han abandonado las plataformas de las redes sociales para proteger su propio bienestar mental.

Biles, una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, se retiró el martes de una dramática competición por equipos, señalando problemas de salud mental en un intento de proteger "su cuerpo y su mente". El miércoles, USA Gymnastics anunció que la gimnasta no competiría en la prueba individual, una decisión que apoyaron "de todo corazón".

Y a la luz de la decisión de Biles de priorizar su propio estado mental antes que competir, algunos atletas ganadores de medallas de oro en Tokio 2020 han dicho que están tomando medidas para proteger su propia salud.

La nadadora australiana Ariarne Titmus, que ha ganado dos medallas de oro olímpicas en Tokio 2020 en los 200 y 400 metros libres, declaró que eliminó todas las aplicaciones de las redes sociales de su teléfono para evitar la "presión externa".

"Creo que por mucho que los mensajes de todo el mundo sean realmente bonitos, y es bueno mirarlos un poco, a veces puede ser un poco abrumador", dijo después de su victoria en su último enfrentamiento con la estadounidense Katie Ledecky en la final de los 200 metros libres femeninos el miércoles.

"Así que solo hablo con mi familia, un poco, tampoco tanto. Así que he intentado no leer nada porque creo que eso añade presión externa. Quiero decir, anoche le pedí a mi mejor amiga que entrara en mi Instagram para publicar un post por mí. Así que ni siquiera me conecté y publiqué, pero ella me dijo: 'Amiga, tus notificaciones están fuera de control'", añadió la joven de 20 años.

"Así que cuando vuelva a conectarme, va a ser un poco agitado, creo. Pero creo que es bueno poder estar fuera de eso cuando estás compitiendo. Es otra cosa de la que no tienes que preocuparte".

Después de establecer un nuevo récord olímpico de 53,50 segundos en los 200 metros para conseguir su segundo oro de los Juegos, Titmus admitió que, aunque se había enterado de la salida de Biles, intenta centrarse en sí misma mientras compite.

"Es un poco extraño, en realidad en unos Juegos Olímpicos, y hay múltiples eventos en marcha", dijo a los medios de comunicación. "Pero siento que cuando tienes un enfoque tan estrecho, solo piensas realmente en lo que estás haciendo. Y para mí, esto es como otra competición de natación. Así que realmente no estoy mirando demasiado al exterior".

La reacción de Titmus con su entrenador Dean Boxall tras ganar la medalla de oro en los 200 metros libres femeninos.

Superar la angustia

Para la ciclista holandesa Annemiek van Vleuten, alejarse de las redes sociales fue una decisión que tomó para preservar su estado mental tras su desgarradora medalla de plata en la carrera femenina de ciclismo en ruta del domingo. Al cruzar la línea de meta tras completar el recorrido de 147 kilómetros, levantó los brazos en señal de celebración, pensando que había ganado la medalla de oro.

Sin embargo, no se dio cuenta de que la austriaca Anna Kiesenhofer había cruzado la línea de meta muy por delante de sus competidoras y se había llevado la medalla de oro.

Y en un esfuerzo por hacer frente a las reacciones que podría haber recibido en las redes sociales tras su desgarrador momento, van Vleuten decidió mantenerse al margen.

Después de conseguir finalmente una medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual el miércoles, van Vleuten dijo que se aisló de las redes sociales para ayudar a su preparación.

van Vleuten celebra al cruzar la línea de meta de la carrera en ruta femenina y obtener la medalla de plata.

"Me aislé de las redes sociales, y el mensaje que me llevé a casa de la carrera en ruta fue que estaba en mi mejor forma posible", dijo a los medios de comunicación.

"Dejé que todos los medios de comunicación ... Dejé la cuenta de Twitter cerrada", añadió. "Dejé que todo el mundo hablara, pero el mensaje que me llevé fue: estoy de nuevo en mi mejor forma posible".

