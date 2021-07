Europa intentó impulsar la vacunación contra el covid-19 con incentivos. Ahora algunos líderes están tomando medidas

Londres (CNN) -- A medida que el ritmo de las vacunas covid-19 en Europa muestra signos de desaceleración, los líderes se apresuran a encontrar respuestas a un dilema clave de la próxima fase del vacunación: cómo convencer a los ciudadanos reacios de que se vacunen.

Desde pagos en efectivo hasta datos telefónicos, recorridos gratuitos por estadios de fútbol hasta carne a la parrilla gratis, los funcionarios han ofrecido una variedad de "zanahorias" para atraer a la gente a que se vacune.

Ahora, mientras la variante delta se extiende por el continente, amenazando con provocar otra ronda de órdenes de confinamiento en pleno verano, algunos líderes están sacando el garrote.

Pasaporte de vacunación en Europa

En las primeras horas del lunes, el Parlamento de Francia aprobó una ley que requiere un "pase de salud" que muestre un comprobante de vacunación o una prueba de PCR negativa para ingresar a restaurantes, bares y viajar en trenes y aviones de larga distancia, a partir de agosto.

"Extenderemos el pase de salud tanto como sea posible para presionar a tantos de ustedes como sea posible para que se vacunen", explicó el presidente de Francia, Emmanel Macron, a mediados de julio, cuando anunció la legislación. También dijo que se requeriría la vacunación para los trabajadores de la salud a partir del 15 de septiembre e insinuó la posibilidad de hacer que la vacuna sea obligatoria para todos si la epidemia empeora.

El presidente francés, Emmanuel Macron, visita un centro de vacunación itinerante en julio.

Grecia, que enfrenta un aumento en las infecciones que amenaza la reactivación de su crucial industria turística, fue un paso más allá que Francia a mediados de julio, excluyendo a los no vacunados de los restaurantes, bares, cafés y cines cubiertos. También ordenó vacunas obligatorias para los trabajadores de la salud.

Italia, que ordenó vacunas para los trabajadores de la salud y las farmacias en abril, anunció el jueves que también impondría restricciones similares en lugares cerrados para residentes sin prueba de inmunidad. "El mensaje que como gobierno queremos dar es: ¡vacúnate! ¡vacúnate! ¡vacúnate!", dijo el ministro de Salud del país.

Excluir a los no vacunados de las áreas de la vida social es la última de muchas restricciones que alguna vez fueron impensables en las democracias occidentales, pero que ahora se están volviendo un lugar común. Las medidas han provocado protestas y renovado el debate sobre si la inyección debe dejarse a la elección individual o exigida por el estado por el bien colectivo.

"Será muy interesante ver realmente cómo se toleran [los certificados covid-19] porque en marzo de 2020, nadie pensó que se podría poner un bloqueo en el país occidental y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió", dijo el Dr. Oliver. Watson, un investigador que modela la transmisión covid-19 en el Imperial College de Londres, a CNN.

Tampoco está claro si coaccionar a las personas para que se vacunen funcionará.

"Es poco probable que los estudios previos que analizan el impacto de los mandatos en la adopción de vacunas capten la gran cantidad de razones por las que la vacilación a la vacuna relacionada con covid-19 será muy diferente a los mandatos de vacunación infantil para el sarampión", dijo Watson.

¿Funcionarán los mandatos?

No todo el mundo apoya las medidas de vacunas obligatorias. Más de 160.000 personas participaron en las protestas contra las medidas covid-19 de Francia el sábado, pidiendo al gobierno que elimine las nuevas reglas.

El parisino Axel Miaka Mia se enfureció cuando se enteró del plan. "Estoy completamente en contra", le dijo a CNN el martes. Eso no quiere decir que Miaka Mia se haya tomado la pandemia a la ligera. Ha pasado el último año preocupado por la salud de sus padres y de los ancianos de su familia.

Al empuñar el garrote, el gobierno francés hará que "muchos sientan que tienen que vacunarse para tener una vida algo normal", dijo. Pero Miaka Mia no recibirá la vacuna pronto. Su lugar de trabajo no requiere que esté vacunado y puede adaptar su vida a las reglas actuales, ya que no se aplica a las pequeñas tiendas.

Los expertos dicen que podría ser difícil determinar el efecto que tienen los certificados covid en la aceptación de la vacuna, ya que estas medidas "suelen ir acompañadas de una mayor cobertura en los medios de comunicación y una mayor discusión en torno a la vacunación, que puede ser la causa de los cambios en los niveles de absorción", señaló Watson.

Independientemente, el anuncio de Macron provocó una prisa por vacunarse, al menos a corto plazo. Doctolib, un portal francés para reservar vacunas, registró un récord de 3,7 millones de personas hacer citas la semana siguiente, según su sitio web.

El ministro de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clement Beaune, dijo que el aumento de las reservas mostraba "que entre las personas que no fueron vacunadas, una minoría muy pequeña está en contra de la vacunación". Es una declaración confirmada por una encuesta reciente, que muestra que los franceses se están entusiasmando con la idea de las vacunas covid-19 después de clasificarse como uno de los países europeos más escépticos al comienzo de la pandemia.

¿Por qué dudan en vacunarse?

El problema de las vacilaciones en algunos países europeos se remonta a años atrás, y "no creo que los esfuerzos de participación del gobierno hayan abordado eso", dijo la Dra. Deepti Gurdasani, experta en salud pública y epidemióloga de la Universidad Queen Mary de Londres.

"Creo que los programas de vacunas más exitosos requieren una comprensión de la vacilación ante las vacunas que es distinta del sentimiento anti-vacuna", le dijo a CNN. "Lidiar con las dudas sobre las vacunas requiere la participación de la comunidad para comprender realmente las razones y abordarlas en lugar de descartar a las personas por ignorantes o egoístas".

En Rumania, los ciudadanos recibieron los tradicionales rollos de carne picada a la parrilla después de ser vacunados.

Ella tiene fuertes dudas sobre la eficacia de los esquemas de certificación covid-19 cuando se enfrenta a la variante delta. "Con las variantes anteriores, podríamos haber logrado la inmunidad colectiva con altos niveles de vacunación, pero actualmente estamos lidiando con la variante delta con una tasa de reproducción (la cantidad de personas en promedio que una persona con el virus infectará) de seis", dicho.

Como resultado, Gurdasani estima que el 85% de la población necesitará ser vacunada para lograr la inmunidad colectiva. "Incluso con altos niveles de vacunación, no vamos a detener los brotes" sin otras mitigaciones implementadas, dijo, como la inversión en una mejor filtración de los ambientes interiores y un cambio de cultura que priorice la socialización al aire libre en lugar de los ambientes interiores.

Vacunando a los jóvenes

Aproximadamente el 55% de todos los adultos en la Unión Europea estaban completamente vacunados hasta el jueves, anunciaron funcionarios de la Unión, lo que significa que el bloque no alcanzará su objetivo original del 70% para fines de julio. Menos de la mitad de la población se ha vacunado completamente en Alemania y Francia.

En Francia, las personas entre 10 y 29 años representaron más de la mitad de los casos nuevos durante la semana del 7 de julio. Alemania también ha experimentado un aumento en los casos positivos entre los grupos más jóvenes, así como un retraso en la aceptación de la vacunación en las últimas semanas.

Los políticos de Alemania han prometido no imponer mandatos de máscaras, y no ha implementado el tipo de incentivos de vacunación promovidos por los países vecinos, aunque en algunos estados alemanes las personas completamente vacunadas pueden ingresar a bares o restaurantes sin una prueba negativa reciente, dijo Berit Lange, epidemióloga del Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones de Alemania, a CNN.

Pero el país está comenzando a ver un aumento en los casos positivos entre los grupos de edad más jóvenes, así como un retraso en la aceptación de la vacunación en las últimas semanas. "Los epidemiólogos están diciendo que necesitamos vacunarnos contra esta tendencia, de lo contrario [podríamos] tener una cuarta ola similar a la que está teniendo el Reino Unido", dijo en referencia al aumento vertiginoso de los casos en el Reino Unido, que registró 46-558 pruebas positivas para el virus el martes. Alemania tuvo menos de 2.000 casos el mismo día.

Si bien las tasas de vacunación para los grupos de edad más jóvenes son más bajas en general, ya que solo se volvieron elegibles después de los grupos de mayor edad, existe una creciente preocupación de que algunos jóvenes se hayan vuelto complacientes con la inyección.

En Inglaterra, hogar de una de las tasas de vacunación más altas del mundo, el primer ministro Boris Johnson aflojó casi todas las restricciones de covid-19 el lunes pasado, mientras que al mismo tiempo anunció que la vacunación completa sería una condición para ingresar a los clubes nocturnos al final de Septiembre, "cuando todos los mayores de 18 años habrán tenido la oportunidad de recibir un doble golpe".

"Aunque podemos ver el entusiasmo de millones de jóvenes por recibir sus golpes, necesitamos incluso más adultos jóvenes para recibir una protección que sea de inmenso beneficio para su familia y amigos, y para ustedes mismos. Por eso les recuerdo a todos que algunos de los placeres y oportunidades más importantes de la vida probablemente dependan cada vez más de la vacunación", advirtió Johnson.

El gobierno del Reino Unido ahora está considerando hacer que la prueba de la vacunación completa contra covid-19 sea obligatoria para todos los eventos con más de 20.000 asistentes, dijo una fuente del gobierno a CNN el domingo.

La idea aún está en sus "primeras etapas", pero se espera que la Premier League inglesa sea "la primera en adoptarla" si se confirman los planes, dijo la fuente.

Los expertos percibieron una nota de hipocresía en los líderes dirigidos a los jóvenes con prohibiciones de entrada a lugares como clubes nocturnos. "Creo que el problema es que muchos de estos países han minimizado por completo los impactos de covid-19 en los jóvenes", dijo Gurdasani. Señaló que en el Reino Unido, tres cuartas partes de todas las personas que viven con síntomas prolongados de covid eran de grupos de edad más jóvenes.

Mientras tanto, la posibilidad de que Miaka Mia reciba la vacuna es casi nula. En cambio, planea unirse a las próximas protestas contra las medidas sanitarias de Francia. "Creo que ellos [el gobierno] realmente nos robaron la libertad", dijo.

-- Tara John de CNN informó y escribió desde Londres. Simon Bouvier y Xiaofei Xu de CNN informaron desde París. Nicola Ruotolo de CNN contribuyó a este informe.

