Con Tokio 2020 eclipsado por el covid-19, los atletas deben traer luz a unos Juegos Olímpicos problemáticos

Tokio (CNN) -- La pandemia de covid-19 ha cobrado gran importancia sobre los Juegos Olímpicos de Tokio desde el aplazamiento del año pasado, dando forma a unos Juegos como nunca antes se habían visto.

Cuando la ceremonia de apertura comience este viernes, pondrá fin a meses de especulaciones sobre si los Juegos Olímpicos podrían seguir adelante, además de generar más preguntas sobre cómo el covid-19 podría dar forma a las próximas semanas.

Tokio 2020 albergará a unos 11.000 atletas, que representan a más de 200 países, y se alojarán en 21 edificios residenciales.

Sin embargo, no todos estos atletas estarán en Tokio durante toda la duración de los Juegos. Los organizadores dicen que se espera que los atletas lleguen a la Villa Olímpica cinco días antes de la competencia y partan un máximo de dos días después.

Aun así, eso representa un importante quebradero de cabeza logístico para el Comité Olímpico Internacional (COI) y el comité organizador local.

Resistencia en Japón contra los Juegos Olímpicos

A eso se suma la resistencia de larga data a organizar los Juegos Olímpicos entre el público japonés. "Las encuestas recientes muestran constantemente que entre el 60 y el 80% del público japonés se opone a los Juegos", dijo a CNN Sport Satoko Itani, profesora asociada de deportes, género y sexualidad en la Universidad de Kansai en Japón .

"Su principal preocupación es el covid-19, pero también hay una creciente frustración y enojo hacia las actitudes y una flagrante falta de respeto a la vida de la gente aquí por parte del COI, el gobierno japonés y el comité organizador", agregó.

Cuando fue contactado por CNN Sport, el COI hizo referencia a los comentarios del presidente Thomas Bach en una conferencia de prensa en Tokio el sábado pasado: "Incluso en Japón, nunca hubo un apoyo del 100% a los Juegos Olímpicos ... esto es parte de la democracia, siempre habrá diferentes opiniones ", dijo Bach.

Más tarde agregó que quería dar confianza al público en las "estrictas medidas de covid" de los organizadores.

La antorcha para los Juegos de Verano de Tokio 2020 tiene un diseño sakura rosa con cinco llamas que se convierten en una. (Crédito: Charly Triballeau / AFP / Getty Images)

El comité organizador de Tokio 2020 dijo a CNN Sport que los Juegos serán "especialmente significativos como mensaje de solidaridad y coexistencia".

"El mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes, incluido el covid-19", dijo. "Esta es una oportunidad para mostrar al mundo los enfoques que la ciudad de Tokio y la nación de Japón han adoptado para resolver estos problemas", añadió.

'Si no puede ejecutar el plan, entonces el plan no es bueno'

El jueves se registró en Tokio un récord de 1.979 casos nuevos de covid-19, el más alto desde el 15 de enero, y hasta ahora ha habido 91 casos positivos vinculados a los Juegos, ya que los que llegan a Tokio se someten a un riguroso programa de pruebas.

"Las pruebas frecuentes significarán que seguiremos viendo casos a medida que surjan, que es la forma en que debería funcionar el sistema", dijo Tara Kirk Sell, ex nadadora olímpica de EE. UU. y ahora asistente en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, le dice a CNN Sport los planes de los organizadores para contener el virus.

"La verdadera pregunta que queda es: ¿se implementarán estas medidas de una manera que las haga funcionar? Se trata de implementación. Si no se puede ejecutar el plan, entonces el plan no es bueno", sostuvo.

A principios de julio, se tomó la decisión de no tener espectadores en las sedes de Tokio y varias otras prefecturas, mientras que el 85% de los atletas que participan han sido vacunados contra el covid-19.

Medidas sanitarias por doquier en los Juegos Olímpicos

Se han implementado una gran cantidad de contramedidas, como reglas sobre el uso de mascarillas, higiene personal, distanciamiento social dentro y alrededor de las sedes y la Villa Olímpica, donde se aloja la mayoría de los atletas, y una aplicación para registrar el estado de salud de los asistentes.

Los atletas tienen fechas estrictas de llegada y salida alrededor de sus eventos y solo pueden salir de la Villa Olímpica para ir a las sedes de los Juegos y otras ubicaciones limitadas. También se han reducido los compromisos con los medios.

Bach ha calificado a Tokio como la "ciudad mejor preparada jamás" para albergar los Juegos, y los organizadores no han escatimado esfuerzos para asegurarse de que los Juegos se puedan llevar a cabo de forma segura.

Pero las preocupaciones públicas persisten.

"La propagación del virus fuera de la 'burbuja' debido a los Juegos Olímpicos ya ha comenzado", agrega Itani. "Dado que la variante delta se está convirtiendo en la cepa dominante en Tokio, esto puede escalar rápidamente", advirtió.

Algunos atletas también tienen que aceptar la devastadora noticia de una prueba positiva, ya sea antes o después de llegar a los Juegos.

"Estoy desconsolada ... mi viaje olímpico termina aquí", escribió la patinadora holandesa Candy Jacobs en Instagram esta semana después de dar positivo en Tokio. "Me siento saludable y he hecho todo lo posible para evitar este escenario y he tomado todas las precauciones", dijo.

'Animación virtual'

Para los atletas que compiten, los Juegos tendrán claramente una complexión muy diferente en comparación con otros, principalmente debido a la ausencia de fanáticos.

Aquellos que probablemente aparecerán en los titulares durante los próximos 16 días incluyen a la gimnasta estadounidense y campeona olímpica defensora en la categoría individual, Simone Biles, la nadadora estadounidense y cinco veces medallista de oro olímpica Katie Ledecky, y la estrella del tenis japonesa y cuatro veces ganadora del Grand Slam. Naomi Osaka.

En atletismo, ha habido una serie de nuevos récords mundiales en la preparación para Tokio, incluido el de Karsten Warholm en los 400 metros con vallas, el de Ryan Crouser en el lanzamiento y el de Letesenbet Gidey en los 10.000 metros, que mejoró el registro mundial de Sifan Hassan dos días antes.

El patinaje, el karate, la escalada deportiva y el surf se han agregado recientemente al programa olímpico en Tokio, mientras que el béisbol y el sóftbol están regresando.

La ausencia de espectadores, que será el caso en el 97% de las competencias, es un hecho sin precedentes en los Juegos Olímpicos, con "vítores virtuales" y una pantalla para que los fanáticos envíen selfies y mensajes que se utilizan en su lugar.

Takeshi Niinami, director ejecutivo de la empresa japonesa de bebidas Suntory, dijo a CNN Business que la decisión de prohibir a los espectadores provocará una pérdida económica "enorme", mientras que Itani advierte que los Juegos dejarán a Japón "miles de millones de dólares" en deuda.

El desafío para los atletas

Los atletas se habrán acostumbrado a las contramedidas de covid-19, como pruebas repetidas y lugares sin fanáticos, que se han implementado en eventos deportivos durante la pandemia. Es probable que las circunstancias afecten a todos los competidores de manera diferente.

"Lo importante para los atletas es realmente tratar de ceñirse a su rutina y ceñirse a su proceso", dice Sell, quien ganó una medalla de plata en el relevo mixto de 4x100 metros femenino en los Juegos Olímpicos de 2004.

"Creo que habrá cosas que pueden confundir a la gente. No tener una multitud será extraño para mucha gente, pero para otros, puede ser simplemente una falta de distracción y poder concentrarse más de cerca en sus evento. Tendremos que ver cómo funciona", afirmó.

Ausencias de peso

En cuanto a algunos de los atletas que no estarán en los Juegos Olímpicos de este año, habrá ausencias notables en la competencia de tenis con Roger Federer y Rafael Nadal saliendo por lesiones; Coco Gauff tuvo que retirarse tras dar positivo antes de viajar a Tokio, mientras que Serena Williams ha decidido no competir.

Algunos deportes, como béisbol, softbol, ​​fútbol y tiro, se han llevado a cabo antes del viernes, el día de la ceremonia de apertura.

Después de eso, los eventos se vuelven espesos y rápidos. Durante los próximos 16 días, dependerá de los atletas tratar de aclarar lo que han sido unos Juegos Olímpicos problemáticos con una acumulación complicada y prolongada.

