Los pagos mensuales del crédito tributario por hijos pueden traer sorpresas fiscales desagradables el próximo año

(CNN) -- Muchos padres estaban encantados de tener cientos de dólares repentinamente en sus cuentas bancarias la semana pasada, a medida que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) distribuyó el primero de seis pagos mensuales de crédito tributario por hijos.

Esta es la primera vez que el crédito tributario por hijos se paga mensualmente. Cuando los legisladores reforzaron el crédito como parte del paquete de ayuda de covid-19 de US$ 1,9 billones de los demócratas, optaron por proporcionar la mitad este año para ayudar a los padres con sus gastos mensuales, incluidos vivienda, comida, ropa y útiles escolares. Las familias obtendrán la otra mitad cuando presenten sus declaraciones de impuestos de 2021 el próximo año.

Pero recibir los pagos mensuales podría llevar a algunas sorpresas desagradables en la época de impuestos en la primavera, particularmente para los padres en ciertas situaciones. Es posible que les convenga excluirse del flujo de ingresos de este año a través de un portal del IRS y recibir el crédito como una suma global cuando presenten sus impuestos de 2021, que es la forma en que generalmente se paga.

A diferencia de las tres rondas de cheques de estímulo que recibieron muchos estadounidenses durante la pandemia, los depósitos mensuales son en realidad pagos anticipados de los créditos tributarios por hijos de las familias estimados para 2021. Pero los pagos se basan en los ingresos y el tamaño del hogar de 2020 o 2019.

Se enviaron los primeros pagos del crédito tributario por hijos. Esto es lo que debes saber

Entonces, si cualquiera de las dos cosas cambia, los padres podrían terminar recibiendo reembolsos mucho más pequeños de lo que esperaban, o incluso debiendo impuestos, cuando completen sus declaraciones de 2021 la próxima primavera. Ahí es cuando tienen que conciliar los pagos mensuales que ya recibieron con la cantidad real de crédito tributario por hijos para el que califican.

Los legisladores, sin embargo, protegieron a los padres de menores ingresos de posibles sobrepagos. Los jefes de hogar que ganan US$ 50.000 o menos y los contribuyentes conjuntos con ingresos de US$ 60.000 o menos no necesitarán reembolsar ningún crédito excedente.

Los padres también podrán actualizar sus ingresos, número de dependientes y estado civil a través del portal a finales de este verano. Luego, el IRS debe ajustar los pagos mensuales subsiguientes.

¿Quién califica?

El crédito se basa en el ingreso bruto ajustado modificado de los padres, la cantidad de hijos que tienen y las edades de esos hijos.

El crédito mejorado completo estará disponible para jefes de hogar que ganen US$ 112.500 y contribuyentes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000 al año, después de lo cual comienza a eliminarse gradualmente.

Para muchas familias, la cantidad se estabiliza en US$ 2.000 por niño y comienza a eliminarse para los padres solteros que ganan más de US$ 200.000 o para parejas casadas con ingresos superiores a US$ 400.000.

Más padres de bajos ingresos también serán elegibles para el crédito tributario por hijos porque el paquete de ayuda lo hace completamente reembolsable.

Los hogares elegibles pueden recibir un total de hasta US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y hasta US$ 3.000 por cada uno de 6 a 17 años para 2021.

Los padres recibirán reciben la mitad de su crédito, hasta US$ 300 al mes por cada niño menor y hasta US$ 250 por cada niño mayor, el día 15 de cada mes o alrededor de esa fecha durante el resto del año.

Ganar más en 2021

Muchas familias pueden ganar más este año que el año pasado. La pandemia de coronavirus hizo que la economía cayera en picada en 2020, lo que costó a muchas personas sus trabajos o redujo su salario. Pero este año las cosas están mejorando mientras el país se esfuerza por volver a la normalidad.

"Podrías haber tenido un 2020 mediocre, como muchos millones de estadounidenses, pero luego, en 2021, especialmente con el resto del 2021 por delante, con la economía tomando impulso, podrías pasar a una situación de ingresos más altos y tener realmente una sorpresa cuando llegue el momento de los impuestos", dijo Mark Steber, director de información fiscal de Jackson Hewitt Tax Service.

Por ejemplo, una pareja casada con dos hijos, de 4 y 10 años de edad. Si su ingreso bruto ajustado es de US$ 140.000 para 2021, califican para el crédito tributario por hijos mejorado completo de US$ 6.600. Recibirán pagos por adelantado de US$ 550 por mes (un total de US$ 3.300 en 2021) y los otros US$ 3.300 cuando presenten sus impuestos, dijo Steber.

Pero si los padres obtienen trabajos mejor pagados o bonificaciones este año que aumentan sus ingresos a Us$ 200.000, solo son elegibles para un crédito de US$ 4.000. Si reciben US$ 550 al mes este año, obtendrán solo un crédito de US$ 700 en su declaración de impuestos de 2021, dijo.

ANÁLISIS | El crédito tributario por hijos es el mayor beneficio del Gobierno desde la Seguridad Social, pero solo por un año

Parejas divorciadas con custodia compartida

Algunas parejas divorciadas con custodia compartida cambian quién reclama a sus hijos en sus declaraciones de impuestos cada año. Eso significa que el padre que incluyó a los niños en su declaración de 2020 puede no hacerlo para 2021, dijo Trenda Hackett, editora ejecutiva de Thomson Reuters Tax and Accounting y exagente de ingresos del IRS.

Si ese padre recibe los depósitos mensuales este año pero no reclama a los hijos, tendrá que conciliar ese pago en exceso en la época de impuestos el próximo año.

Es posible que otros padres no necesiten los fondos mensualmente y preferirían recibir grandes reembolsos para poder realizar compras importantes el próximo año. Estas familias también pueden querer optar por no participar, dijo Hackett.

"Si no eres ahorrador, deja que el IRS sea tu cuenta de ahorros", dijo. "Digo eso muchas veces".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.