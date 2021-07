Atletas olímpicas que luchan contra el covid largo: 'Realmente todavía me cuesta hacer ejercicio'

(CNN) -- Oonagh Cousins entrenaba hasta 35 horas a la semana después de ser elegida para el equipo británico de remo para los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de contraer covid-19 en febrero de 2020.

La joven de Surrey de 26 años sufrió un caso leve de la enfermedad así que se sintió capaz de regresar rápidamente al entrenamiento. Pero ella cree que el ejercicio intenso puede haber exacerbado el virus, y agregó que "terminó convirtiéndose en un covid largo realmente malo", lo que la obligó a abandonar el equipo olímpico.

"En el peor de los casos, durante un par de meses, diría que realmente tuve problemas para levantarme de la cama", dijo Cousins. "Levantarme de la cama para hacer el desayuno fue una enorme montaña que escalar".

Dijo que, incluso ahora, la "fatiga intensa" solo le permite realizar unas pocas horas de actividad normal al día.

"Todavía me cuesta mucho hacer ejercicio", dijo Cousins. "Ahora, probablemente pueda hacer tres sesiones de 20 minutos en una semana, muy ligeras".

Ahora, quiere advertir a otros atletas jóvenes, especialmente a aquellos que vuelan a Tokio para los Juegos pospuestos, que se tomen en serio el covid-19.

"Las personas que son jóvenes y saludables, que hacen ejercicio, creen que no se van a contagiar", dijo Cousins. "Es importante que quienquiera que contraiga el virus tenga mucho cuidado".

Su camino hacia la recuperación aún está en curso, pero sus sueños olímpicos para Tokio terminaron.

El director de Tokio 2020 no descarta la cancelación de última hora de los Juegos Olímpicos

El covid largo dejó a Oonagh Cousins luchando por levantarse de la cama.

"Me resultó muy difícil, estaba muy molesta", comentó sobre desertar de los Juegos. "Me di el espacio para procesarlo, me permití hacer el duelo, básicamente".

Cousins espera volver a estar en forma y estar lista para competir en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

'Estoy de luto'

Pero para otros atletas, Tokio fue su última oportunidad de obtener una medalla olímpica.

Priscilla Loomis, una saltadora de altura de EE.UU. que compitió en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, esperaba representar a Antigua y Barbuda en Tokio debido a su doble ciudadanía.

Pero un caso grave de covid-19 alteró sus posibilidades y no pudo calificar.

"(Estoy) absolutamente devastada", dijo Loomis. "Estoy desconsolada. (Estoy) sanando en este momento. Estoy de luto".

Sufrió dolores en el pecho y dificultades para respirar y tuvo que perder ocho semanas de entrenamiento. Su médico incluso le aconsejó que abandonara su candidatura olímpica, debido al posible daño a largo plazo en su corazón y pulmones. Pero ella siguió adelante.

Los casos de covid-19 en niños van en aumento en Estados Unidos

"Todo en lo que podía pensar era en que necesito prepararme para los Juegos Olímpicos, necesito prepararme para los Juegos Olímpicos", aseguró Loomis. "Y así eso como que puso mi mundo completamente al revés".

Y, a los 32 años, dijo que no puede seguir capacitándose a este nivel, o financiando el apoyo necesario, durante otros cuatro años.

"Esta fue mi última (oportunidad)", dijo. "No hay forma de que pueda pagarles a los entrenadores y a los médicos y, a medida que envejeces, todas estas cosas al azar duelen cuando me despierto".

Priscilla Loomis dice que Tokio era su última oportunidad de ganar una medalla olímpica.

El covid largo, también llamado síndrome poscovid, se perfila como un importante problema de salud pública a largo plazo.

Solo en el Reino Unido, casi 700.000 personas informaron haber tenido síntomas durante al menos tres meses después de infectarse con covid-19, según una encuesta realizada por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido en marzo.

A medida que la pandemia se desacelera en Estados Unidos, la lucha contra el 'covid largo' no se detiene

La mayoría de los 700.000 dijeron que su enfermedad limitaba sus actividades diarias y, para casi 70.000, los síntomas han durado más de un año.

Un estudio separado publicado en abril mostró que siete de cada 10 personas que habían sido hospitalizadas por covid-19 no se habían recuperado por completo cinco meses después de haber sido dadas de alta.

El corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, dice que los investigadores no saben completamente por qué el virus afecta a algunas personas con más fuerza que a otras.

"Lidiamos con una enfermedad que ni siquiera sabíamos cómo definir hace un año", dijo el Dr. Gupta.

"Entonces, si eres un atleta, podrías tener síntomas de covid que duren mucho tiempo", agregó. "Y realmente impactará tu desempeño durante mucho tiempo también".

Reiniciar desde cero

Algunos atletas que tenían el virus han logrado recuperarse por completo y se dirigen a Tokio para los Juegos.

Vinesh Phogat, una luchadora campeona de la India, contrajo el covid-19 en agosto de 2020.

"Me sorprendió mucho cómo lo atrapé, porque nunca salí de casa", dijo Phogat. "Nunca estuve en contacto con nadie y me quedé en casa entrenando".

La joven de 26 años se recuperó sin problemas, pero la pérdida de tiempo de entrenamiento, combinada con el retraso de un año hasta los Juegos, retrasó su agenda.

"Cuando tuve covid durante ese mes, terminó todo para lo que había estado entrenando", dijo. "Tuve que reiniciar mi entrenamiento desde cero".

Phogat también dijo que enfrentó una gran ansiedad personal después de que toda su familia contrajo covid-19 hace unos meses en India, durante el gran brote allí. Ella entrenaba en Ucrania en ese momento.

"Todos dieron positivo por covid en ese momento y la situación en India era tal que los hospitales estaban llenos", dijo. "Si estuviera en la India, tal vez podría haberme contactado con la gente y cuidar de ellos. Mi mayor preocupación era que no estaba con ellos".

Vinesh Phogat se recuperó por completo y es una de las favoritas para la medalla de oro en Tokio.

Phogat los llamaba entre siete y diez veces al día para comprobar su estado.

"Debido a que mi familia es de una aldea, necesitan recordatorios de qué pastillas tomar y qué hacer o no hacer", afirmó.

"Estaba preocupada porque en mi familia hay muchos niños y mi madre es propensa a las enfermedades, así que me preocupaba que la situación empeorara".

Por fortuna, todos se recuperaron por completo, por lo que la luchadora ahora está completamente concentrada en unos Juegos Olímpicos exitosos y va al evento como favorita en su categoría de 53 kg de peso.

Oficial: Brisbane, Australia, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032

En los Juegos Olímpicos de Río, Phogat fue retirada en camilla después de una grave lesión en la rodilla, por lo que esta vez busca una medalla y se siente afortunada de poder competir dada la pandemia.

"Es difícil, pero en realidad también es un placer que incluso en una situación así, podamos jugar en los Juegos Olímpicos y todos los atletas podemos hacer que nuestros países se sientan orgullosos", dijo Phogat. "Podemos mostrarle al mundo que todos podemos unirnos".

"El covid ha puesto a todo el mundo realmente tenso y han tenido que quedarse en casa, entonces tendrán la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos y a los héroes del mundo".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.