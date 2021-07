Consulta popular sobre juicios a expresidentes en México: qué es, cuándo se llevará a cabo y puntos clave

(CNN Español) -- La cuenta regresiva ya comenzó para la consulta popular en México que debe pronunciarse sobre si se debe llevar a juicio o no a varios expresidentes del país por posibles actos ilícitos cometidos en el pasado.

El jueves 15 de julio comenzó en México la difusión en tiempos oficiales de la consulta popular que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Así se prepara el INE para la consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a expresidentes

Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), que es el organismo encargado de organizar esta votación, dijo a CNN que se trata de la primera consulta de México que se hace en un marco legal establecido.

"Es la primera (consulta popular) que hace el INE y la primera que se hace en un marco legal general en el país. Ha habido antecedentes de consultas a nivel municipal o estatal sobre la base de marcos legales locales, o algunas consultas incluso nacionales promovidas por partidos u otro tipo de organizaciones. En ese sentido, esta es una primera vez nacional en la que este mecanismo de democracia directa se pone en práctica", señaló Espadas Ancona.

Sin embargo, para llegar a este punto, hubo todo un proceso, que abarcó reformas constitucionales, a la ley y discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Cuándo se aprobó la consulta popular que podría enjuiciar a expresidentes?

Fue un proceso largo. En noviembre 2018, el todavía presidente electo aseguró en una entrevista con Carmen Aristegui que realizaría una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de México que estuvieron en el cargo de 1988 a 2018.

No obstante, primero tuvieron que llegar reformas al artículo 35 de la Constitución Política del país.

Esas reformas se aprobaron por los Congresos locales del país en noviembre de 2019 y luego se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre del mismo año, con lo que entraron en vigor. En este momento es cuando realmente comenzó el camino para tener la consulta popular que ahora se está promocionando.

El 15 de septiembre de 2020, López Obrador, ya con más de un año y medio en el cargo, propuso de manera formal al Senado de la República la pregunta para la consulta popular, la cual decía lo siguiente:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, el Congreso puede convocar a una consulta popular a petición del presidente de la República.

Una vez completada la petición del presidente, la Suprema Corte recibió el mismo 15 de septiembre la solicitud de consulta popular del Senado. Y, menos de un mes después, la Corte avaló la consulta popular, pero con un cambio en la pregunta.

¿Cuál es la pregunta que se verá en la consulta popular?

Mientras que la pregunta que propuso López Obrador al Senado incluía los nombres de expresidentes, la Corte los eliminó para hacerla de corte general y en el marco de la ley.

La pregunta, por ende, quedó de esta manera y es la que se verá en las boletas de votación:

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". La reacción de los expresidentes La reacción más extensa fue de parte del expresidente Felipe Calderón, quien dio a conocer su postura en una serie de tuits el 15 de septiembre, mismo día en que López Obrador hizo la petición de consulta popular al Senado. "Petición de López Obrador de consulta de juicio a expresidentes es violatoria de garantías elementales: presunción de inocencia, debido proceso legal, justicia por tribunal independiente, investigación exclusiva del Ministerio Público, protección de vida, honra y dignidad", escribió Calderón en el primer mensaje de un hilo de siete tuits. Petición de @lopezobrador_ de consulta de juicio a ex Presidentes, es violatoria de garantías elementales: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 15, 2020 En este contexto, la reacción del expresidente Vicente Fox llegó el día en que la Suprema Corte avaló la consulta popular con el cambio en la pregunta; es decir, el 1 de octubre de 2020. Fox retuiteó un mensaje del empresario Claudio X. González Guajardo, quien se ha posicionado como uno de los mayores opositores al gobierno de López Obrador. En dicho retuit, el expresidente recalcó que se trataba de un día penoso para la democracia. Muy, pero muy penoso.En donde estamos y a donde vamos??Nos están llevando al baile!!Despertemos Mexicanos!! https://t.co/S771UWDSOA — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 2, 2020 Y un día después, Fox volvió a a hablar sobre el tema, llamando "lacayos" al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y a otros cinco ministros del cuerpo. Siiiiiiii Que vergüenza la Corte, mejor dicho el Presidente Saldivar y sus 5 lacayos.Que triste para México!!!Ahora quien podrá salvarnos??TÚ y YO, no hay más!! https://t.co/iRrebatAxF — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 2, 2020 Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto no han hecho comentarios respecto de la consulta popular que los podría llevar a juicio. ¿Cuándo será la consulta popular? Cuando López Obrador entregó la petición de consulta popular al Senado el 15 de septiembre, se planteaba la posibilidad de que fuera al día de las siguientes elecciones federales; es decir, el 6 de junio de 2021. Sin embargo, la fecha oficial no se definió hasta finales de octubre, luego de la publicación de la convocatoria oficial en el DOF. Entonces, la fecha de la consulta popular será el domingo 1 de agosto. En mayo de 2021 se publicaron reformas a la Ley Federal de Consulta Popular, donde se estableció que "la consulta o consultas populares a que convoque el Congreso se realizarán el primer domingo de agosto", lo cual terminó de afianzar en el marco legal la fecha de la consulta que involucra a expresidentes. Diputado electo defiende consulta ciudadana en México 0:51 ¿Qué es la consulta popular y por qué es importante en este caso? De acuerdo con el artículo 4 de esa ley, "la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación". Como señaló el consejero de INE Espadas Ancona, la consulta que se llevará a cabo el 1 de agosto es importante porque es la primera que se hace en la historia del país en un marco legal específico y detallado a nivel federal. El INE destaca que se trata de una consulta para que "sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado". Si bien ya no se menciona a los expresidentes de forma explícita, están incluidos dentro de la naturaleza de la pregunta. Sin embargo, para que el resultado de la consulta popular sea vinculante (es decir, que realmente se puedan comenzar acciones legales), se necesita la participación de 40% de la lista nominal de electores en México, según el artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular. En las elecciones federales del 6 de junio, la lista nominal ascendía a 93.676.029 electores, incluyendo ciudadanos en el exterior 93.676.029 electores, incluyendo ciudadanos en el exterior; por tanto, es necesario que voten más de 37 millones de personas para que la consulta sea vinculante. ¿Qué se verá en la boleta? Los mexicanos que vayan a emitir su voto el 1 de agosto verán una papeleta con la pregunta que se aprobó. La papeleta además incluirá una breve descripción del tema que se está consultando, "cuadros para votar 'Sí' o 'No', la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del presidente del Consejo General del INE y de su secretario ejecutivo", según el Instituto Nacional Electoral. Las personas podrán votar en la mesa receptora correspondiente a su sección electoral, la cual pueden revisar en su credencial para votar. Uuc-kib Espadas agregó que el 88% de los electores podrán votar en la misma ubicación que en las elecciones del 6 de junio; sin embargo, el otro 12% no porque las casillas disminuyeron (son apenas una tercera parte de las de los comicios pasados). No obstante, si tienes dudas sobre dónde te toca votar, puedes dar clic en este párrafo para ver la ubicación preliminar de todas las casillas a nivel nacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.