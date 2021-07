No te dejes engañar bajando la guardia ante el covid-19, dice el director general de Sanidad de EE.UU.

(CNN) -- Aunque las vacunas han ofrecido a muchos estadounidenses la esperanza de frenar la pandemia de covid-19, los funcionarios están luchando por conseguir que las tasas estén donde deben estar. Y después de haber sido engañados por el virus antes, el director general de Sanidad de EE.UU. dice que ahora es el momento de ser cautelosos.

"Ha habido muchas ocasiones en las que el covid-19 nos ha engañado, cuando los casos se redujeron y pensamos que estábamos libres y luego los casos volvieron a aumentar", dijo el Dr. Vivek Murthy a Anderson Cooper de CNN.

"Significa que no debemos bajar la guardia hasta que los casos no solo desciendan sino que se mantengan bajos, y ahora mismo los casos realmente están aumentando. Los casos están aumentando, las hospitalizaciones están aumentando, las tasas de mortalidad están aumentando", advirtió Murthy.

El promedio de nuevos casos diarios esta semana ha aumentado un 66% con respecto a la semana pasada y un 145% con respecto a hace dos semanas, ya que los casos aumentan en 44 estados, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, las hospitalizaciones aumentaron un 26% con respecto a la semana pasada.

Variante delta envía a más jóvenes al hospital en EE.UU. 0:36

Y el 99,5% de las muertes se producen entre los no vacunados, dijo Murthy a Dana Bash de CNN en "State of the Union" el domingo, una cifra citada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC, por sus siglas en inglés). a principios de mes.

En medio de las crecientes métricas de covid-19 y la propagación de la variante delta altamente transmisible, más de la mitad de EE.UU. aún no está completamente vacunada, según los CDC. Se trata de un obstáculo que se ha vuelto cada vez más preocupante para los expertos en salud a medida que aumenta la resistencia a la vacunación con la difusión de información errónea.

El Dr. Anthony Fauci dijo que Estados Unidos puede esperar un brote "latente" durante "un período de tiempo considerable" si muchos de los que están resistiendo no se vacunan.

Algunos hospitales ya están abrumados nuevamente por pacientes con covid-19, dijo Murthy.

"Me rompe el corazón ver lo duro que están trabajando (los médicos), lo exhaustos que están", dijo Murthy. "Muchos de ellos sufren depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, como resultado del estrés que han soportado durante esta pandemia".

Infecciones en personas vacunadas contra el covid-19, ¿quién es más vulnerable y cómo prevenirlas?

Pedido para vacunarse contra el covid-19

Murthy instó a los estadounidenses a vacunarse. Si no es por ellos mismos, entonces por los trabajadores de la salud que necesitan protección contra el agotamiento y los niños que aún no son elegibles para la protección proporcionada por la vacuna.

Incluso si los padres están vacunados, usar una mascarilla en áreas de alto riesgo de transmisión es "lo correcto", dijo. Murthy, padre de dos hijos, de 3 y 4 años. Aseguró que toma tales precauciones porque "quiero tomar todas las medidas posibles para proteger a mis hijos".

¿Puedo beber alcohol si me vacuno contra el covid-19? 0:56

"Nuestros niños que no pueden vacunarse dependen de que nosotros nos vacunemos para protegerlos de la propagación del virus. Somos sus escudos", dijo Murthy. "Incluso si no quiere hacerlo usted mismo, considere vacunarse para proteger a los niños de su comunidad. Ellos dependen de nosotros", añadió.

Variante delta envía a más jóvenes al hospital en EE.UU. 0:36

Covid-19 en Latinoamérica: Gobiernos piden no bajar la guardia ante la propagación del coronavirus

Los riesgos ante el regreso a clases

Además de proteger a los niños de las infecciones, muchos expertos y funcionarios han enfatizado la importancia de que regresen al salón de clases de manera segura.

La mayoría de los niños tienen un riesgo menor que los adultos de contraer enfermedades graves por covid-19. Y los beneficios de aprender en un salón de clases superan los riesgos, dijo la Dra. Greta Massetti, miembro del equipo de respuesta de emergencia al covid-19 de los CDC.

"Sin embargo", agregó, "para algunas familias, particularmente aquellas con niños o miembros de la familia que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por covid-19, o que no pueden vacunarse, esas familias podrían sentirse más cómodas con una opción de aprendizaje remoto este otoño".

La Asociación de Pediatría recomienda máscaras en las escuelas

El lunes, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) publicó una nueva guía para las escuelas que respalda el aprendizaje en persona y recomienda el uso universal de mascarilla en las escuelas para todas las personas mayores de 2 años.

"La AAP cree que, en este punto de la pandemia, lo que sabemos sobre las bajas tasas de transmisión en la escuela cuando se utilizan las medidas de prevención adecuadas, junto con la disponibilidad de vacunas eficaces para los mayores de 12 años, que los beneficios de la escuela en persona superan los riesgos en todas las circunstancias", dijo la guía.

Casos de covid-19 aumentan en EE.UU. 0:40

La guía difiere en parte de las recomendaciones de los CDC, que recomiendan que todas las personas que no estén completamente vacunadas usen mascarillas en el interior de las escuelas.

Pero Fauci dijo que los CDC dejan flexibilidad para que las localidades tomen decisiones basadas en su situación.

Y cuando hay una alta tasa de propagación del virus en una comunidad y una baja proporción de personas vacunadas, "realmente deseas dar un paso más, una milla adicional, para asegurarte de que no haya mucha transmisión, incluso infecciones entre las personas vacunadas", dijo Fauci. "Solo quieren estar más seguros".

Hay algunos estados, incluidos Connecticut, Hawai, Nuevo México, Nueva York, Virginia y Washington, que siguen las pautas de la AAP para exigir mascarillas entre los estudiantes de K-12, independientemente de su estado de vacunación.

Pero un análisis actualizado de CNN ha encontrado que al menos nueve estados (Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Vermont) han promulgado leyes que prohíben a los distritos exigir máscaras en las escuelas.

Twitter suspende temporalmente a la republicana Marjorie Taylor Greene por desinformación sobre vacunas

Los líderes locales instan a los residentes a que se vuelvan a poner las mascarillas por el covid-19

Si bien algunos estados se mantienen alejados de los mandatos de uso de mascarillas, otros están adoptando un regreso a las medidas preventivas.

A medida que California informa un aumento en los casos a niveles no vistos desde febrero, cuando los casos nuevos disminuyeron después de un aumento invernal, aproximadamente la mitad de la población del estado está nuevamente bajo mandatos y recomendaciones de máscaras.

Menores de 12 años, a la espera de vacuna contra covid 1:20

"Esto es inevitable", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre los nuevos requisitos y recomendaciones. "Si queremos acabar con esta pandemia de una vez por todas, si queremos pasar la página, podemos hacerlo en cuestión de semanas, no de meses. Es tan simple como esto: si no estás vacunado, vacúnate".

En Massachusetts, los funcionarios de Provincetown emitieron un aviso de salud pública el lunes, en el que aconsejaban encarecidamente al público que usara máscaras y se vacunara si aún no lo había hecho. El aviso de salud pública se produce en medio de un aumento de casos en Provincetown después del fin de semana festivo del 4 de julio, según el aviso.

Estos mitos sobre las vacunas contra el covid-19 no tienen fundamento y, en realidad, nos hacen retroceder

El aviso también establece que se recomienda encarecidamente a los lugares con "alta densidad donde no se puede lograr el distanciamiento social que hagan cumplir la verificación de la vacuna antes de la admisión".

Nueva Jersey también está experimentando un aumento de las tasas, con un índice de positividad aumentado al 2,5% y un aumento del 20% en los pacientes no vacunados en los hospitales, dijo la comisionada de salud estatal, Judy Persichili. Pero el estado no volverá a un mandato de máscara en este momento.

"Seguimos sintiéndonos cómodos donde estamos, pero tenemos esto con los ojos encima. Y nuestra preferencia más, más, fuerte es no volver atrás", dijo el gobernador Phil Murphy.

Deidre McPhillips, Lauren Mascarenhas, Sarah Braner, Naomi Thomas, Jacqueline Howard y Elizabeth Stuart, Cheri Mossburg, Kay Jones y Christina Bowllan de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.