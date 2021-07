Cómo ver el viaje de Jeff Bezos al espacio

Nueva York (CNN Business) -- Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, está a punto de lanzarse en un viaje supersónico al borde del espacio.

Volará a bordo de New Shepard, una cápsula suborbital y un sistema de cohetes construido por su compañía espacial Blue Origin. También llevará algunos invitados en este viaje inaugural: su hermano, Mark Bezos; Wally Funk, piloto de 82 años y una de las mujeres de "Mercury 13"; y un recién graduado de la escuela secundaria de 18 años llamado Oliver Daemen, quien será el primer cliente que paga a bordo de New Shepard.

Jeff Bezos irá al espacio durante 11 minutos. ¿Cuán arriesgado es esto?

La excursión, que durará aproximadamente 11 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje, comenzará desde las instalaciones de Blue Origin en un terreno extremadamente remoto cerca de Van Horn, Texas, que está a unas dos horas de El Paso, el martes 20 de julio a las 8 am CT o 9 am ET, si el clima lo permite.

Este es el lugar de donde despegará Jeff Bezos 3:18

El público podrá ver todo el asunto en la transmisión en vivo de Blue Origin, que comenzará a transmitirse a las 6:30 am CT / 7: 30 am ET. Los espectadores pueden esperar tomas exteriores del cohete y la cápsula mientras despega hacia el cosmos. (Las tomas del interior, y las expresiones faciales de Bezos, no se publicarán hasta después del vuelo).

CNN también tendrá periodistas en tierra y un blog en vivo.

FOTOS | 20 años de turismo espacial

También se espera que Blue Origin organice una rueda de prensa posterior al vuelo con Bezos y sus compañeros de viaje.

Aquí hay un desglose de todos los momentos importantes del día (Nota: T- indica "tiempo antes del despegue". Si todo va según lo planeado, "T" será a las 9 am ET. Si hay retrasos climáticos, la línea de tiempo a continuación se mantendrá , pero "T" cambiará):

Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk: la carrera multimillonaria del turismo espacial

T-90 minutos: Comienza la transmisión por Internet T-45 minutos: Los astronautas abandonan el centro de entrenamiento de Blue Origin rumbo a la plataforma de lanzamiento T-30 minutos: Los astronautas suben a la torre de lanzamiento. Si todo está "listo", subirán a bordo de la cápsula de la tripulación T-24 minutos: La escotilla de la cápsula New Shepard se cerrará T0: Despegue T+3 minutos (aproximadamente): La cápsula supera las 62 millas de altitud, un límite ampliamente reconocido del espacio exterior T+4 minutos (aproximadamente): La cápsula alcanza la parte superior de su trayectoria de vuelo y los pasajeros pasan unos minutos en ingravidez T+8 minutos: El cohete propulsor de New Shepard aterriza en una plataforma de tierra cercana T+11 minutos: La cápsula de la tripulación de New Shepard, con paracaídas desplegados, aterriza cerca T+22 minutos: La escotilla se abre y los astronautas desembarcan T+30 minutos: La transmisión web concluye T+2 horas (aproximadamente): Comienza la conferencia de prensa con Bezos y otros astronautas

Jeff Bezos irá al espacio, conoce todos los detalles 1:00

