Estos mitos sobre las vacunas contra el covid-19 no tienen fundamento y, en realidad, nos hacen retroceder

(CNN) -- Los estadounidenses tienen una forma fácil de acabar con el covid-19, que permitiría reabrir más negocios de forma segura, reduciría la necesidad de utilizar mascarillas y ayudaría a prevenir la aparición de variantes más peligrosas.

Pero muchos no quieren vacunarse, a medida que se extienden los mitos y los malentendidos.

A mediados de julio, menos del 60% de los estadounidenses de 12 años o más que reúnen los requisitos necesarios están totalmente vacunados.

Esto es un gran problema por varias razones:

Más del 97% de las personas que ingresan ahora al hospital por covid-19 no están vacunadas, dijo la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) a mediados de julio. Entre ellos se encuentran niños y adultos jóvenes previamente sanos. (Más adelante se hablará de ello). A menos que más personas se vacunen, es posible que nunca alcancemos la inmunidad de rebaño. Cuanto más tiempo permanezca la gente sin vacunar, más posibilidades tendrá el virus de mutar. Y si las mutaciones son significativas, podrían dar lugar a cepas más problemáticas que podrían evadir las vacunas. El llamado "covid largo" es real. Incluso los jóvenes deportistas han sufrido disfunción cognitiva, dolores en el pecho y dificultad para respirar meses después de la infección."Incluso para los jóvenes que consideran que su riesgo de covid grave es bajo, las consecuencias a largo plazo pueden ser bastante graves", afirmó el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud.

Pero los mitos generalizados y las preocupaciones innecesarias se interponen en el camino. He aquí algunos de los motivos más populares para no vacunarse y por qué los médicos quieren aclarar las cosas:

"No quiero contraer el virus covid-19 de la vacuna"

Es literalmente imposible contraer covid-19 a través de cualquiera de las vacunas utilizadas en EE.UU. porque ninguna de ellas contiene ni siquiera un trozo de coronavirus real.

Así es como se fabricó cada vacuna.

¿En qué se diferencian las vacunas en carrera? 1:27

"No sabemos cuáles son los efectos secundarios a largo plazo"

Cualquier efecto secundario adverso de las vacunas casi siempre "aparece en las dos primeras semanas, y ciertamente en los dos primeros meses", dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

Por eso, él y muchos otros expertos en salud pidieron a la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) que esperara al menos dos meses después de que los participantes en el ensayo hubieran sido inoculados antes de considerar la posibilidad de dar una autorización de emergencia a las vacunas contra el covid-19.

"Si hubiera problemas... se harían evidentes en los dos meses siguientes a la vacunación", dijo. "Eso es lo que ha esperado la FDA".

Los efectos secundarios más graves de las vacunas en la historia se han detectado todos en un plazo de seis semanas, dijo el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA.

Olivia Rodrigo apoya campaña de vacunación de la Casa Blanca 2:36

"Yo diría, por favor, díganme qué vacuna ha demostrado causar un efecto secundario a largo plazo que no se haya detectado en los dos primeros meses", dijo Offit, cocreador de la vacuna contra el rotavirus que ha estudiado inmunología durante más de cuatro décadas.

"La vacuna contra la viruela podía provocar una inflamación del músculo cardíaco. La vacuna oral contra la poliomielitis era una causa poco frecuente de poliomielitis: se producía en aproximadamente 1 de cada 2,4 millones de dosis. ... La vacuna contra la fiebre amarilla es una causa poco frecuente de ... fiebre amarilla. Todas ellas se produjeron en las seis semanas siguientes a la administración de la dosis", dijo.

No te asustes si tienes estos efectos secundarios de la vacuna contra el covid-19: pueden ser una buena señal

Puede haber efectos secundarios muy raros que no se detectan inmediatamente en los ensayos clínicos. Pero eso se debe a la rareza extrema de esos efectos secundarios, "no porque sea un problema a largo plazo", dijo Offit.

"A veces no se detectan inicialmente porque son extremadamente raros, así que no se va a detectar un riesgo de uno en un millón en un ensayo con 44.000 personas", dijo.

Pfizer/BioNTech y Johnson & Johnson contaron con unos 44.000 participantes en cada uno de sus ensayos. La mitad de los voluntarios fueron vacunados y la otra mitad recibió placebos.

El ensayo de Moderna contó con unos 30.000 participantes, la mitad de los cuales recibieron vacunas y la otra mitad placebos.

Y como el coronavirus es muy contagioso, ya que mata a más de medio millón de estadounidenses y deja a muchos supervivientes con complicaciones a largo plazo, es mucho mejor vacunarse.

"Ya tuve covid-19, así que no necesito vacunarme"

Incluso si ya te contagiaste de covid-19, deberías vacunarte porque la inmunidad que obtienes con la vacuna probablemente será más larga o más fuerte que la inmunidad que obtuviste después de infectarte, dicen los expertos en salud.

Lo destacado de la semana: ¿cuánto dura la inmunidad de alguien que superó el covid-19?

"Esto es cierto para una serie de vacunas: la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) induce la inmunidad mejor que la infección natural. La vacuna contra el tétanos también lo hace", afirma Offit.

En lo que respecta a las vacunas de dos dosis, las de Pfizer/BioNTech y Moderna, las personas que ya han sido vacunadas contra el coronavirus deberían recibir ambas dosis, dijo la doctora Leana Wen, médico de urgencias.

Esas vacunas fueron estudiadas en personas que tomaron ambas dosis, y eso es lo que los expertos saben que es efectivo. No está claro cuánto tiempo puede durar la protección tras una sola dosis.

Vacuna Pfizer/BioNTech contra el covid-19: inmunidad, efectividad contra la variante delta y lo que sabemos hasta ahora

"Tampoco sabemos cuánto tiempo durará la protección después de tener el coronavirus, por lo que hay que seguir vacunándose (completamente)", dijo Wen.

"La vacuna podría perjudicar mi fertilidad"

"Esto es un sinsentido total", dijo Offit.

No hay pruebas de que la gente haya perdido la fertilidad a causa de las vacunas contra el covid-19.

Al parecer, el rumor comenzó con el mito de que la proteína de la espiga del coronavirus, que se imita cuando se vacuna, también imita la proteína de la superficie de las células de la placenta, dijo Offit.

"Así que la falsa noción era que cuando se produce una respuesta inmune a la proteína del pico del SARS-CoV-2, también se estaba produciendo inadvertidamente una respuesta a una proteína de la placenta, lo que haría menos probable que se fuera fértil", dijo Offit.

"Así que todo esto es una tontería. No es cierto".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. también dijeron que no hay relación entre ninguna vacuna y la fertilidad.

"Si estás intentando quedarte embarazada ahora o quieres hacerlo en el futuro, puedes recibir la vacuna covid-19 cuando esté disponible para ti", dicen los CDC.

"Actualmente no hay pruebas de que ninguna vacuna, incluidas las de covid-19, cause problemas de fertilidad".

Los beneficios de vacunarse si estás embarazada o intentas quedarte embarazada superan con creces los riesgos, ya que el embarazo hace que la persona corra un mayor riesgo de padecer la enfermedad de covid-19.

Y algunas investigaciones sugieren que las vacunas contra el covid-19 proporcionan cierto nivel de protección a los recién nacidos.

Esperando a tu bebé durante la pandemia 4:51

"No es asunto tuyo si no me vacuno"

Rechazar la vacuna contra el covid-19 en realidad afecta a mucha gente: a ti mismo, a tus seres queridos, incluso al país en su conjunto.

"Cuando la gente dice: '¿Qué te importa? Estás vacunado. Voy a elegir no vacunarme. Estás vacunado, así que estás bien'", eso hace tres suposiciones falsas, dijo Offit.

"En primer lugar, las vacunas no son 100% efectivas". Así que incluso si tus amigos y familiares están vacunados, pero tú no lo estás, puedes ser portador del virus y contagiarlo a tus seres queridos.

Y a medida que los estadounidenses vuelven a frecuentar bares, conciertos, eventos deportivos y cines, la necesidad de una vacunación masiva se vuelve aún más importante.

En segundo lugar, es un error pensar que todos los que quieren una vacuna pueden recibirla. Algunas personas están en quimioterapia contra el cáncer. "No pueden vacunarse, dependen de la manada para protegerse", dijo Offit.

Así que muchos de los estadounidenses más vulnerables cuentan con que sus compatriotas se vacunen.

Las personas no vacunadas contra el covid-19 corren el riesgo de sufrir el virus más grave de sus vidas, dice un experto

"Y en tercer lugar, al no vacunarse, o formar parte de un grupo de tamaño razonable de personas que deciden no vacunarse, se permite que el virus siga replicándose. Cuando se permite esto, creará mutaciones, que podrían causar variantes que son completamente resistentes a la inmunidad inducida por la infección natural o la vacunación".

En otras palabras: No vacunarse podría hacer que las vacunas sean menos eficaces. Y eso podría arruinar las vacunas de todo el mundo, haciendo retroceder al país en esta pandemia.

"Soy joven y sano, así que no necesito vacunarme"

Collins y otros médicos afirman que es fundamental que las personas jóvenes y sanas se vacunen. Este es el motivo:

Los jóvenes pueden sufrir complicaciones a largo plazo por el covid-19. Las personas jóvenes y sanas se han convertido en "enfermos de larga duración" de covid-19, sufriendo fatiga crónica, dolor en el pecho, dificultad para respirar y disfunción cognitiva meses después de la infección.

Un estudio realizado este año descubrió que el 30% de las personas que tuvieron covid-19 seguían teniendo síntomas hasta nueve meses después de la infección.

"El covid-19 no tiene que matarte para destrozarte la vida", dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina y cirugía de la Universidad George Washington.

Los jóvenes pueden ser transmisores fáciles del coronavirus. Se han producido múltiples brotes de covid-19 en campamentos de verano para jóvenes.

Más de 80 adolescentes y personal se contagiaron de covid-19 en campamento de verano en Illinois

Y con la propagación de la variante delta, más contagiosa, los hospitales de los estados menos vacunados están viendo más niños y adolescentes hospitalizados con covid-19.

"El virus de este año no es el del año pasado", dijo la Dra. Catherine O'Neal, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Regional Nuestra Señora del Lago en Baton Rouge, Louisiana.

"Está atacando a nuestras personas de 40 años. Está atacando a nuestros padres y abuelos jóvenes. Y está atacando a nuestros niños". A mediados de julio, la unidad covid-19 de O'Neal tenía más pacientes de 20 años sin problemas de salud previos, dijo.

En Missouri, "la gente que está en los últimos años de la adolescencia e incluso en los primeros de la veintena está siendo hospitalizada y necesita respiradores", dijo Katie Towns, directora en funciones del Departamento de Salud del Condado de Springfield-Greene.

EE.UU. envía equipo de apoyo de covid-19 al suroeste de Missouri tras aumento de casos y hospitalizaciones por variante delta

Los adultos jóvenes pueden ser víctimas de su fuerte sistema inmunitario. Los médicos han observado que algunos pacientes jóvenes, previamente sanos, sufren tormentas de citoquinas por covid-19. Eso es básicamente cuando el sistema inmunológico de alguien reacciona de forma exagerada, causando potencialmente una inflamación severa u otros síntomas graves.

¿Qué mecanismos inmunológicos ocasionan que un paciente con covid-19 se agrave?

"Hemos visto a personas que llegan a nuestro hospital, gente muy joven (de veintitantos años)... que tienen que ser puestos en un ECMO, que es básicamente una máquina cardiopulmonar, durante días o incluso semanas porque llegan con cardiomiopatía, que es una respuesta a una tormenta de citoquinas", dijo Reiner.

"Estas vacunas solo tienen autorización de uso de emergencia, no la aprobación completa de la FDA"

Es cierto que las vacunas contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson tienen la autorización de uso de emergencia de la FDA y no la aprobación completa todavía.

Pero eso es solo porque no ha pasado suficiente tiempo para demostrar cuánto tiempo siguen siendo eficaces las vacunas, dijo Offit.

"Francamente, la única diferencia real fue la duración del seguimiento", dijo. "Normalmente, se quiere comprobar la eficacia durante uno o dos años".

Pero con las vacunas contra el covid-19, "no se podía hacer eso. No se podía hacer un estudio de uno, dos o tres años... porque el virus estaba matando a cientos de miles de personas. Así que queríamos sacarla".

Offit subrayó que la condición de autorización de emergencia de las vacunas no significa que sean menos seguras. Como miembro del comité asesor sobre vacunas de la FDA, Offit dijo que las vacunas se revisan con el mismo nivel de escrutinio que si se obtuviera una aprobación completa.

Offit dijo que confía en que las vacunas obtendrán la aprobación completa de la FDA.

"Los datos de efectividad y eficacia en los ensayos de fase 3 y ahora en el mundo real... son excelentes", dijo.

La FDA concede la revisión prioritaria a la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech; se espera una decisión sobre su aprobación para enero de 2022

Además, los ensayos de la vacuna mostraron "excelentes respuestas inmunitarias celulares, es decir, las llamadas células T auxiliares". Offit dijo que eso es una buena señal de que estas vacunas dan una protección fuerte y duradera.

"Mi fe me protegerá, así que no necesito vacunarme"

Entre los grupos religiosos de EE.UU., "los protestantes evangélicos blancos son los más propensos a decir que se negarán a vacunarse (26%), con un 28% adicional que se muestra indeciso", según un estudio realizado esta primavera por el Public Religion Research Institute y el Interfaith Youth Core.

Algunos expertos afirman que el sentimiento antivacunas entre los evangélicos está alimentado por la desconfianza en el gobierno, la ignorancia sobre el funcionamiento de las vacunas y la desinformación.

"Si crees que Dios nos creó a su imagen y semejanza, incluyendo la capacidad de pensar y razonar, hemos sido capaces de pensar y razonar muchas de estas enfermedades" gracias a la vacunación, dijo Offit.

"Ya no morimos de viruela. Los niños ya no quedan permanentemente paralizados por la polio en Estados Unidos. Es algo bueno. Eso es porque Dios nos dio un cerebro para pensar y razonar. Así que úsenlo".

OPINIÓN | Suficiente: es hora de hacer que las vacunas sean obligatorias

"Puede que no pueda pagar una vacuna"

"Todo es gratis. El gobierno está pagando por esto", dijo Offit.

Este es un mensaje que los funcionarios públicos podrían explicar mejor, dijo.

"Nunca oigo que las describan como gratuitas, creo que porque siempre se da por hecho que la gente sabe que son gratuitas", dijo Offit. Pero "tal vez para todos esos anuncios que se ven en la televisión... deberían dejar claro que no hay que pagar esto".

Para aquellos que no tengan acceso a Internet, Offit dijo que sería una buena idea que los departamentos de salud estatales o locales enviaran folletos por correo explicando cuándo y cómo pueden vacunarse, y recordándoles que es gratis.

En resumen: No vacunarse puede suponer un retroceso para todos

Si quieres protegerte a ti mismo, a tus amigos, a tu familia y a la economía, vacúnate. De lo contrario, serás parte del problema, no de la solución.

"Este virus sigue mutando", dijo Offit. "Lo que más me preocupa es que este virus mute hasta el punto de que la inmunidad inducida por la infección natural o la vacunación no funcione en absoluto. Esa es la razón más importante para vacunar".

Cuanto más tiempo circule un virus entre personas no vacunadas, más oportunidades tendrá de mutar. Y si las mutaciones son significativas, pueden dar lugar a variantes más problemáticas, incluidas algunas que podrían escapar parcial o totalmente a la protección de la vacuna.

"Ya está empezando a suceder", dijo Offit, citando las variantes B.1.351 y P.1. Aunque las vacunas siguen siendo eficaces contra esas cepas, "estas variantes han empezado a escapar de la inmunidad de la infección natural o de la inmunización. No se escapan del todo, pero han empezado a hacerlo".

Variantes de interés y variantes preocupantes del covid-19: esto es lo que sabemos

Así que la clave para acabar con esta pandemia no es simplemente vacunarse. Es vacunarse lo antes posible, antes de que el virus mute en variantes que no podamos controlar con nuestras vacunas actuales.

"La vacuna es la vía más importante para acabar con esta pandemia. Eso significa que tenemos que vacunar a todo el mundo en nuestro país", dijo el Dr. Vivek Murthy, Cirujano General de los Estados Unidos.

"Ahora lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vacunarnos. Segundo: dar la vuelta y mirar a nuestros familiares y amigos y preguntarles si se van a vacunar. Si necesitan ayuda, eso es lo que tenemos que hacer".

-- Ryan Prior, Richard Allen Greene y Megan Marples de CNN contribuyeron con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.