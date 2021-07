Filtran fotografía de un expresidente de Panamá con un leopardo muerto

(CNN Español) -- El expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, fue fotografiado al lado de un leopardo muerto y con un arma en la mano durante una aparente cacería.

Pérez Balladares, quien gobernó al país entre 1994 y 1999 con el Partido Revolucionario Democrático, la misma organización política del actual presidente Laurentino Cortizo, admitió que la fotografía le pertenecía después de que circulara en las redes sociales.

"Algún despistado subió una foto de mis cacerías a redes sociales. No le debo explicación a nadie de mis actividades privadas. A los que tanto odio han expresado: espero que no acepten tampoco la pesca ni coman productos animales. ¡Coman odio, envidia y rencor!", escribió el expresidente en Twitter.

"No sé quién subió la foto; es algo privado sobre lo cual no tengo nada que comentar! Ojalá algún día se investigue la realidad: Si no hubiera cacería organizada y en consecuencia, áreas protegidas, la presión humana en África hubiera acabado con los animales salvajes", contestó el exmandatario a CNN a través de mensaje de texto, cuando se le pidió detalles de la fotografía, su reacción de que se filtrara y las críticas recibidas en las redes sociales.

CNN también solicitó la reacción al Ministerio del Ambiente de Panamá, pero no hicieron comentarios.

Se desconoce la fecha de la imagen, dónde fue captada y cómo pudo filtrarse la polémica foto.

Dos organizaciones ambientalistas criticaron a Pérez Balladares. Una de ellas, la Sociedad Mastozoológica de Panamá, dedicada al estudio de mamíferos silvestres, le pidió que recapacite. Su presidente, Rafael Samudio, le dijo a CNN que hay que ser consciente de que hay especies muy amenazadas en todos los continentes, y que si bien la cacería deportiva es una actividad permitida en algunos países "estás eliminando a un ser vivo que es parte del ecosistema".

"Casi todos los felinos están en amenaza de extinción en el mundo. No son poblaciones grandes como se ve en documentales, por lo cual, en pleno siglo XXI, se esperaría que quienes nos representan sean ejemplo para la sociedad y líderes que piensen en qué tipo de actividad de cacería se hace y de qué especie", agregó.

Frente a lo expresado por Pérez Balladares, el ambientalista recordó que hasta en la pesca se están dictando condiciones para proteger el ecosistema. “En este tema no se puede pensar ‘es mi vida y yo hago lo que quiera’, porque eso trae consecuencias ambientales y hasta epidemias, porque, por ejemplo, los felinos se comen a los roedores, portadores de muchos virus", explicó.

Ricardo Moreno, de la Fundación Yaguara, organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del jaguar y su hábitat, destacó a CNN que en Panamá todos los felinos, como el jaguar y otras especies, están protegidos por las leyes nacionales y su cacería está prohibida en el país.

"Desafortunadamente algunos países permiten cazar a los leopardos, aunque estén en peligro. Creo que estos países deberían de aprender de países como Panamá en donde las leyes los protegen", agregó.

