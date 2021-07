Autoridades de EE.UU. denuncian violencia contra religiosos en Cuba

(CNN) -- “Nos horrorizan los reportes de violencia severa contra miembros del clero en el interior de Cuba”, publicó este miércoles en Twitter Julie Chung, la secretaria de Estado adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

Chung agregó que el padre Castor José Álvarez Devesa de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Camagüey fue golpeado, detenido y que luego fue liberado, maltrecho y con moretones.

“Funcionarios cubanos: detengan la violencia” escribió Chung a la vez que envió un mensaje a Álvarez Devesa. “Padre, su luz nos ilumina a todos”, finalizó.

La detención del sacerdote se supo el lunes por un mensaje en la cuenta de Facebook en la Ermita de la Caridad en Miami. “Padre Castor José Alvarez, golpeado y secuestrado por la dictadura cubana durante las protestas del 11 de julio en Cuba. ¡Exigimos su liberación inmediata!”, denunciaba la publicación. Esa misma noche, el padre Álvarez informaba de su excarcelación en un video que circuló en redes sociales.

“Ya no estamos detenidos, estoy en casa. Gracias a todos los que han pedido por mí a Dios y han pedido que yo estuviera en libertad”, dijo el padre.

Álvarez Devesa explicó que el domingo, cuando empezaron las manifestaciones contra el gobierno en la isla, “me puse a rezar para ver qué hacía y realmente no pude llegar a mi casa, sino que me dirigí hacia donde estaban los manifestantes buscando acompañarlos. Así que los acompañé”.

El religioso dijo que su intención era evitar que hubiera confrontaciones y violencia.

“Bueno al final, tratando de evitar una violencia hacia alguien he recibido yo un golpe con un bate, pero bueno estamos bien gracias a Dios y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia que no haya esa fuerza sino que tengamos la paz y la justicia”, relató el padre.

CNN intentó contactar al padre Castor a través de sus redes sociales para conocer más detalles de lo sucedido pero no ha recibido respuesta.

Una fuente de la Policía Nacional Revolucionaria en Camagüey le dijo a CNN que varias personas fueron detenidas en las manifestaciones el domingo fueron detenidas para verificar la intención de su presencia el lugar y que si el padre fue liberado, fue porque se confirmó que actuaba “en son de paz”.

En un comunicado emitido el lunes, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba condenó la violencia en las manifestaciones y pidió tolerancia.

“No se llegará a una solución favorable por imposiciones, ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercite la escucha mutua, se busquen acuerdos comunes y se den pasos concretos y tangibles que contribuyan, con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la Patria “con todos y para el bien de todos”, dice parte del documento.

