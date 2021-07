Estas ciudades tienen las peores 'islas de calor', y las temperaturas pueden aumentar entre 5,5 y 11 grados en unas cuadras

(CNN) -- Dentro de las ciudades hay lugares donde el calor del verano puede aumentar drásticamente y se observan cambios de temperatura gigantes en cuestión de cuadras. Los barrios con poca cobertura de árboles, pocas áreas con césped y mucho concreto pueden tener temperaturas entre 5,5 y 11 grados Celsius por encima de las áreas circundantes.

Durante las olas de calor, estas llamadas 'islas de calor urbanas' son mortales. El calor extremo es una consecuencia invisible pero peligrosa del cambio climático causado por el hombre, que en promedio mata a más personas por año que cualquier otro evento relacionado con el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El efecto de la 'isla de calor urbano' amplifica las temperaturas ya agobiantes de una ola de calor: las áreas con mucho asfalto, edificios y autopistas tienden a absorber la energía del sol y después irradian calor. Las áreas con espacios verdes como parques, ríos y calles arboladas absorben menos energía solar.

Y algunas ciudades enfrentan una situación peor que otras. Investigadores de Climate Central, una organización que se enfoca en los impactos de la crisis climática, analizaron las 'islas de calor urbano' en 158 ciudades de Estados Unidos e hicieron un ranking de las 20 peores en lo que respecta al calor urbano.

Nueva Orleans Newark Ciudad de Nueva York Houston San Francisco Boston Chicago Miami Baltimore Providence Sacramento Salinas, California Burlington, Vermont Bend, Oregon Cleveland Detroit Erie, Pennsylvania Fresno,California Lafayette, Louisiana McAllen, Texas

Andrew Pershing, director de ciencia sobre el clima de Climate Central, dijo que los resultados fueron de alguna manera inesperados.

"En cualquier cosa que incluya 'urbano' en el nombre, te sorprende si la ciudad de Nueva York y Chicago y lugares como ese no ocupan un lugar alto en la lista", dijo Pershing. "Pero ciertamente me sorprendió no ver lugares como Phoenix, Las Vegas, Reno en la lista".

Los impactos del calor extremo en la salud

Sin embargo, según dijo, esas ciudades tienen más experiencia con el calor y están usando materiales más livianos para pavimentar carreteras, por ejemplo, en lugar del asfalto negro que literalmente puede derretirse cuando las temperaturas son altas.

El calor extremo tiene múltiples impactos en la salud. La hipertermia, que ocurre cuando el cuerpo no puede enfriarse a sí mismo de manera eficiente, puede afectar a cualquiera que esté expuesto al calor extremo durante demasiado tiempo. La contaminación del aire tiende a intensificarse en los días calurosos, lo que puede irritar los pulmones. Las personas con enfermedades cardiovasculares son particularmente vulnerables cuando hace calor, que aumenta el riesgo de un ataque cardíaco.

Investigaciones recientes han demostrado que los vecindarios con mayoría de habitantes negros y de tez oscura sufren de manera desproporcionada los efectos del calor urbano en comparación con sus contrapartes blancos.

Los residentes con ingresos bajos y las comunidades de color tienden a estar en áreas que carecen de cobertura de árboles, espacios verdes y acceso a centros de enfriamiento, había dicho anteriormente a CNN Vivek Shandas, profesor de Adaptación Climática y Política Urbana en la Universidad Estatal de Portland.

Muchas de las personas en estas comunidades tienen trabajos al aire libre, en los que están expuestos al calor durante muchas horas, para pagar el alquiler de apartamentos que no tienen sistemas de enfriamiento adecuados, dijo Shandas.

Muertes en medio de las temperaturas récord

Las autoridades dijeron la semana pasada que la ola de calor del noroeste del Pacífico que tuvo lugar a fines de junio fue una situación con víctimas en masa, en la que cientos de personas en Oregon, Washington y la Columbia Británica probablemente murieron a causa de las temperaturas sin precedentes.

Los funcionarios de Oregon dicen que al menos 83 personas murieron por enfermedades relacionadas con el calor en el estado. De ellas, 54 estaban en el área de Portland. Muchas de las víctimas allí eran mayores, vivían solas y no tenían un aire acondicionado funcionando, según un informe preliminar sobre las muertes por calor excesivo que publicó el condado el martes.

En Washington murieron al menos 78 personas, mientras que del otro lado de la frontera, en la Columbia Británica, los funcionarios estiman que se registraron 500 muertes más de lo normal para ese período, muertes que creen que están relacionadas con el calor.

¿Cómo planificar las ciudades para hacer frente a las olas de calor?

Abordar la crisis de salud pública requiere acciones de mitigación durante las olas de calor y una planificación cuidadosa para el desarrollo en el futuro.

Pershing dijo que a la hora de planificar nuevos edificios o carreteras el color de las superficies es fundamental (el blanco es más frío, el negro es más caluroso), pero otro factor interesante es la población. En los barrios densamente poblados, dijo, habrá maquinaria y aires acondicionados que aumentan el calor.

"Me gusta pensar en esto como el microclima inducido por el humano", dijo Pershing.

A medida que la crisis climática hace que las olas de calor récord sean cada vez más frecuentes, los investigadores dicen que las ciudades deberían hacer más para combatir el impacto de las islas de calor urbanas. Deben pensar cómo afectan las temperaturas altas antes de elegir materiales, plantar árboles y planificar nuevos espacios verdes.

"Ha sido un verdadero problema en el desarrollo de las ciudades estadounidenses a lo largo del tiempo, (el hecho de que) los espacios verdes tienden a construirse en los suburbios o en los lugares donde viven los ricos", dijo Pershing. "Creo que es muy importante que estén disponibles para todos".

