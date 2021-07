Algunos estados buscan bloquear los requisitos de la vacuna covid-19 en las escuelas públicas

(CNN) -- A medida que se acerca el regreso a clases, algunos estados prohíben que las escuelas públicas requieran vacunas covid-19 o prueba de vacunación para estudiantes que van desde prekinder hasta la universidad.

Un análisis de CNN ha encontrado que al menos siete estados (Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Montana, Oklahoma y Utah) han promulgado una legislación este año que restringiría que las escuelas públicas requieran vacunas contra el covid-19 o documentación del estado de vacunación.

Hasta el 22 de junio, al menos 34 estados habían presentado proyectos de ley que limitarían la obligación de que alguien demuestre su estado de vacunación o inmunidad contra el covid-19, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, que ha estado rastreando la legislación relacionada con las vacunas contra el coronavirus.

Al menos 13 estados (Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas y Utah) los han aprobado como ley. Al menos en seis de ellos se incluyen el lenguaje que pertenece específicamente a las escuelas o la educación, según el documento.

Tales movimientos dejan a los funcionarios de salud pública preocupados por las limitaciones que podrían imponer a los esfuerzos para controlar el covid-19 y las variantes emergentes, especialmente si un departamento de salud tiene recomendaciones de vacunación para las escuelas.

"Cada vez que existe una legislación que potencialmente prohíbe al Departamento de Salud tratar de prevenir la propagación de enfermedades, incluso si está poniendo límites al uso de mascarillas o mandatos sobre la vacunación, entonces es otro paso que los departamentos de salud locales tendrían que seguir si hubiera un brote o un aumento en los casos ", dijo a CNN Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.

"Será preocupante que esta legislación se esté volviendo más permanente", agregó Freeman.

Lo que dice la ley de cada estado

Las leyes adoptan enfoques diferentes, pero el resultado es que las escuelas no pueden exigir vacunas contra el covid-19 o, en algunos casos, prueba de vacunación. En algunos estados, ese es el caso incluso cuando las escuelas todavía esperan que los estudiantes lleguen con otras vacunas infantiles recomendadas, incluidas las contra el sarampión, la tos ferina, la poliomielitis y la varicela.

"Parece ser una especie de mezcla de todas las cosas que están sucediendo aquí: existe la limitación de exigir prueba de la vacuna, existe la limitación de exigir la vacunación en sí, la prohibición de los mandatos. Entonces, hay mucho", dijo Freeman. "No todos son uniformes", añadió.

En Alabama, el gobernador Kay Ivey firmó en ley la propuesta SB 267, que establece que "las instituciones de educación pueden seguir necesitando un estudiante para demostrar el estado de vacunación como una condición de asistencia sólo para las vacunas específicas que ya fueron requeridos por la institución a partir de 1 de enero de 2021", que no incluiría las vacunas contra el coronavirus.

En Arkansas, la Ley 977 señala que recibir una vacuna contra el coronavirus "no será una condición para la educación". Y la nueva ley de Florida prohíbe a las instituciones educativas exigir a los estudiantes o residentes que proporcionen documentación que certifique la vacunación contra el covid-19, a veces descrito como un "pasaporte de vacuna".

También en Florida, Indiana y Montana

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien firmó la ley en mayo, argumenta que permitir los requisitos de "pasaportes de vacunas" crearía "dos clases de ciudadanos" según el estado de vacunación, dijo su oficina a CNN en un correo electrónico la semana pasada, y eso se aplica en las escuelas, también.

"La prohibición de pasaportes de vacunas de Florida se aplica a escuelas, colegios y universidades", escribió en el correo electrónico Christina Pushaw, portavoz de la oficina del gobernador. “Los floridanos tienen derecho a la privacidad médica, razón por la cual el gobernador DeSantis prohibió los 'pasaportes de vacunas' invasivos. La ley no exige ninguna vacuna covid-19".

En Indiana, la Ley 1405 fue firmada por el gobernador Eric J. Holcomb a finales de abril. Señala que "el estado o una unidad local no puede emitir ni exigir un pasaporte de vacunación". Es decir, una documentación del estado de vacunación de una persona y, por lo tanto, el requisito de una vacuna se basaría en un sistema de honor.

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, le dijo a CNN que la ley se aplica a las universidades públicas como un brazo del estado. Pero aún no ha habido discusiones sobre si la ley se aplica a los distritos escolares públicos locales en Indiana. Lo que está claro, dijo la semana pasada, es que la ley "aprueba un requisito. Lo que prohíbe es la prueba, así que lo que estaba específicamente prohibido era el pasaporte de la vacuna".

En Montana, la ley firmada por el gobernador Greg Gianforte en mayo dice que es "una práctica discriminatoria ilegal rechazar, negar o retener" oportunidades educativas basadas en el estado de vacunación de una persona.

En Oklahoma, el Proyecto de Ley del Senado 658, promulgado en junio, prohíbe a la junta de educación de un distrito escolar público exigir la vacunación contra el covid-19 como condición para la admisión o asistencia.

Y en Utah, el Proyecto de Ley 308 de la Cámara de Representantes, firmado por el gobernador Spencer J. Cox en marzo, "prohíbe a una entidad gubernamental exigir que una persona reciba una vacuna contra el covid-19". La legislatura estatal incluye distritos escolares públicos como subdivisiones políticas del estado y colegios y universidades públicas como entidades gubernamentales.

"¿Por qué querríamos sacar de la mesa cualquier herramienta legal de salud pública?"

Aunque las leyes no son uniformes, existe preocupación entre algunos funcionarios de salud pública de que la prohibición de ciertos requisitos de vacunas podría afectar las opiniones públicas sobre las vacunas contra el coronavirus y los requisitos de vacunas escolares de larga data, dijo Brent Ewig, consultor de políticas de la Asociación de Administradores de Inmunización.

No está claro si los mandatos de la vacuna covid-19 ayudarían a la absorción de la vacuna o crearían una reacción violenta, dijo Ewig.

"Creo que hay un par de preguntas que pueden ayudar a guiar este debate en el futuro, y la primera es que con más de 600.000 estadounidenses muertos, ¿por qué querríamos sacar de la mesa cualquier herramienta legal de salud pública hasta que sepamos? ¿Qué se necesita para detener esto?".

También existe preocupación por la seguridad pública y lo que dicha legislación podría significar para el conjunto de la salud pública.

A algunos funcionarios de salud les preocupa que pueda surgir una variante del coronavirus que podría ser más transmisible o peligrosa. O que podría afectar directamente a los niños. Prohibir los mandatos de vacunas en las escuelas podría dificultar la implementación de medidas que ayudarían a controlar el virus y prevenir otra pandemia.

El caso Lousiana

Mientras tanto, "vemos un par de estados que, incluso al mismo tiempo que están tratando de prohibir algunos de estos mandatos, están agregando un lenguaje provisional para no aplicar a los requisitos de vacunación escolar", dijo Freeman. "Están tratando de caminar un poco en la línea", añadió.

Un ejemplo es Louisiana, donde en julio, el gobernador John Bel Edwards vetó un proyecto de ley que prohibía algunos requisitos para la vacunación porque, según su oficina, "cambiaría el enfoque de Louisiana sobre los requisitos de vacunas para las escuelas y las instalaciones educativas, que ha estado vigente durante décadas sin controversias significativas".

En la nueva guía escolar covid-19 publicada el viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. no abordan los mandatos de las vacunas. Sin embargo, señalan que realizar un seguimiento del estado de vacunación covid-19 de estudiantes y trabajadores puede ayudar a informar las estrategias de prevención utilizadas en un escuela, como el uso de máscaras y el distanciamiento físico.

Los CDC también dice que su guía no reemplaza la guía y las políticas locales.

Sin embargo, los CDC instan a las escuelas a tomar medidas para promover la vacunación covid-19, incluida la oferta de vacunas en el lugar, la concesión de licencia por enfermedad pagada para que los empleados se vacunen y la excusa de las ausencias para que los estudiantes se vacunen.

Las vacunas contra el coronavirus están disponibles solo para personas mayores de 12 años, pero se están estudiando vacunas para niños más pequeños.

"La vacunación es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de covid-19", dice la guía. "Promover la vacunación puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al aprendizaje en persona, así como a las actividades extracurriculares y deportivas".

Hasta ahora, la mayoría de las discusiones sobre la prohibición de vacunas covid-19 en las escuelas se han realizado en el contexto de los campus universitarios.

En abril, la American College Health Association emitió una declaración de política recomendando los requisitos de vacunación contra el covid-19 para todos los estudiantes universitarios y universitarios en el campus para el próximo semestre de otoño, donde la ley y los recursos estatales lo permitan.

Ewig dijo que el enfoque ha sido más intenso en el nivel universitario porque las vacunas estaban disponibles antes para las personas mayores de 18 años. También, debido al riesgo de transmisión de covid-19 en situaciones de vida universitaria.

"Creo que el otro problema es que porque todavía se encuentra bajo autorización de uso de emergencia ha creado algunas dudas sobre ir demasiado lejos en este debate sobre la obligatoriedad", dijo. "Tengo la sensación de que hay muchas personas que esperan el momento oportuno desde que pasa de la autorización de uso de emergencia de la FDA a la licencia completa, que creo que esperamos en algún momento del otoño".

¿Podría la aprobación de la FDA cambiar el debate sobre el mandato?

Hay tres vacunas contra el coronavirus que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. ha autorizado para uso de emergencia en los Estados Unidos: Pfizer / BioNTech para mayores de 12 años, y Moderna y Johnson & Johnson para mayores de 18 años.

Pfizer / BioNTech y Moderna han comenzado sus solicitudes para recibir la aprobación total de la FDA, y Johnson & Johnson ha dicho que tiene la intención de solicitar la licencia.

Una vez que las vacunas hayan recibido la aprobación total de la FDA, eso podría cambiar las cosas, dijo Freeman, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad.

"Autorización, eso no es lo mismo que una aprobación completa", dijo Freeman. "Y eso tendría que cambiar primero antes de que se hicieran recomendaciones permanentes sobre los requisitos de vacunación infantil".

Pero si bien la aprobación total de la FDA podría tener un efecto a nivel federal o en situaciones privadas, no haría una diferencia bajo la ley estatal en Indiana, dijo el Fiscal General Rokita a CNN.

"No creo que este problema vaya a desaparecer", dijo Rokita. "No creo que se trate de un uso excesivo de emergencia o no, porque al final del día, esto debería tener que ver con el derecho de las personas a tomar las decisiones de atención médica que mejor se adapten a sus familias, sus circunstancias médicas personales e incluso sus creencias religiosas".

Respaldo de Fauci al requisito de la vacuna

El Dr. Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, cree que parte de las dudas sobre la emisión de los requisitos de la vacuna covid-19 se debe a que las vacunas aún están bajo autorización de uso de emergencia, le dijo a Jake Tapper de CNN en "State of the Union" el domingo.

"Pero la gente debe entender que la cantidad de datos que en este momento muestran un alto grado de efectividad y un alto grado de seguridad es mayor de lo que hemos visto con la autorización de uso de emergencia. Por lo tanto, estas vacunas están tan bien como oficialmente aprobadas, con todas las I están marcadas con puntos y las Ts cruzadas. Aún no se ha hecho porque la FDA tiene que hacer ciertas cosas, pero ya está hecho ", dijo Fauci.

Cuando Tapper le preguntó si "en general es una buena idea que las empresas o las escuelas requieran la vacunación" contra el covid-19, Fauci respondió que debería haber más mandatos.

"Realmente debería haberlo. Estamos hablando de una situación de vida o muerte", dijo Fauci. "Ya hemos perdido 600.000 estadounidenses y todavía estamos perdiendo más personas. Ha habido 4 millones de muertes en todo el mundo. Este es un asunto serio".

