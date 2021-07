OPINIÓN | El decepcionante viaje espacial de Richard Branson

Nota del editor: Holly Thomas es una escritora y editora con sede en Londres. Tuitea en @HolstaT. Las opiniones expresadas en este comentario le corresponden exclusivamente a la autora. Ver más artículos de opinión.

(CNN)-- Este domingo, Richard Branson cumplió su sueño de niño al lanzarse a 85 kilómetros de altura al borde del espacio. "A todos los niños de ahí fuera: yo fui una vez un niño con un sueño, mirando hacia las estrellas. Ahora soy un adulto en una nave espacial... Si nosotros podemos hacer esto, imagínense lo que ustedes pueden hacer", dijo Branson en la cima del vuelo, mientras sus tres acompañantes, los empleados de Virgin Galactic Beth Moses, Colin Bennett y Sirisha Bandla, flotaban a su alrededor.

El viaje marcó un hito en la incipiente industria del turismo espacial, y con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, detrás de él (el viaje de Bezos al espacio, financiado por él mismo, está previsto para el 20 de julio), y Elon Musk planeando poner en órbita una tripulación civil a finales de este año, la carrera espacial de los multimillonarios parece que dará un fuerte impulso al turismo espacial en un futuro próximo. Pero las implicaciones de estos desarrollos no son tan favorables como implica el mensaje excesivamente optimista de Branson, y soñar a lo grande al estilo de los multimillonarios podría tener un costo considerable para el resto de nosotros.

En primer lugar, está el costo ambiental de los viajes espaciales. Virgin Galactic afirma que la huella de carbono de los pasajeros de su vuelo espacial suborbital es comparable a la de un pasaje de clase business en un vuelo transatlántico (que es de unos 0,2 kilogramos por kilómetro, lo que supone una enorme producción de 2.220 kilos por pasajero en un vuelo típico de 11.100 kilómetros).

Pero los vuelos espaciales transportan muchos menos pasajeros. Por pasajero, por kilómetro, el viaje de más de 160 kilómetros de Branson al borde del espacio costó 12 kilogramos de CO2. La empresa dice que las emisiones se compensarán, pero sigue siendo un precio enorme por unos minutos en gravedad cero.

Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, afirma que el impacto ambiental de su nave será comparativamente bajo gracias a sus motores de hidrógeno y oxígeno líquido, que no emiten carbono. Sin embargo, la producción de combustibles de hidrógeno depende en gran medida de combustibles fósiles como el gas natural, y el proceso de reformación de vapor que los crea libera dióxido de carbono.

Independientemente de que el impacto medioambiental de estos viajes se compense o no, esperemos que así sea, parece un momento extraño para que las personas más ricas del mundo dirijan sus escandalosos recursos hacia un esfuerzo sin beneficios inmediatos para la inmensa mayoría de la sociedad.

En el momento de escribir este artículo, el oeste de Estados Unidos está experimentando otro día de temperaturas récord, con más de 24 millones de personas bajo alertas por calor y más de 100 muertes (a lo que algunos funcionarios de Oregón se refieren como un evento de víctimas masivas). En 12 estados, 55 grandes incendios quemaron 310,9 hectáreas durante el fin de semana, y en el Valle de la Muerte se registró una temperatura mínima de 42°C durante la madrugada, la más alta jamás registrada en Estados Unidos.

Según los científicos, la reciente ola de calor en el noroeste del Pacífico habría sido "prácticamente imposible" sin el efecto del cambio climático provocado por el factor humano. Mitigar los daños del clima es el reto más urgente al que se enfrenta actualmente el planeta, un reto que debería interesar a los multimillonarios del mundo mucho más que el de superar el umbral del espacio.

El incentivo financiero que a menudo se cita para entrar en el juego del turismo espacial, que parece que va a tener un auge de unos US$ 5.000 millones para 2025, parece relevante hasta que se considera el hecho de que los hombres que esperan sacar provecho ya son más ricos de lo que la mayoría de la gente podría soñar.

Branson tiene un capital de casi US$ 8.000 millones, y su Virgin Group opera en 35 países de todo el mundo, posee más de 40 empresas y emplea a más de 60.000 personas. Jeff Bezos y Elon Musk se han estado pisando los talones a lo largo de la pandemia de coronavirus, intercambiando puestos como la persona más rica del mundo, con Bezos valuado actualmente en unos US$ 211.000 millones, un récord mundial de todos los tiempos. Si estos tres hombres unieran sus recursos, podrían hacer frente a cualquier número de problemas globales urgentes, y seguirían siendo más ricos que casi cualquier persona en la Tierra.

A pesar de todo el entusiasmo de Branson por la imaginación, su viaje al espacio fue en realidad una versión muy diluida y mucho más elegante de una hazaña ya lograda hace más de 60 años por el vuelo pionero de Yuri Gagarin en el Vostok 1. Gagarin, hijo de un carpintero soviético que sobrevivió a la ocupación nazi de Rusia, logró en realidad algo mucho mayor, al orbitar durante 108 minutos antes de regresar a la Tierra.

Con los pasajes reservados para los futuros vuelos de Virgin Galactic, cuyo precio oscila entre los US$ 200.000 y los US$ 250.000, la única barrera que ha roto Branson es la que separa a los superricos de la posibilidad de pasar unos minutos flotando justo en la zona suborbital que permite a los pasajeros experimentar la ingravidez.

Los astronautas que han viajado mucho más lejos que Richard Branson suelen describir un sentimiento de unidad y coherencia, y una abrumadora sensación de fragilidad de la Tierra, cuando contemplan el brillante globo terráqueo suspendido en la negrura del espacio.

En su libro "The Orbital Perspective", el astronauta de la NASA Ron Garan dijo que no podía evitar pensar, al contemplar este "paraíso", en "los casi 1.000 millones de personas que no tienen agua potable para beber, el incontable número de personas que se acuestan con hambre cada noche, la injusticia social, los conflictos y la pobreza que siguen siendo omnipresentes en todo el planeta".

Si tan solo Richard Branson hubiera prestado un poco más de atención a los que allanaron el camino.

