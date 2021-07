Drake Bell recibe sentencia de un año en libertad condicional por mensajes de texto sexuales con una menor

(CNN) -- El actor Drake Bell, mejor conocido por la comedia de situación de Nickelodeon "Drake & Josh", fue sentenciado por un tribunal de Ohio a un año de libertad condicional el lunes, derivado de los cargos de intento de poner en peligro a un menor y difundir asuntos perjudiciales para los menores.

Bell se declaró culpable de los cargos, relacionados con incidentes en Cleveland, Ohio en 2017, el mes pasado.

La sentencia fue dictada luego de una extensa declaración de la víctima de Bell, quien compareció ante el tribunal por videoconferencia. (CNN no suele identificar a las víctimas de delitos sexuales). La mujer, que ahora tiene 19 años, dijo que tenía 15 cuando intercambió mensajes de texto de naturaleza sexual con Bell, a quien había conocido a través de su tía a los 12 años.

"Él era un héroe para mí", dijo.

La mujer también dijo en su declaración que Bell la había agredido sexualmente en dos ocasiones, acusaciones que él negó a través de su abogado.

"Todas las noches me da miedo irme a dormir porque no quiero verlo en mis pesadillas", dijo.

"Fue una gran parte de mi infancia y, a cambio, arruinó mi vida", dijo, llamándolo "pederasta". El abogado de Bell, Ian Friedman, reconoció que la pareja se involucró en mensajes de texto de naturaleza sexual, pero negó que hubiera habido agresión.

"Su conducta no fue correcta, no fue adecuada", dijo Friedman. "Pero tengo que ser muy claro. Lo que la víctima afirma que sucedió aquí, no solo estoy diciendo que no sucedió, no solo el Sr. Bell dice que eso no sucedió, sino que la evidencia en este caso sugiere que no sucedió".

"Todos sabemos que esta oficina del fiscal perseguiría los cargos de sexo infantil y haría todo lo posible, con la agresividad debida, y lo hemos visto muchas veces", dijo Friedman. "Si ellos sintieran que ese es un caso demostrable, estoy seguro de que no estaríamos hablando aquí hoy sobre un 'intento de poner en peligro a un menor' (cargo) y un 'asunto de difusión perjudicial para un menor'".

"Acepto este alegato porque mi conducta fue incorrecta", dijo Bell, quien también se unió a la corte por videoconferencia. "Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, pero obviamente esa no era mi intención".

Durante su breve declaración, se pudo ver llorar a su víctima.

La libertad condicional de Bell será transferida a California, donde reside. Un tribunal celebrará una audiencia para revisar su estado de delincuente sexual.

