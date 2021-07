Lo que la trayectoria de la variante delta en Israel y Reino Unido podría significar para EE.UU.

(CNN) -- Todos los ojos están puestos en la variante delta que ahora es dominante en Estados Unidos a medida que los nuevos casos de covid-19 aumentan semana a semana y la variante, identificada por primera vez en la India y también conocida como B.1,617.2, representa una cuota creciente.

Pero las tendencias de Israel y Reino Unido, donde la variante se hizo dominante unas semanas antes que en EE.UU., presentan la esperanza de un aumento menos mortal y severo que otros que han llegado antes. Y los expertos dicen que el progreso de la vacunación será el factor más crítico para prevenir los peores resultados.

La variante delta avanza más rápido, dice experto 2:54

En Israel, el promedio de casos diarios es el doble de lo que eran a mediados de abril cuando se identificaron los primeros casos de delta en el país. En ese momento, había un promedio de cinco muertes por día en Israel. Pero a pesar del aumento de la variante delta, que ahora representa más del 90% de los casos nuevos en el país, las muertes diarias promedio se han mantenido consistentemente por debajo de eso. De hecho, Israel ha tenido un promedio de menos de dos muertes por covid-19 por día desde la última semana de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

La variante delta es un "covid-19 con esteroides", según un experto, mientras aumentan los casos en gran parte de EE.UU.

En Reino Unido, tanto los casos como las muertes son más altos que cuando la variante delta se convirtió en la cepa dominante en el país a mediados de mayo, pero los casos han aumentado exponencialmente más rápido que las muertes. Las muertes diarias promedio en Reino Unido son aproximadamente el doble de lo que eran cuando la variante delta se volvió dominante, y los casos son aproximadamente 12 veces más de lo que eran.

Pero las tendencias en las muertes por covid-19 se retrasan unas semanas con respecto a las tendencias en los casos, por lo que los datos más recientes sobre las muertes deberían estar más cerca de los datos sobre los casos de unas semanas antes. E incluso hace tres semanas, el promedio de casos diarios en Reino Unido se había multiplicado más que las muertes diarias más recientes.

Si bien tanto Israel como Reino Unido presagian cierto optimismo por la trayectoria de delta en Estados Unidos, los expertos dicen que los resultados de Israel han sido más abrumadoramente positivos debido a su sustancial tasa de vacunación.

"En mi opinión, las vacunas son el factor más importante" en la lucha contra la variante delta, dijo a CNN Becky Dutch, viróloga y presidenta del departamento de bioquímica molecular y celular de la Universidad de Kentucky.

Cuando se identificaron los primeros casos de la variante Delta en Israel, alrededor del 56% de la población ya estaba completamente vacunada, según Our World in Data. Pero en el Reino Unido, solo el 2% de la población estaba completamente vacunada cuando la variante delta se identificó por primera vez allí, y solo alcanzó el 50% de vacunación en la última semana.

Pfizer: ¿por qué es importante la tercera dosis? 2:20

"Hay motivos para tener una esperanza moderada, con la salvedad de que la razón por la que las muertes y las hospitalizaciones no han aumentado tanto es que hay una inmunidad bastante alta por las vacunas y a las infecciones naturales en las personas con mayor riesgo", dijo a CNN Justin Lessler, profesor de epidemiología en la Universidad de Carolina del Norte.

En un comunicado emitido el lunes, el gobierno israelí dijo que su análisis ha demostrado que la vacuna Pfizer/BioNTech proporciona un 64% de protección contra las infecciones causadas por la variante delta, pero tiene 93% de eficacia para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones, en comparación con la investigación de mayo que informó que tenía una eficacia del 97%.

"Si eligiéramos una vacuna contra la gripe que fuera tan efectiva como las vacunas de ARNm actuales parecen ser contra delta, estaríamos celebrando. Son solo un poco menos buenas contra delta que contra la cepa que circulaba originalmente", dijo Lessler.

"La preocupación son los lugares en EE.UU. donde no ha habido muchos casos de covid y donde las tasas de vacunación entre la población de alto riesgo son bajas".

En general, las tasas de vacunación en EE.UU. se encuentran en algún punto entre las de Israel y Reino Unido. Aproximadamente el 16% de la población estaba completamente vacunada cuando se identificaron los primeros casos de delta en EE.UU. Y aproximadamente el 48% está completamente vacunado ahora que la variante se ha vuelto dominante.

Y las tasas de vacunación varían ampliamente en todo el país. Menos de un tercio de las personas en Alabama están completamente vacunadas, en comparación con aproximadamente dos tercios de las personas en Vermont, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Israel ve declive en la eficacia de la vacuna de Pfizer 0:44

"Estados Unidos es un mosaico ahora", dijo Dutch. "Depende de dónde vivas. Si vives en un lugar con altas tasas de vacunación y estás vacunado, no estaría demasiado preocupado por ti. Pero si estás ubicado en una zona del país con un 35% de la población que está vacunada y tú no estás vacunado, eso me preocupa mucho más".

Y aunque existe alguna evidencia de que el virus puede evadir la inmunidad natural de infecciones previas y disminuir ligeramente la eficacia de las vacunas, los expertos dicen que estos hallazgos son algo a lo que hay que prestar atención, pero no son motivo de pánico.

En cambio, Lessler dice que el aumento y la propagación de las variantes delta y alfa son una "advertencia de que el virus continuará evolucionando y continuará, en esa evolución, encontrando formas de evitar la inmunidad existente", pero que la esperanza es que las vacunas "eliminarán virtualmente la enfermedad grave" durante bastante tiempo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.